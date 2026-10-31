आज का तुला राशिफल (31 अक्टूबर): सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में गुरु,आमदनी बढ़ना निश्चित नहीं
Tula Rashifal in hindi: परिवार की राय और अपनी इच्छा अलग हों तो निर्णय थोपने के बजाय कारणों पर बातचीत करें।
इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के नौवें भाव में रहेगा। अध्ययन, किसी उपयोगी चर्चा या धार्मिक गतिविधि में रुचि हो सकती है। ऐसी किसी गतिविधि के लिए समय निकालें तो अपने जरूरी कामों का ध्यान भी रखें। मार्गदर्शन लेने में लाभ है, लेकिन प्रभावशाली ढंग से कही गई हर बात आपकी परिस्थिति पर लागू नहीं होगी। परिवार का साथ मन को अच्छा लग सकता है, फिर भी बच्चों या प्रियजनों से तय ढंग की प्रतिक्रिया की अपेक्षा न रखें। दिन का बेहतर उपयोग अपनी समझ बढ़ाने में होगा। जिस निर्णय की जानकारी अधूरी है, उसे केवल उत्साह के आधार पर अंतिम रूप देना जरूरी नहीं है।
तुला राशि के लिए करियर कैसा
गुरु इस दिन कर्क राशि के दसवें भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में जाएंगे। पेशेवर दायित्वों को संभालने के साथ उपयोगी संपर्कों और दीर्घकालीन लक्ष्य पर बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन पदोन्नति या आमदनी बढ़ना निश्चित नहीं है। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। यह स्थिति काम की प्रक्रिया सुधारने, नियमित अभ्यास और प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए रचनात्मक हो सकती है। नौकरी में लंबित काम का स्पष्ट विवरण तैयार करें। व्यवसाय की नई योजना हो तो ग्राहक की जरूरत, शुरुआती लागत और अपनी क्षमता जांचें। विद्यार्थी किसी अध्याय को केवल याद करने के बजाय उदाहरणों से समझें। बुध तुला राशि के पहले भाव में वक्री हैं, इसलिए प्रस्तुति और लिखित उत्तर की समीक्षा उपयोगी रहेगी। शिक्षक या वरिष्ठ की टिप्पणी में सुधार योग्य बात अलग पहचानें।
तुला राशि के लिए धन लाइफ कैसी
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी व्यक्तिगत उत्साह और समूह से मिलने वाले प्रतिफल की अपेक्षा को एक साथ परखने का संदर्भ देती है। मित्रों की चर्चा में आकर्षक लगी योजना आपके बजट के लिए भी उचित हो, यह जरूरी नहीं। निवेश से पहले जोखिम, शुल्क और रकम निकालने की शर्त पढ़ें। कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो शुरुआती खर्च और नियमित खर्च अलग लिखें। अपेक्षित भुगतान को उपलब्ध धन मानकर खरीदारी न करें। बच्चों की पढ़ाई या पारिवारिक गतिविधि पर खर्च हो तो जरूरी और वैकल्पिक मद अलग रखें। छोटी बचत को भी योजना में जगह दें।
तुला राशि के लिए लव लाइफ कैसी
अपनापन जताने के लिए बड़े वादे करने से ज्यादा उपयोगी ध्यान से सुनना हो सकता है। शुक्र तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि में वक्री हैं। अपनी पसंद और संबंधों से जुड़ी पुरानी अपेक्षाओं की समीक्षा का यह संदर्भ है, हर पुरानी बात दोबारा उठाने का आग्रह नहीं। साथी से समय चाहिए तो सीधे बताएं, उसकी व्यस्तता को उपेक्षा का प्रमाण न मानें। अविवाहित हैं तो किसी परिचय को समझने का अवसर दें। संतान है तो उसके प्रयास की सराहना करें और पढ़ाई की स्थिति वास्तविक काम देखकर समझें।
तुला राशि के लिए हेल्थ लाइफ कैसी
पढ़ाई, चर्चा या बाहर के कार्यक्रम में व्यस्त होने पर भोजन और विश्राम पीछे छूट सकते हैं। अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखें और लंबे समय तक बैठने के बीच थोड़ा चलें। शरीर अच्छा महसूस करे तो भी एक साथ बहुत काम लेने की जरूरत नहीं है। बाहर जाना हो तो पानी और भोजन की सुविधा देख लें। कोई पुरानी परेशानी है तो निर्धारित देखभाल जारी रखें। लगातार बनी तकलीफ को केवल थकान मानकर टालने के बजाय योग्य चिकित्सक की सलाह लें। मानसिक विराम के लिए कुछ देर ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें प्रदर्शन या परिणाम का दबाव न हो।
क्या करें
जिस निर्णय पर सलाह चाहिए, उससे जुड़े तथ्य और अपने दो स्पष्ट प्रश्न पहले लिखें। संबंधित अनुभवी व्यक्ति से बात करने के बाद उसकी राय का वही हिस्सा अपनाएं जो आपकी जरूरत और साधनों से मेल खाता हो।
क्या न करें
प्रशंसा या मित्रता के आधार पर किसी योजना में तुरंत पैसा न लगाएं। अपनी भूमिका, कुल लागत और बाहर निकलने की शर्त समझे बिना मौखिक भरोसे को अंतिम सहमति का स्थान न दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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