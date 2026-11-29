तुला राशिफल 29 नवंबर: नौकरी में सुधरेंगे हालात, महत्वपूर्ण लोगों से बढ़ेगा संपर्क, जीवनसाथी के साथ मिलेगा सुख
29 नवंबर को तुला राशि वालों के लिए करियर और पारिवारिक जीवन के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों के कामकाज की स्थिति सुधरने और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ने के योग हैं। दफ्तर में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी को पहचान मिल सकती है।
Libra Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Tula Rashifal: काम से जुड़ा फैसला आज आपकी स्थिति बेहतर करने वाला रहेगा। दफ्तर में कामकाज का माहौल सुधरने के योग हैं और जिस चिंता ने मन घेर रखा था, वह दूर होगी। आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, मगर इस बार काम में उलझे रहने के साथ संतोष भी होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क आपकी पेशेवर दिशा के लिए उपयोगी होने की संभावना है। बातचीत में अपने काम का पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। तुला राशि के पहले भाव में मार्गी बुध आज आपकी बात को साफ ढंग से रखने और पढ़ाई में मन लगाने का सहारा देगा। घर में पिता की सेहत में सुधार के संकेत राहत देंगे। माता की तबीयत पर ध्यान बना रहेगा। दिन का एक सिरा दफ्तर की जिम्मेदारी से जुड़ा होगा, तो दूसरा घर के हालचाल से। इन दोनों के बीच आपका मन पहले से अधिक व्यवस्थित रहेगा। शाम को जीवनसाथी के साथ बैठने का सुख मिलेगा और बातचीत में अपनापन होगा।
तुला राशि का करियर राशिफल
आपका किया हुआ काम आज लोगों की नजर में आएगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे सामने आने वाले काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे और पेशेवर पहचान का अवसर बनेगा। नौकरी करने वालों के लिए काम की परिस्थितियां सुधरने के योग हैं। जिन लोगों से संपर्क आपके भविष्य के लिए उपयोगी है, उनसे बात आगे बढ़ने की संभावना है। किसी वरिष्ठ के सामने अपनी जिम्मेदारी समझाने का अवसर मिले तो आपका आत्मविश्वास साथ देगा। मीन राशि के छठे भाव में वक्री शनि लगातार मेहनत का सहारा देगा और प्रतिस्पर्धा को शांत दिमाग से संभालना आसान बनाएगा। रोज के काम का तय क्रम आज उपयोगी रहेगा। कारोबारी बातचीत में स्पष्टता रहेगी और सौदे से जुड़ी चर्चा के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ने वाले विद्यार्थी विषय पर टिक पाएंगे। जिस पाठ पर बार-बार ध्यान भटक रहा था, उसे समझने में आज बेहतर एकाग्रता मिलने के योग हैं। अभ्यास के लिए चुना हुआ समय एक ही विषय को दें। काम और पढ़ाई, दोनों में अपनी तैयारी दिखाई देने का अवसर रहेगा।
29 नवंबर को तुला राशि वालों के लिए नौकरी, कारोबार और संपत्ति से जुड़े क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं? क्या दफ्तर में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ पहुंचाएगा? जीवनसाथी के नाम संपत्ति खरीदने के योग कितने मजबूत हैं? पिता की सेहत, माता के स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब अपनी जन्मकुंडली के अनुसार जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
जीवनसाथी के नाम संपत्ति लेने की संभावना बन रही है। इससे जुड़ी बात आज घर की आर्थिक चर्चा का प्रमुख हिस्सा होगी। किसी बड़े खर्च को लेकर मन में उत्सुकता रहेगी, फिर भी उपलब्ध धन और आगे की जिम्मेदारी का हिसाब साथ चलेगा। काम की स्थिति सुधरने के संकेत भविष्य की आमदनी को लेकर भरोसा बढ़ाएंगे, हालांकि आज ही अतिरिक्त रकम मिलने का दावा उचित नहीं होगा। कारोबारी संपर्क से आर्थिक बातचीत आगे बढ़ने के योग हैं। संपत्ति के विषय में अपनी और साथी की सहमति एक जगह स्पष्ट कर लें। घर की जरूरत और लंबे समय की योजना के बीच संतुलन बनाने की इच्छा रहेगी।
तुला राशि का लव राशिफल
मन में प्रेम का रंग रहेगा और जीवनसाथी का साथ अच्छा लगेगा। काम की व्यस्तता के बाद साथ बैठना दिन का सुखद हिस्सा होगा। बातचीत रोज की जिम्मेदारियों से शुरू होकर अपने रिश्ते तक पहुंचेगी। साथी के साथ भविष्य की कोई घरेलू योजना चर्चा में रहेगी। पिता की सेहत को लेकर राहत की संभावना परिवार के माहौल पर अच्छा असर डालेगी। माता के हालचाल घर की बातचीत में अहम रहेंगे। आपका ध्यान काम से लौटकर अपने लोगों की ओर आएगा। रिश्ते में आज बड़े प्रदर्शन से अधिक साथ बिताए समय का महत्व रहेगा। साथी से दिन भर की बात कहने के लिए थोड़ा समय अलग रखें।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
चिंता कम होने से मन हल्का रहेगा और काम संभालने का भरोसा बढ़ेगा। अपनी व्यस्तता के बीच शरीर की थकान पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है, जिससे घर में राहत की भावना होगी। माता की सेहत की अनदेखी न करें। उनकी परेशानी को काम के बाद देखने के लिए टालना आज ठीक नहीं होगा। आपके लिए दिनचर्या को नियमित रखना सहायक रहेगा। लगातार काम के बीच छोटा विश्राम लें। दिन ढलने पर मानसिक बोझ घटा हुआ महसूस होगा और घर के साथ जुड़ने की इच्छा बढ़ेगी।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- काम से जुड़े महत्वपूर्ण संपर्क को अपनी बात संक्षेप में बताएं।
क्या न करें- व्यस्तता में जीवनसाथी के लिए तय समय किसी नए काम को न दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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