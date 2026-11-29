29 नवंबर को तुला राशि वालों के लिए करियर और पारिवारिक जीवन के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों के कामकाज की स्थिति सुधरने और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ने के योग हैं। दफ्तर में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी को पहचान मिल सकती है।

Libra Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Tula Rashifal: काम से जुड़ा फैसला आज आपकी स्थिति बेहतर करने वाला रहेगा। दफ्तर में कामकाज का माहौल सुधरने के योग हैं और जिस चिंता ने मन घेर रखा था, वह दूर होगी। आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, मगर इस बार काम में उलझे रहने के साथ संतोष भी होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क आपकी पेशेवर दिशा के लिए उपयोगी होने की संभावना है। बातचीत में अपने काम का पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। तुला राशि के पहले भाव में मार्गी बुध आज आपकी बात को साफ ढंग से रखने और पढ़ाई में मन लगाने का सहारा देगा। घर में पिता की सेहत में सुधार के संकेत राहत देंगे। माता की तबीयत पर ध्यान बना रहेगा। दिन का एक सिरा दफ्तर की जिम्मेदारी से जुड़ा होगा, तो दूसरा घर के हालचाल से। इन दोनों के बीच आपका मन पहले से अधिक व्यवस्थित रहेगा। शाम को जीवनसाथी के साथ बैठने का सुख मिलेगा और बातचीत में अपनापन होगा।

तुला राशि का करियर राशिफल आपका किया हुआ काम आज लोगों की नजर में आएगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे सामने आने वाले काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे और पेशेवर पहचान का अवसर बनेगा। नौकरी करने वालों के लिए काम की परिस्थितियां सुधरने के योग हैं। जिन लोगों से संपर्क आपके भविष्य के लिए उपयोगी है, उनसे बात आगे बढ़ने की संभावना है। किसी वरिष्ठ के सामने अपनी जिम्मेदारी समझाने का अवसर मिले तो आपका आत्मविश्वास साथ देगा। मीन राशि के छठे भाव में वक्री शनि लगातार मेहनत का सहारा देगा और प्रतिस्पर्धा को शांत दिमाग से संभालना आसान बनाएगा। रोज के काम का तय क्रम आज उपयोगी रहेगा। कारोबारी बातचीत में स्पष्टता रहेगी और सौदे से जुड़ी चर्चा के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ने वाले विद्यार्थी विषय पर टिक पाएंगे। जिस पाठ पर बार-बार ध्यान भटक रहा था, उसे समझने में आज बेहतर एकाग्रता मिलने के योग हैं। अभ्यास के लिए चुना हुआ समय एक ही विषय को दें। काम और पढ़ाई, दोनों में अपनी तैयारी दिखाई देने का अवसर रहेगा।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल जीवनसाथी के नाम संपत्ति लेने की संभावना बन रही है। इससे जुड़ी बात आज घर की आर्थिक चर्चा का प्रमुख हिस्सा होगी। किसी बड़े खर्च को लेकर मन में उत्सुकता रहेगी, फिर भी उपलब्ध धन और आगे की जिम्मेदारी का हिसाब साथ चलेगा। काम की स्थिति सुधरने के संकेत भविष्य की आमदनी को लेकर भरोसा बढ़ाएंगे, हालांकि आज ही अतिरिक्त रकम मिलने का दावा उचित नहीं होगा। कारोबारी संपर्क से आर्थिक बातचीत आगे बढ़ने के योग हैं। संपत्ति के विषय में अपनी और साथी की सहमति एक जगह स्पष्ट कर लें। घर की जरूरत और लंबे समय की योजना के बीच संतुलन बनाने की इच्छा रहेगी।

तुला राशि का लव राशिफल मन में प्रेम का रंग रहेगा और जीवनसाथी का साथ अच्छा लगेगा। काम की व्यस्तता के बाद साथ बैठना दिन का सुखद हिस्सा होगा। बातचीत रोज की जिम्मेदारियों से शुरू होकर अपने रिश्ते तक पहुंचेगी। साथी के साथ भविष्य की कोई घरेलू योजना चर्चा में रहेगी। पिता की सेहत को लेकर राहत की संभावना परिवार के माहौल पर अच्छा असर डालेगी। माता के हालचाल घर की बातचीत में अहम रहेंगे। आपका ध्यान काम से लौटकर अपने लोगों की ओर आएगा। रिश्ते में आज बड़े प्रदर्शन से अधिक साथ बिताए समय का महत्व रहेगा। साथी से दिन भर की बात कहने के लिए थोड़ा समय अलग रखें।

तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल चिंता कम होने से मन हल्का रहेगा और काम संभालने का भरोसा बढ़ेगा। अपनी व्यस्तता के बीच शरीर की थकान पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है, जिससे घर में राहत की भावना होगी। माता की सेहत की अनदेखी न करें। उनकी परेशानी को काम के बाद देखने के लिए टालना आज ठीक नहीं होगा। आपके लिए दिनचर्या को नियमित रखना सहायक रहेगा। लगातार काम के बीच छोटा विश्राम लें। दिन ढलने पर मानसिक बोझ घटा हुआ महसूस होगा और घर के साथ जुड़ने की इच्छा बढ़ेगी।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- काम से जुड़े महत्वपूर्ण संपर्क को अपनी बात संक्षेप में बताएं।