तुला राशिफल 28 नवंबर 2026: तुला राशि वालों को काम में मिलेगी नई पहचान, जीवनसाथी का साथ बनाएगा दिन खास
28 नवंबर को तुला राशि वालों के लिए नौकरी और कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। दफ्तर में वरिष्ठों का सहयोग और सम्मान मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी बात रखने और काम में तैयारी दिखाने का मौका मिलेगा। कारोबारी विस्तार की योजना बना सकते हैं।
Libra Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Tula Rashifal: दफ्तर में आपके वरिष्ठ आज आपको सम्मान और सहारा देंगे। अपने काम को लेकर जिस भरोसे की जरूरत थी, वह बातचीत में महसूस होगा। सामने आने वाले काम अच्छे जाएंगे और अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। कारोबार करने वाले विस्तार की योजना बनाएंगे। घर में जीवनसाथी प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा, हालांकि बच्चे का व्यवहार आपको अखरेगा। दिन में बाहर मिल रहा सम्मान और घर की यह छोटी कसक साथ चलेंगे। किसी बुजुर्ग की बात सीखने का नजरिया देगी। हर परिचित से जुड़े रहने का मन भी नहीं होगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु मित्रों के बड़े घेरे से थोड़ा पीछे हटने का भाव देगा। किसी जमावड़े से दूरी आपको सहज लगेगी। इससे अपने काम और करीबी लोगों के लिए मन में अधिक जगह रहेगी। आज आपकी खुशी भीड़ की वाहवाही से अधिक उस व्यक्ति के सहयोग में होगी, जिसकी राय आपके काम में मायने रखती है।
28 नवंबर को तुला राशि वालों को नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग और सम्मान मिलने के क्या योग हैं? क्या कारोबार के विस्तार और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है? पारिवारिक जीवन में बच्चे के व्यवहार से जुड़ी परेशानी को कैसे संभालें? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार करियर, धन, प्रेम और परिवार से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
तुला राशि का करियर राशिफल
नौकरी में वरिष्ठों का समर्थन आज का सबसे मजबूत पक्ष रहेगा। आपके हिस्से की जिम्मेदारी पर उनकी नजर होगी और किए हुए काम को सम्मान मिलेगा। किसी चर्चा में अपनी तैयारी सामने रखने का अवसर बनेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के नौवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के दसवें भाव में आएगा। पहले सीख और बुजुर्गों का मार्गदर्शन मन को दिशा देगा, फिर काम और पेशेवर पहचान मुख्य विषय होंगे। कारोबार में विस्तार की योजना बनेगी, मगर योजना और उसके आर्थिक नतीजे अलग गति से आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की चाल धीमी रहेगी। पढ़ने का मन होने पर भी एक पाठ पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। समझ आने और उसे उत्तर में उतारने के बीच थोड़ा अंतर महसूस होगा। आज पढ़ाई का छोटा हिस्सा तय करके पूरा करना उपयोगी रहेगा।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
नियमित कमाई के अतिरिक्त दूसरे स्रोत से आय मिलने की संभावना है। इस उम्मीद से आर्थिक सोच में कुछ खुलापन आएगा। कारोबारी विस्तार की चर्चा में आगे लगने वाली रकम पर भी विचार होगा। अभी ध्यान योजना की उपयोगिता पर रहेगा, तत्काल बड़े लाभ का दावा संकेत नहीं करते। वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में सूर्य धन और पारिवारिक बातचीत के बीच आत्मसम्मान तथा अधिकार का प्रश्न प्रमुख करेगा। अपनी कमाई को लेकर आपकी बात में दृढ़ता रहेगी। परिवार में पैसे पर चर्चा होगी तो आप अपने योगदान को महत्व दिए जाने की अपेक्षा रखेंगे। अतिरिक्त आय की संभावना को आज की उपलब्ध रकम मानकर खर्च तय न करें।
तुला राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के मन में संतोष रहेगा। साथ बैठने पर बातचीत सहज होगी और दिनभर की बात कहने में अपनापन महसूस होगा। आपके लिए यह घरेलू सुकून खास रहेगा, क्योंकि बच्चे के व्यवहार से मन कुछ खिन्न होगा। उसकी किसी बात पर आपकी अपेक्षा और उसका ढंग अलग दिखेगा। परिवार में इसी अंतर पर चर्चा होगी। बच्चे की बात सुनते हुए अपनी नाराजगी थोड़ी देर रोकना उपयोगी रहेगा। साथी के साथ बिताया समय रिश्ते की अच्छी बातों पर ध्यान ले जाएगा। बाहर की पहचान के बाद घर में मिलने वाला यह सहज स्वीकार दिन का भावनात्मक सहारा होगा।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य के मामले में बच्चे की देखभाल मुख्य विषय रहेगी। उसके व्यवहार से हुई नाराजगी के बीच उसकी तबीयत की जरूरत पर भी ध्यान जाएगा। किसी परेशानी की बात सामने आए तो उसे केवल मनमानी समझकर टालना ठीक नहीं होगा। यह सावधानी है, किसी बीमारी का संकेत या निदान नहीं। अपनी ओर से दिन की जिम्मेदारियों और परिवार के समय को संभालने में व्यस्तता रहेगी। बच्चे की सेहत को लेकर जरूरत महसूस हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। दिन का घरेलू माहौल संभालने में जीवनसाथी का संतुष्ट मन आपको भावनात्मक राहत देगा।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- वरिष्ठ से होने वाली बातचीत में अपने पूरे किए हुए काम को साफ शब्दों में रखें।
क्या न करें- बच्चे की शिकायत का जवाब तुरंत डांट से न दें।
कल का राशिफल- कल काम की स्थिति सुधरेगी और चिंता घटेगी। पिता की सेहत में सुधार के योग हैं। माता की देखभाल जरूरी रहेगी। पढ़ाई में एकाग्रता होगी और जीवनसाथी का साथ सुख देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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