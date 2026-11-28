28 नवंबर को तुला राशि वालों के लिए नौकरी और कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। दफ्तर में वरिष्ठों का सहयोग और सम्मान मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी बात रखने और काम में तैयारी दिखाने का मौका मिलेगा। कारोबारी विस्तार की योजना बना सकते हैं।

Libra Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Tula Rashifal: दफ्तर में आपके वरिष्ठ आज आपको सम्मान और सहारा देंगे। अपने काम को लेकर जिस भरोसे की जरूरत थी, वह बातचीत में महसूस होगा। सामने आने वाले काम अच्छे जाएंगे और अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। कारोबार करने वाले विस्तार की योजना बनाएंगे। घर में जीवनसाथी प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा, हालांकि बच्चे का व्यवहार आपको अखरेगा। दिन में बाहर मिल रहा सम्मान और घर की यह छोटी कसक साथ चलेंगे। किसी बुजुर्ग की बात सीखने का नजरिया देगी। हर परिचित से जुड़े रहने का मन भी नहीं होगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में केतु मित्रों के बड़े घेरे से थोड़ा पीछे हटने का भाव देगा। किसी जमावड़े से दूरी आपको सहज लगेगी। इससे अपने काम और करीबी लोगों के लिए मन में अधिक जगह रहेगी। आज आपकी खुशी भीड़ की वाहवाही से अधिक उस व्यक्ति के सहयोग में होगी, जिसकी राय आपके काम में मायने रखती है।

तुला राशि का करियर राशिफल नौकरी में वरिष्ठों का समर्थन आज का सबसे मजबूत पक्ष रहेगा। आपके हिस्से की जिम्मेदारी पर उनकी नजर होगी और किए हुए काम को सम्मान मिलेगा। किसी चर्चा में अपनी तैयारी सामने रखने का अवसर बनेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के नौवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के दसवें भाव में आएगा। पहले सीख और बुजुर्गों का मार्गदर्शन मन को दिशा देगा, फिर काम और पेशेवर पहचान मुख्य विषय होंगे। कारोबार में विस्तार की योजना बनेगी, मगर योजना और उसके आर्थिक नतीजे अलग गति से आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की चाल धीमी रहेगी। पढ़ने का मन होने पर भी एक पाठ पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। समझ आने और उसे उत्तर में उतारने के बीच थोड़ा अंतर महसूस होगा। आज पढ़ाई का छोटा हिस्सा तय करके पूरा करना उपयोगी रहेगा।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल नियमित कमाई के अतिरिक्त दूसरे स्रोत से आय मिलने की संभावना है। इस उम्मीद से आर्थिक सोच में कुछ खुलापन आएगा। कारोबारी विस्तार की चर्चा में आगे लगने वाली रकम पर भी विचार होगा। अभी ध्यान योजना की उपयोगिता पर रहेगा, तत्काल बड़े लाभ का दावा संकेत नहीं करते। वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में सूर्य धन और पारिवारिक बातचीत के बीच आत्मसम्मान तथा अधिकार का प्रश्न प्रमुख करेगा। अपनी कमाई को लेकर आपकी बात में दृढ़ता रहेगी। परिवार में पैसे पर चर्चा होगी तो आप अपने योगदान को महत्व दिए जाने की अपेक्षा रखेंगे। अतिरिक्त आय की संभावना को आज की उपलब्ध रकम मानकर खर्च तय न करें।

तुला राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के मन में संतोष रहेगा। साथ बैठने पर बातचीत सहज होगी और दिनभर की बात कहने में अपनापन महसूस होगा। आपके लिए यह घरेलू सुकून खास रहेगा, क्योंकि बच्चे के व्यवहार से मन कुछ खिन्न होगा। उसकी किसी बात पर आपकी अपेक्षा और उसका ढंग अलग दिखेगा। परिवार में इसी अंतर पर चर्चा होगी। बच्चे की बात सुनते हुए अपनी नाराजगी थोड़ी देर रोकना उपयोगी रहेगा। साथी के साथ बिताया समय रिश्ते की अच्छी बातों पर ध्यान ले जाएगा। बाहर की पहचान के बाद घर में मिलने वाला यह सहज स्वीकार दिन का भावनात्मक सहारा होगा।

तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल आज स्वास्थ्य के मामले में बच्चे की देखभाल मुख्य विषय रहेगी। उसके व्यवहार से हुई नाराजगी के बीच उसकी तबीयत की जरूरत पर भी ध्यान जाएगा। किसी परेशानी की बात सामने आए तो उसे केवल मनमानी समझकर टालना ठीक नहीं होगा। यह सावधानी है, किसी बीमारी का संकेत या निदान नहीं। अपनी ओर से दिन की जिम्मेदारियों और परिवार के समय को संभालने में व्यस्तता रहेगी। बच्चे की सेहत को लेकर जरूरत महसूस हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। दिन का घरेलू माहौल संभालने में जीवनसाथी का संतुष्ट मन आपको भावनात्मक राहत देगा।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- वरिष्ठ से होने वाली बातचीत में अपने पूरे किए हुए काम को साफ शब्दों में रखें।

क्या न करें- बच्चे की शिकायत का जवाब तुरंत डांट से न दें।