तुला राशि वालों को आज 27 अक्टूबर को राहु के कारण पर्सनल रिस्क की इच्छा रहेगी, शनि कमियां सुधारने को कह रहे
aaj ka tula rashifal in hindi: आज तुला राशि के लिए दिन कैसा रहेगा, इसके लिए आप क्या करें। ज्योतिष की पूरी भविष्यवाणी यहां पढ़ें
सत्ताईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के सातवें भाव में रहेगा। बातचीत, साझेदारी और दूसरों का नजरिया समझना उपयोगी हो सकता है। सहयोग की संभावना को पक्की सहमति न मानें। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के आठवें भाव में जाएगा। इस चंद्राष्टम चरण में फैसलों की गति कुछ धीमी रखकर जानकारी जांचना बेहतर रहेगा। इसका व्यावहारिक अर्थ सामान्य सावधानी है, किसी अनहोनी की आशंका नहीं। प्रस्ताव मिले तो उसकी उपयोगिता और अपनी तैयारी दोनों देखें। दिन के शुरुआती हिस्से की सामाजिक व्यस्तता के बाद निजी मामलों को समझने के लिए थोड़ा शांत समय रखना अच्छा रहेगा।
तुला करियर में कैसा है दिन
गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। पेशेवर जिम्मेदारियां निभाने और अपेक्षाओं का स्पष्ट हिसाब रखने पर ध्यान दें। यह स्थिति अपने आप पदोन्नति का भरोसा नहीं देती। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। काम की पुरानी कमियां सुधारने, नियमित अभ्यास और प्रतियोगिता की तैयारी में लगातार प्रयास उपयोगी हो सकते हैं। नौकरी में साझा परियोजना हो तो तय करें कि किस हिस्से की जिम्मेदारी किसके पास है। व्यापारिक साझेदारी का प्रस्ताव आए तो अनुभव के साथ भुगतान और निर्णय के अधिकार भी परखें। विद्यार्थियों के लिए प्रश्न हल करके तैयारी जांचना केवल पाठ दोहराने से बेहतर रहेगा। तुला राशि के पहले भाव में वक्री बुध के संदर्भ में आवेदन और प्रस्तुति की भाषा फिर पढ़ें। कानूनी विषय में योग्य सलाह लेकर दस्तावेज व्यवस्थित करें।
तुला राशि के लिए आज धन कैसा
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी व्यक्तिगत जोखिम लेने की इच्छा और परिचित समूह से लाभ की अपेक्षा को साथ परखने का विषय बनाती है। किसी मित्र की सफलता आपके लिए उसी विकल्प की उपयोगिता साबित नहीं करती। परिवार या ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद की बातचीत हो तो रकम और उससे जुड़ी अपेक्षाएं साफ समझें। सहायता मिलने का अनुमान लगाकर खर्च तय न करें। व्यापार में भुगतान की लिखित पुष्टि उपयोगी रहेगी। रात में साझा बिल या खाते देखने हों तो पहले संबंधित विवरण जुटाएं। जरूरी खरीद में केवल छूट नहीं, रखरखाव और कुल लागत भी देखें।
तुला राशि के लिए आज लवलाइफ कैसी
विवाह या नए परिचय की बातचीत चल रही हो तो पसंद के साथ दिनचर्या और पारिवारिक अपेक्षाओं पर भी बात करें। किसी प्रस्ताव या मुलाकात का होना तय नहीं है। पहले से संबंध में हैं तो साथ समय बिताने की इच्छा सीधे कहें और दूसरे की उपलब्धता पूछें। तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के वक्री शुक्र अपनी पसंद तथा रिश्ते में निभाई जा रही भूमिका की समीक्षा का संदर्भ देते हैं। पुराने मतभेद उठें तो वर्तमान में संभव बदलाव पर चर्चा रखें। रात में छोटा उत्तर मिलने को नाराजगी का प्रमाण न बनाएं। किसी पारिवारिक सलाह से असहमत हों तो अपना कारण शांत भाषा में बताना बेहतर होगा।
तुला राशि के लिए आज हेल्थ कैसी
लोगों से बातचीत और काम के बीच भोजन तथा आराम के लिए जगह रखें। लंबे समय तक बैठना पड़ता हो तो सुविधानुसार उठकर शरीर को हल्का चलाएं। रात में विचार अधिक हों तो जरूरी प्रश्न लिख लें। हर बात का उत्तर तुरंत खोजना आवश्यक नहीं है। नींद से पहले संदेशों और काम से थोड़ा अंतर रखना आराम में मदद कर सकता है। सामान्य थकान पर अपनी दिनचर्या देखें, लेकिन किसी लगातार बनी परेशानी का अर्थ स्वयं तय न करें। पहले से उपचार चल रहा हो तो बदलाव योग्य चिकित्सक की सलाह से करें। अपनी ऊर्जा के अनुसार गतिविधि चुनें।
क्या करें
साझा निर्णय से पहले अपनी जरूरत, उपलब्ध रकम और दूसरे पक्ष की भूमिका अलग लिखें। बातचीत के बाद सहमत बिंदुओं की संक्षिप्त पुष्टि लें। इससे आगे की कार्रवाई के लिए अनुमान के बजाय स्पष्ट आधार मिल सकेगा।
क्या न करें
निकटता या परिचय के आधार पर धन और काम का अधिकार तुरंत न सौंपें। अस्पष्ट संदेश पर आरोप लगाने से बचें। किसी अधूरी जानकारी को अंतिम निष्कर्ष की तरह साझा करने के बजाय पहले संबंधित व्यक्ति से पूछें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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