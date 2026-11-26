तुला राशिफल में आज (26 नवंबर 2026) गुरु मित्रों और जानपहचान के जरिए लाभ के अवसर बढ़ाएगा
tula Rashifal in hindi: घर का माहौल आपके अच्छे मन का सहारा रहेगा। साथ बैठने का थोड़ा समय दिन की खुशी बढ़ाएगा। शुरुआती बेचैनी में साथी की बात का कठोर अर्थ न निकालें।
घर में बच्चों की प्रगति की बात खुशी देगी और जीवनसाथी के साथ मिठास रहेगी। आज सफलता का पलड़ा भारी रहेगा। जिस काम में अपनी तैयारी को लेकर संदेह था, उसमें आगे बढ़ने का भरोसा मिलेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के आठवें भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के नौवें भाव में आएगा। शुरुआती चंद्राष्टम मन में उदासी या बेचैनी रखेगा। उस छोटे हिस्से में रोज के काम सहज रहेंगे। उसके बाद सीखने की इच्छा बढ़ेगी और किसी बुजुर्ग की बात उपयोगी लगेगी। यात्रा और पढ़ाई के लिए मन अच्छा रहेगा। शुरुआती उलझन को पूरे दिन का हाल मान लेना ठीक नहीं होगा। दिन आगे बढ़ने पर अपनी कोशिश का असर अधिक साफ समझ आएगा और मन प्रसन्न रहेगा।
तुला करियर राशिफल आज कैसा रहेगा
विद्यार्थी पूरे ध्यान और आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकेंगे। कठिन लग रहा पाठ समझने का भरोसा बढ़ेगा और पढ़ाई के बीच भटकता मन टिकेगा। तुला राशि के पहले भाव में बुध आपकी बात को स्पष्टता देगा। दफ्तर का संदेश समझाने या किसी सौदे पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। अपने काम की बात रखते समय शब्द आसानी से मिलेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई चर्चा पढ़ाई या काम को नया नजरिया देगी। नौकरी में प्रयास का अच्छा असर दिखने की संभावना है। सहकर्मी के सामने अपना पक्ष रखना सहज रहेगा। आज की सफलता में तैयारी का हिस्सा साफ दिखेगा और किए हुए काम को लेकर संतोष होगा। पढ़ने बैठें तो एक विषय का तय हिस्सा पूरा करें।
तुला धन राशिफल आज कैसा रहेगा
सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में गुरु मित्रों और जानपहचान के जरिए लाभ के अवसर बढ़ाएगा। आमदनी से जुड़ी कोशिशों के लिए दिन अनुकूल है और कोई पुराना लक्ष्य आगे बढ़ने के योग हैं। किसी परिचित से कमाई के काम की चर्चा हो सकती है। संपर्कों की उपयोगिता आज अधिक साफ समझ आएगी। अपने काम में सोचकर उठाया गया सीमित जोखिम लाभ की संभावना रखता है। हर ओर से सफलता का संकेत होने पर भी किसी रकम को मिलने से पहले उपलब्ध मानना ठीक नहीं होगा। आर्थिक बातचीत में आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। खर्च और उपलब्ध धन का अंतर ध्यान में रखकर ही अगला कदम तय करें।
तुला लव राशिफल आज कैसा रहेगा
जीवनसाथी के साथ रोजमर्रा की बातचीत में मिठास रहेगी। घर के किसी साधारण विषय पर भी दोनों का साथ अच्छा लगेगा। दिनभर की बात शाम को साझा करने से अपनापन बढ़ेगा। प्रेम संबंध में मुलाकात का अवसर मिलने की संभावना है। मिलने की बात आगे बढ़ेगी तो मन में खुशी और उत्सुकता रहेगी। बच्चों का प्रदर्शन संतोष देगा और उनकी कोशिशों पर बातचीत सुखद होगी। किसी बुजुर्ग की बात रिश्तों को देखने का ढंग सहज बनाएगी। घर का माहौल आपके अच्छे मन का सहारा रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल आज कैसा रहेगा
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और दिन का बड़ा हिस्सा प्रसन्नता में बीतेगा। शुरुआत का भारी मन धीरे हल्का होगा। किसी काम में ध्यान लगने के बाद भीतर की उलझन कम महसूस होगी। पढ़ाई या उपयोगी बातचीत से मानसिक सहजता मिलेगी। रोज के काम संभालने का उत्साह रहेगा और छोटी यात्रा का विचार भी अच्छा लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक आशंका पालने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य दिनचर्या आपके अच्छे अनुभव को बनाए रखने में मदद करेगी। काम के बीच आराम का छोटा विराम रखें। शाम तक दिन की उपलब्धियों को याद करके संतोष होगा।
क्या करें
किसी अनुभवी व्यक्ति से पढ़ाई या अपने लक्ष्य पर सीधी बातचीत करें।
क्या न करें
सुबह की बेचैनी में कोई बड़ा फैसला तय न करें।
कल का राशिफल
कल अपेक्षा से अधिक आमदनी के योग हैं। भाग्य साथ देगा। संतान से शुभ समाचार या सम्मान की संभावना है। दांपत्य में खटास से सावधान रहें। सेहत सामान्य, मन बेचैन रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र