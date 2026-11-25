आज (25 नवंबर 2026) को तुला राशि के लिए शनि लगातार मेहनत का सहारा देगें
tula Rashifal in hindi: आज अपनी गति पहचानना और उसी पर चलना दिन संभालने में सहायक रहेगा।
काम में आज अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी और पैसा लगाने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। रोज के परिचित काम दिन को संभालेंगे, लेकिन कोई बड़ा फैसला मन पर दबाव बढ़ाएगा। कुछ अनचाही चिंता बनी रहेगी। किसी अप्रिय खबर से निराशा होने की संभावना है। ऐसी बात सामने आने पर आपका ध्यान बार बार उसी ओर जाएगा। मीन राशि के छठे भाव में वक्री शनि लगातार मेहनत का सहारा देगा और ठंडे दिमाग से प्रतिस्पर्धा संभालना उपयोगी रहेगा। दिनचर्या में किया गया सुधार भी काम आएगा। आज काम की रफ्तार से अधिक उसे ठीक तरह पूरा करने की अहमियत होगी। बाहर निकलते समय सड़क पर और काम करते हुए अपना ध्यान पूरी तरह सामने रखें। दिन का बड़ा हिस्सा सामान्य जिम्मेदारियों में गुजरेगा, हालांकि भीतर की बेचैनी उन्हें कुछ भारी बनाएगी।
तुला राशिफल करियर कैसा है
दफ्तर में नियमित काम के लिए दिन अधिक अनुकूल है। जिस काम की प्रक्रिया आप जानते हैं, उसमें टिके रहना उपयोगी होगा। प्रतिस्पर्धा का माहौल रहे तो शांत प्रतिक्रिया आपकी स्थिति संभालने में मदद करेगी। किसी साथी की बात पर लंबी बहस काम से ध्यान हटाएगी। वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में सूर्य वरिष्ठों के अधिकार और आपके आत्मसम्मान को सामने लाएगा। इसलिए काम पर मिली टिप्पणी निजी तौर पर ज्यादा चुभेगी। अपनी बात रखने की जरूरत होगी, पर बातचीत का स्वर नतीजे को प्रभावित करेगा। पढ़ाई में मन की चिंता बीच बीच में आएगी और परिचित पाठ पर लौटना आसान रहेगा। आज तैयारी की निरंतरता के लिए दिन उपयोगी है। बड़े शैक्षिक या करियर संबंधी फैसले पर तत्काल सहमति देने का दबाव महसूस हो तो विचार के लिए थोड़ा समय रखें।
तुला राशिफल धन राशिफल कैसी है
निवेश के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। मन में चल रही अनिश्चितता रकम से जुड़े निर्णय को भी उलझाएगी। किसी प्रस्ताव को सुनकर तुरंत आगे बढ़ने का उत्साह आए, तब भी आज की स्थिति सावधानी मांगती है। परिवार की जरूरतों और पैसे पर होने वाली बातचीत में आपका आत्मसम्मान जुड़ा रहेगा। रकम का सवाल व्यक्तिगत टिप्पणी जैसा लगने पर तनाव बढ़ेगा। रोजमर्रा का आर्थिक हिसाब समझने में दिन लगाया जा सकता है, लेकिन नई कमाई या बड़े लाभ का पक्का संकेत नहीं है। आज धन संबंधी चर्चा में निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दी कम रखना उपयोगी होगा। जिस पैसे को लेकर पहले से स्पष्टता है, उसी दायरे में दिन संभालना सहज रहेगा।
तुला राशिफल लवलाइफ कैसी है?
प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा। बहुत ज्यादा उत्साह भी नहीं होगा और हर बातचीत मनचाही गर्मजोशी भी नहीं देगी। जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत महसूस होगी। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम मन को उदास या बेचैन रखेगा, इसलिए सामने वाले की साधारण बात भी ज्यादा देर तक याद रहेगी। घर में किसी विषय पर अलग राय होगी तो बातचीत लंबी खिंचेगी। अनावश्यक बहस आज रिश्ते का सुकून घटाएगी। अपनी परेशानी एक सीधी बात में कहें। प्रिय व्यक्ति के साथ सामान्य बातचीत के बीच भी आपका मन दूसरी चिंता में अटका रहेगा। रिश्ते की स्थिति को लेकर आज कोई बड़ा निष्कर्ष निकालने का मन होगा, पर दिन का भाव स्थिर नहीं रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल कैसा है?
मानसिक तनाव आज दिनचर्या को भारी बनाएगा। काम करते समय ध्यान भटकने की गुंजाइश रहेगी और बेचैनी के चलते आराम के समय भी मन सक्रिय रहेगा। सेहत को लेकर किसी खास नतीजे का संकेत नहीं है। नियमित ढंग से दिन बिताना आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा। लगातार चिंता करने से रोज के काम थकाने वाले लगेंगे। काम के बीच थोड़ा विराम रखें। शाम तक मन को किसी बड़ी चर्चा से दूर रहकर शांत समय बिताने की इच्छा होगी।
क्या करें
आज का एक परिचित, अधूरा काम पूरा करें।
क्या न करें
नाराजगी में जीवनसाथी की पुरानी बात दोबारा न उठाएं।
कल का राशिफल
कल सफलता का दिन रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता होगी और बच्चों का प्रदर्शन संतोष देगा। जीवनसाथी से मिठास रहेगी, प्रेमियों की मुलाकात के योग हैं। सेहत और मन का उत्साह अच्छा रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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