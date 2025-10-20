तुला राशिफल 20 अक्टूबर: आज तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा, बड़ा फैसला ले सकेंगे

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Libra Horoscope 20 October 2025 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज समृद्धि आपकी साथी रहेगी। इस वजह से आप बड़े से बड़ा फैसला ले सकेंगे।

Mon, 20 Oct 2025 05:56 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope Today 20 October 2025 : आज तुला राशि के लोगों को स्माइल के साथ सभी इश्यू को सुलझाना चाहिए। आपके काम के प्रति कमिटमेंट और प्यार के प्रति कमिटमेंट के जरिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपका इपने बिजनेस में सभी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने में सफल रहेंगे। आपके पास पैसा भी आएगा। प्रोफेशनल लाइफ के इश्यूज को आज सुलझा लें। काम में बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट पाएं। आपकी हेल्थ भी अच्छी है।

तुला लव राशिफल

आज लवलाइफ में छोटे इश्यू आ सकते हैं। आज ईगो से जुड़े इश्यू आ सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छे लिसनर बनें। आज शादीशुदा महिलाओं को पति के साथ कम्युनिकेशन से जुड़े इश्यू रहेंगे। अपने दिल को खुला रखें। शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार को बढ़ाने की सोचें। सिंगल तुला राशि के लोगों को आज भाग्य से नया लव मिलेगा?

तुला करियर राशिफल

आज आपका एटीटयूड काम के प्रति काम करेगा। टीम मीटिंग्स में आज शांत रहेंगे। आज इमोशंस को अपने ऊपर हावी होकर फैसला ना लें। आज बुद्धि से काम लेने के बजाय डिप्लोमेटिक तरीके से काम करें, जहां भी जरूरी हो। कुछ एडिशनल जरूरते आज आपके सामने आएंगी। यह राजनेताओं, ठेकेदारों, मैनेजमेंट, लॉबिस्टों, कानूनी प्रोफेशनल्स की प्रोफेशनल लाइफ में सबसे अधिक दिखाई देगा। बिजनेसमैन भी टैक्स, लाइसेंसिंग और धन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में सफल हो सकते हैं।

तुला मनी राशिफल

आज पैसा आपके पास अलग-अलग जगहों से आ रहा है। आप सलिए आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फैशन जैसी चीजें खरीद सकते हैं। आप शेयर मार्केट में निवेश करने पर भी विचार कर सकते हैं। आज का दिन नई संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा है। जो लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें ट्यूशन फीस भरने के लिए अपने माता-पिता से आर्थिक मदद की जरूरत होगी। आप किसी दोस्त या भाई-बहन की भी आर्थिक मदद कर सकते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल

आज ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। आपको पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए यात्रा के दौरान बाहर के खाने से बचना अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाओं को छुट्टियों के दौरान एक्टिविटीज से बचना चाहिए। आपको वायरल बुखार, गले में खराश या जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। बुजुर्गों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधान रहना चाहिए।

