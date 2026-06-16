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तुला राशिफल 16 जून 2026: तुला राशि के लिए आज इनकम उम्मीद से ज्यादा होगी, पढ़ें आज की सलाह

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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आज का तुला राशिफल 16 जून 2026: पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको लवलाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वहां थोड़ा ध्यान रखें 

तुला राशिफल 16 जून 2026: तुला राशि के लिए आज इनकम उम्मीद से ज्यादा होगी, पढ़ें आज की सलाह

Aaj ka tula Rashifal: दिन चल पड़ा है और आप पहले ही कई बातों के बीच फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। फिर भी तस्वीर आपके पक्ष में है। उम्मीद से ज्यादा लाभ के संकेत हैं और भाग्य भी साथ देता दिख रहा है। चंद्रमा मेष में होने से सामने वाले लोगों की प्रतिक्रिया तेज रहेगी। इसलिए आपको अपने संतुलन की ज्यादा जरूरत होगी। भरणी नक्षत्र यह दिखा रहा है कि जो काम आप स्पष्ट इरादे से करेंगे, उसमें गति मिलेगी। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर, सम्मान या उपलब्धि मन प्रसन्न कर सकती है। आपकी सामाजिक छवि भी बेहतर हो सकती है। लेकिन मन में बेचैनी रहेगी, इसलिए अच्छा चल रहा दिन भी पूरी शांति नहीं देगा। सुबह का नरम समय योजना और जरूरी निर्णय के लिए रखें। देर दोपहर में किसी टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया देना नुकसान कर सकता है। यह दिन कमाई का है, पर साथ ही रिश्तों की परीक्षा भी है। अच्छा यह है कि हालात संभाले जा सकते हैं। बस ढील नहीं, संयम चाहिए।

तुला लव राशिफल

जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना है। यह छोटा मुद्दा अगर बार बार उठाया गया तो भविष्य में भी खिंचाव छोड़ सकता है। इसलिए अभी से सावधानी रखें। पढ़ाई के टाइमटेबल, बच्चों के कार्यक्रम या घर की जिम्मेदारियों को लेकर तकरार बन सकती है। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि निर्णय अकेले न थोपें। साथी की बात सुनकर ही अंतिम बात रखें। बच्चों से मिलने वाली अच्छी खबर या उपलब्धि घर का माहौल भी नरम कर सकती है। अविवाहित लोगों के लिए दिन आकर्षण से ज्यादा समझ का है। मित्रों के बीच भी किसी एक व्यक्ति पर अधिक भरोसा करने से पहले उसकी मंशा समझें। राहत की बात यह है कि सुलह का रास्ता खुला रहेगा, अगर आप पहला कठोर वाक्य रोक लें।

तुला करियर राशिफल

काम का दबाव रहेगा, मगर परिणाम संतोषजनक हो सकते हैं। ऑफिस में आपकी क्षमता नजर आएगी और किसी पेंडिंग काम से लाभ भी मिल सकता है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें शेड्यूल के अनुसार चलना होगा। टाइमटेबल बना है तो उससे भटकें नहीं। बच्चे की उपलब्धि या घर के कार्यक्रम के कारण आपका ध्यान बंट सकता है, इसलिए समय बांटकर चलें। कारोबारी लोग उम्मीद से बेहतर कमाई या ऑर्डर पा सकते हैं। फिर भी दस्तावेज, रसीद और संख्या की जांच करें। कार्यस्थल पर एक बचने वाली गलती यह होगी कि आप सफलता के उत्साह में किसी सहयोगी की सीमा या भावनाओं को नजरअंदाज कर दें। सम्मान का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि आप और अधिक संतुलित दिखें। सुबह प्रस्तुति, प्रस्ताव या मुख्य निर्णय के लिए बेहतर है।

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तुला मनी राशिफल

आय उम्मीद से बेहतर हो सकती है। यह दिन कमाई के लिहाज से अच्छा माना जाएगा, लेकिन उसी कारण खर्च का लालच भी बढ़ सकता है। बच्चों, घर या व्यक्तिगत खुशी के नाम पर तुरंत खरीदारी करने से पहले रुकें। यदि कोई अतिरिक्त राशि मिले तो उसका एक हिस्सा अलग रख दें। किसी पुराने बकाया के आने की संभावना भी बन सकती है। निवेश के लिए दिन पूरी तरह खराब नहीं, पर बिना पढ़े कदम न उठाएं। संतोष रखें, धन पक्ष संभला हुआ है।

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तुला हेल्थ राशिफल

शरीर सामान्य रहेगा, पर मन चंचल और बेचैन रह सकता है। एक काम करते करते दूसरे काम की चिंता न उठाएं। इससे थकान बढ़ेगी। दोपहर के बाद सिर भारी लगे तो कुछ देर शांत बैठें। मीठा बहुत ज्यादा लेने से सुस्ती और चिड़चिड़ापन दोनों बढ़ सकते हैं। पानी की मात्रा ठीक रखें। शाम को घर लौटकर कपड़े बदलते ही पांच मिनट बिना किसी बातचीत के बैठना मन को रीसेट करेगा।

आज की सलाह: लाभ मिलने पर भी रिश्तों की कीमत याद रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले दो सांस लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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