Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

तुला राशिफल 17 फरवरी 2026 : आज तुला राशि बिजनेस बढ़ाने को लेकर कोई फैसला लेंगे, ईगो, ऑफिस रोमांस से दूर रहें

Feb 17, 2026 04:30 am ISTDr. J.N. Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि के कई बिजनेसमैन के खाते में पैसा आएगा, लवलाइफ में रहेगी बड़ी हलचल 

तुला राशिफल 17 फरवरी 2026 : आज तुला राशि बिजनेस बढ़ाने को लेकर कोई फैसला लेंगे, ईगो, ऑफिस रोमांस से दूर रहें

Libra Horoscope Today 17 February 2026: आज तुला राशि वालों को सभी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको अपना प्यार बरसाना चाहिए और ऑफिस में प्रॉडक्टिव रहें। अपनी वेल्थ को भी इस समय अच्छे से इस्तेमाल करें। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। आज रिलेशनशिप इश्यूज को आपको पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए। आज आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेगी।

तुला लव राशिफल

आज लव अफेयर में ईगो से जुड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि लवलाइफ में ईगो का स्कोप नहीं है। आज लवर के साथ समय बिता रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड खस रहेगा। आजअपने शब्दों को लेकर आप सावधान रहें, क्योंकि आपका लवर किसी एक शब्द कोलेकर आपसे फाइट कर सकता है। आज कुछ लंबी दूरी के रिलेशनशिप आज काम नहीं करेंगे, इसलिए इस दौरान फोन पर कनेक्ट रहने की कोशिश करें। अपने लवर के स्पेस दें, अपनी बातों को उस पर थोपे नहीं, इन बातों को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, इससे आपकी पर्सनल लाइफ तो खराब होगी, ही साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कहीं के नहीं रहेंगे?

तुला करियर राशिफल

आपको किसी खास प्रोजेक्टको लेकर आप सावधान रहना होगा। आपके लिए आज क्वाविलिटी से समझौता करने का दवाब भी आ सकता है। आज का दिन सीनियर्स से प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंज को सैटल करने का दिन गै। जो लोग फाइनेंस, एचआर कॉपी एडिटिंग और एनिमेशन में है, उन लोगों को के लिए नौकरी के कई मौके रहेंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए आज अच्छा मौका है अपना प्रोफाइल अपडेट करें।जिन स्टूडेंट्स ने विदेश की यूनिवर्सिटीज के लिए आवेदन किया है वो आज अ्चछी खबर पाएंगे। कुछ लोगों के लिअ आज इंटरव्यू अटेंड करने के लिए भी अच्छा दिन है।

ये भी पढ़ें:कल सूर्यग्रहण और कुंभ राशि में ग्रहों का ऐसा योग, इन राशियों के लिए ग्रहण रहेगा
ये भी पढ़ें:सूर्य का कुंभ गोचर है खास, पुत्र की राशि में गए पिता, राहु से भी बनेगा संयोग

तुला मनी राशिफल

आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा, जिससे हिसाब से आप खर्चों को हैंडल करें,इसके हिसाब से ही आप प्लान बनाएं> आज कोई बड़ा आर्थिक इश्यू नहीं होगा। आपके खर्च भी बैलेंस होने चाहिए, जितनी आपकी इनकम है। आपके लिए आज घर को खरीदने के चांस भी आज बहुत अधिक हैं। आज बिजनेस को बढ़ाने को लेकर कोई फैसला ले रहे हैं, तो ले सकते हैं। आज किसी भाई और बहन को भी पैसों की जरूरत हो सकती है और आर्थिक विवाद का सामना करना पड़ सकता है, उसेस आप से पैसों की जरूरत होगी। आज बिजनेसमैन को सुबह बिजनेस बढ़ाने के लिए फैसला लेना पड़ सकता है

तुला हेल्थ राशिफल

आज कोई बड़ा हेल्थ इश्यू आपके सामने नहीं रहेगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। आपके लिए अच्छा है कि आप ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। आज कुछ लोगों को छोटे कट लग सकते हैं। बच्चों को भी वायरल फीवर हो सकता है। आपको आंखों और कानों में आज दिक्कत हो सकती है। आपके लिएअच्छा रहेगा कि आप गिले फ्लोर पर रहते समय सावधान रहें। महिलाओं में आज स्त्री रोग की शिकायत कर सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr. J.N. Pandey

लेखक के बारे में

Dr. J.N. Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
Tula Rashifal Libra Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने
;;;