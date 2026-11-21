21 नवंबर 2026 का दिन तुला राशि वालों के लिए करियर और पढ़ाई के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सहकर्मियों के साथ व्यस्तता के बावजूद काम पर पकड़ बनी रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है।

Libra Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Tula Rashifal: दफ्तर में किसी सहकर्मी की मांग आपका कार्यक्रम व्यस्त रखेगी, फिर भी काम पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। पढ़ाई में सफलता के योग हैं और नौकरी करने वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिस काम में लगातार ध्यान चाहिए, उसमें आपकी दक्षता साफ नजर आएगी। आज मेहनत का असर महसूस होगा और व्यस्तता के बीच भी उत्साह बना रहेगा। परिवार या परिचितों के किसी आयोजन में शामिल होने की संभावना है। वहां पहुंचने से रोज की भागदौड़ से अलग माहौल मिलेगा। मीन राशि के छठे भाव में वक्री शनि काम को क्रम से आगे बढ़ाने की ताकत देगा। सुधरी दिनचर्या का फायदा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा में ठंडा दिमाग आपके काम आएगा। दिन की अच्छी बात यही रहेगी कि जिम्मेदारी सामने आते ही आप उससे जुड़ेंगे, उससे घबराने में समय कम जाएगा।

तुला राशि का करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धि की संभावना लेकर आया है। पढ़े हुए विषय को समझकर आगे बढ़ना आसान होगा। पढ़ाई में लगाया गया समय उपयोगी साबित होने के योग हैं। नौकरी में काम करने का भरोसा रहेगा और अपनी जिम्मेदारी संभालते समय झिझक कम होगी। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के छठे भाव में रहेगा, इसलिए काम और रोजमर्रा की व्यवस्था आपका ध्यान मांगेंगे। सहकर्मी की जरूरत से अपने काम का क्रम बदलना पड़ेगा, लेकिन लगातार प्रयास से मामला सुलझेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों की मेहनत को पहचान मिलने या सम्मान के लिए आगे आने के योग हैं। किसी बड़े परिणाम की घोषणा से पहले भी आज अपने प्रदर्शन पर भरोसा बढ़ेगा। सबसे अधिक ध्यान मांगने वाला काम पहले पूरा करें।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल कारोबार में विस्तार की संभावना आर्थिक सोच को आगे की ओर रखेगी। यात्रा की बात बने तो उसका संबंध काम बढ़ाने से रहेगा। आज कमाई के बारे में उत्साह होगा, हालांकि किसी निश्चित रकम के आने का दावा संकेत नहीं करते। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में मंगल लाभ की कोशिशों में जोश देगा और परिचितों के बीच थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी बढ़ाएगा। किसी संपर्क से बातचीत करते समय अपेक्षाएं ऊंची रहेंगी। अपनी मेहनत का आर्थिक महत्व आपको ज्यादा साफ दिखेगा। सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना से खर्च का विषय भी सामने रहेगा। आज की आर्थिक तस्वीर में आगे बढ़ने की इच्छा प्रमुख होगी, जबकि हासिल होने वाला परिणाम प्रयास और अवसर पर टिका रहेगा।

तुला राशि का लव राशिफल अपनों के बीच बैठने से मन प्रसन्न होगा। किसी आयोजन में जाने की संभावना बनी तो परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। काम की व्यस्तता के बाद परिचित चेहरों के बीच बातचीत सहज होगी। जीवनसाथी के साथ दिनभर की बात साझा करने का मन रहेगा। आपकी खुशी में आज अपने काम को अच्छी तरह निभाने का संतोष भी शामिल होगा। मित्रों के बीच उत्साह रहेगा, पर चेतावनी साफ है: छोटी असहमति पर तीखा जवाब बातचीत का स्वाद बिगाड़ेगा। किसी की मांग उस समय ज्यादा लग सकती है जब आपका अपना कार्यक्रम भरा हो। जवाब देने से पहले बात पूरी सुन लें। रिश्तों में आज साथ बिताया गया सहज समय अधिक याद रहेगा।

तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत अच्छी रहेगी और उससे दिन के काम करने का उत्साह मिलेगा। शरीर में चुस्ती महसूस होने के योग हैं। पढ़ाई हो या नौकरी, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने का मन रहेगा। व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी मन बुझा हुआ नहीं रहेगा। रोजमर्रा का काम पूरा होने पर संतोष होगा और उसी से आगे की जिम्मेदारी हल्की लगेगी। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जाने की संभावना आपके मन को भी ताजगी देगी। बेहतर दिनचर्या का असर रोज के काम संभालने में नजर आएगा। भोजन और विश्राम का अपना तय क्रम बनाए रखें। शाम तक दिन की मेहनत के साथ अच्छे ढंग से काम निभाने की खुशी जुड़ी रहेगी।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- भूरा

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- पढ़ाई या काम का सबसे ध्यान मांगने वाला हिस्सा पूरा करने के लिए अलग समय रखें।

क्या न करें- किसी साथी की अतिरिक्त मांग पर तुरंत हामी भरकर अपना पूरा कार्यक्रम न उलझाएं।