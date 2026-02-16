तुला राशिफल 16 फरवरी 2026 : आज तुला राशि के कई बिजनेसमैन के खाते में पैसा आएगा, लवलाइफ में रहेगी बड़ी हलचल
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि के कई बिजनेसमैन के खाते में पैसा आएगा, लवलाइफ में रहेगी बड़ी हलचल
Libra Horoscope Today 16 February 2026 : आज तुला राशि वाले हर समस्या को सुलझाने के लिए काफी हैं। आपको लवलाइफ में थोड़ी धीरज रखने की जरूरत होगी। रोमांटिक एक्टिविटीज में लगे रहें। आपका काम के प्रति कमिटमेंट आज आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपका काम के प्रति कमिटमेंट आपके लिए खास नतीजे लाएगा। आपकी हेल्थ भी आज अ्च्छी रहेगी। आज हेल्थ को लेकर तोई मेडिकल इश्यू नहीं रहेगा। प्रोफेशनली आपका शेड्यूल टाइट रहेगा। आपको अधिक एफर्ट देने होंगे। आपको अपने खर्चों पर खास ध्यान देना होगा।
तुला लव राशिफल
आज रिलेशनशिप में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, जिनसे आफ परेशान हो सकते हैं। आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप देखें और पहल करें, इन्हें सोल्व करने की । आपका लवर या पार्टनर आज किसी रिश्तेदार या किसी तीसरे इंसान से प्रभावित हो सकता है, आपका लवर प्रभावित होकर अपना फैसला भी बदल सकता है। यह आपके लिए सीरियस इश्यू बन सकते है। आपके लिए अच्छा होगा कि आपको अपने पार्टनर की तरफ काफी ध्यान दें। आप किसी पुराने प्रेमी से भी मिल सकते हैं, जिससे पुराना प्रेम संबंध फिर से जाग सकता है और लाइफ में खुशियां लौट सकती हैं। शादीशुदा लोगों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे पर्सनल लाइफ खतरे में पड़ सकता है।
तुला करियर राशिफल
आपको आज ऑफिस में थोड़ा लॉ प्रोफाइल अपनाना होगा और ऑफिस की गॉसिप्स से फिलहाल के लिए दूर रहना होगा। आज अफने सीनियर्स और कोवर्क्स से आप बेकार की बातें ना करें। टीम मीटिंग्स में आपका इंटव्यू आज खास रहेगा। अपने हर कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल क्लाइंट्स को इंप्रेस करने में करें। दिन का दूसरा भाग जॉब इंटरव्यू के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग मशीनों को हैंडल करते हैं, उन लोगों के लिए आज काम को पूरा करने में दिक्कत होगी? जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए देख रहे हैं. उनके लिए आज का दिन बेस्ट है। बिजनेसमैन आज पार्टनरशिप के जरिए पैसा कमाने में सफल रहेंगे।
तुला मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा एक जगह से नहीं कई जगह से आएगा। कुछ लोग आज सभी ड्यूज को क्लियर कर लेंगे। आज का दिन उन लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग प्रोपर्टी को सेल और खरीदने का प्लान बना रहे हैं, इसके अलावा अगर पुश्तेनी जमीन भी बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा है। आर आर्थिक विवादों को भी आज सैटल कर लेंगे। आज समृद्धि आपके पास रहेगी और कई बिजनेसमैन के खाते में पैसा आएगा, जो मैन्यूफैक्चरिंग, निर्माण और फार्मा बिजनेस से जुडे है।
तुला हेल्थ राशिफल
आज कुछ लोगों को वायरल फीवर और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आपकी आज किचन में सब्जियों को काटते समय आपको चोट लग सकती है। आपको शुगर और ऑयल अधिक मात्रा में नहीं लेना है, इसकी जगह आप सलाद पर भरोसा कर सकते हैं। आज जंक फूड और ऑयली चीजों को ना ही खाएं। आपको सिंपल लाइफ स्टाइल अपनाना है। आज तुला राशि वालों की हेल्थ बेहतर रहेगी आपको अगर शराब छोड़नी है, तो आझ का दिन बहुत अच्छा है।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr. J.N. Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट