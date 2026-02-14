तुला राशिफल 14 फरवरी 2026 : आज तुला वाले आज ऑफिस ड्रामा को आप अवाइड करें, जल्दबाजी में प्रॉमिस ना करें
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला वाले आज ऑफिस ड्रामा को आप अवाइड करें, जल्दबाजी में प्रॉमिस ना करें
Libra Horoscope for Today 14 February 2026 : आज तुला राशि वालों के लिए बैलेंस चॉइस रहेंगी। आज आप शांत फील करेंगे। आप शांति से और निष्पक्षता से चुनाव करेंगे। आज आपकी छोटी सी की गईभलाई आपके लिए कई दरवाजे खोलेगी। आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा। आपकी बैलसें करने की सेंस आज आपकी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करेगी। घर में भी इस गति को बनाए रखें। अगर जरूरी लगे तो आराम करें और आज किसी नए रुटीन और दोस्तों के जरिए आपको मौके मिलेंगे। लगातार काम करें और आराम भी करें और आपको अपने लक्ष्यों के लिए एक क्लियर स्टेप लेना है।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि के लोगों को रिलेशनशिप में लगातार सुनने से एक दूसरे के करीब होने से लाभ होगा। आपको प्यार से बोलना है और छोटे-छोटे इशारे आपकी तरफ केयर को शो करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आप किसी शेयर्ड हॉबी के जरिए आप या किसी ग्रुप एक्टिविटी के जरिए किसी खास से मिलेंगे। अपने स्टेंडर्ड को क्लियर रखें और दूसरों से कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहें। इस समय जल्दबाजी में प्रॉमिस ना करें और विश्वास को जल्दी से जल्दी बढ़ने दें। आपको अपना सम्मान और निष्पक्षता दिखानी है। आपका शांत धैर्य आपके अभी के और पहले के बॉन्ड को मजबूत करेगा।
तुला करियर राशिफल
आज काम में तुला राशि वालों को क्लियर चॉइस रखनी है और अपने हर एफर्ट को करना है, जिससे काम आसान हो सके। आपको एक बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस करना है और एक प्रैक्टिकल स्टेप लेना है। आज ऑफिस ड्रामा को आप अवाइड करें और अपने कम्युनिकेशन को शांत रखें। आपकी निष्पक्षता आज आपके सुपरवाइजर द्वारा नोटिस की जाएगी। किसी साथ काम करने वाले दोस्त से आप हेल्पफुल आइडियाज ले सकते हैं।
तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों के लिए मनी मैटर्स फिक्स रहेंगे, अगर आप सावधानी से प्लान नहीं बानएं और जल्दबाजी में कुछ भी नहीं खरीदेंगे। आपको हर छोटे एक्सपेंस को रिव्यू करना है और देखना है कि आप क्या और कहां पैसा सेव कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किसी चीज की कमी महूसस ना करें। आपकी एक छोटी सी किसी टूल को और किसी चीज को सीखने की कोशिश में निवेश आपको बाद में इसका लाभ देगा। आपको सेल्स के दवाब को हराना है और हर पेपर को साइन करने से पहले हर फैक्ट को चेक करना है। आपको सभी फाइनेंशियल आइडियाज को उन लोगों से शेयर करना है, जिस पर आप विश्वास करते हों। अगर आप एकस्ट्रा अमाउंट और फंड पाते हो, तो आपको उसका एक हिस्सा सेव भी करें। अपने रिकॉर्ड्स को भी क्लियर रखें।
तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वालों की हेल्थ शांत रहेगी और आप सिंपल डेली आदतों को फॉलो कर सकते हैं। आपको अच्छे से सोना है और अच्छे से पानी पीना है, इसके अलावा क्लियर माइंड रखने के लिए आपको शार्ट वॉक भी करनी है। लागातार हल्की स्ट्रेचिंग आपको बैठते समय दर्द करते हुए कंधों और कमर दर्द में मदद करेगी। आपको इस समय शुगर अधिक नहीं लेनी है। बैलेंस मील करना है और खाने में सब्जियां, फल और हल्का अनाज शामिल करना है। अगर आपको तनाव होता है, तो आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपको थोड़ी देर के लिए आराम भी करना है और शाम को एक एक्टिविटी भी करीन है, जहां आप किसी दोस्त से भी कनेक्ट कर सकें।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr. J.N. Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट