Leo Horoscope 2026: पूरे साल सिंह राशि पर रहेगी शनि की ढैय्या, क्या नहीं करना है वो जानें, पढ़ें कैसा रहेगा नया साल

संक्षेप: singh Rashifal 2026 in hindi: वर्ष 2026 में देखा जाए तो मनोबल, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व में काफी सुधार देखने को मिलेगा। विचारों में संतुलन एवं सकारात्मकता बनी रहेगी।

सिंह : वर्ष 2026 में देखा जाए तो मनोबल, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व में काफी सुधार देखने को मिलेगा। विचारों में संतुलन एवं सकारात्मकता बनी रहेगी। अपनी बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। मानसिक बल बेहद संतुलित एवं सकारात्मक बना रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

धन के मामले में सिंह राशि वालों का नया साल कैसा रहेगा?

आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 2025 तनावपूर्ण एवं अवरोधक बना रहा। खर्च में वृद्धि बनी रही। पारिवारिक खर्चे में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति बनी रही, परंतु वर्ष 2026 में देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता के आधार पर आर्थिक पक्ष मजबूत करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आय के नए साधन बनेंगे।लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। वाणी व्यवसाय, वकालत, टीचिंग, सेल्स मार्केट आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष आर्थिक उन्नति वाला रहेगा। घर एवं पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा। व्यापार के नए आयाम विकसित होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो वर्ष 2026 में आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा । परंतु पारिवारिक खर्च में वृद्धि भी होगी। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। चल- अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। गाड़ी का सुख वर्ष 2026 में प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता के आशीर्वाद में वृद्धि होगी। वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में सुख के सभी आयामों में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा मातृ पक्ष से लाभ की स्थिति बनेगी। घर से दूर जाकर कार्य करने का विचार आएगा।

करियर, नौकरी, बिजनेस कैसा रहेगा?

अध्ययन-अध्यापन, डिग्री के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 वर्ष 2025 की तुलना में सकारात्मक साबित होगा। नए विषय के अध्ययन के लिए एवं नई डिग्री के लिए यह वर्ष शुभ फलप्रदायक होगा। विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी वर्ष या वर्ष शुभ फल प्रदायक होगा। संगीत शिक्षा के लिए, लेखन क्षेत्र के लिए, डॉक्टरी एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी यह वर्ष उपलब्धि कारक वर्ष हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। जो दंपतियों को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अबॉर्शन अथवा मिसकैरेज की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी मुकदमों में विजय की स्थिति बनेगी। नौकरी प्राप्ति के लिए थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उच्च अधिकारियों से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः अपने अहंकार में कमी अवश्य लाएं। परिश्रम में अवरोध उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए इस वर्ष भगवान शिव की उपासना करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। भगवान शिव के साथ ही साथ हनुमान जी महाराज एवं माता दुर्गा की उपासना भी श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा।

लवलाइफ और पारिवारिक लाइफ कैसी रहेगी



दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2025 की तुलना में 2026 थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव स्थापित करने वाला होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च जीवनसाथी के व्यवहार को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में टकराव हो सकता है। इस कारण से इस वर्ष समझौतावादी प्रकृति अपने से दांपत्य जीवन बेहतर रूप से संचालित हो पाएगा। जीवनसाथी के व्यवहार के कारण परिवार में कलह अथवा तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी के कार्यों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकती है। दैनिक रोजगार एवं आय में इस वर्ष तनाव की स्थिति बनी रहेगी। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी । भाई बहनों तथा मित्रों का सहयोग सानिध्य मिलेगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी

हेल्थ कैसी रहेगी