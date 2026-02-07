सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 8 से 14 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Leo Weekly Horoscope 8-14 February 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal 8-14 February 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: इन 7 दिनों में आप एक बिजी लेकिन प्रोडक्टिव ऑफिस लाइफ के साथ-साथ एक शानदार लव लाइफ का अनुभव करेंगे। इस सप्ताह धन का इस्तेमाल समझदारी से करें। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती हैं। इस सप्ताह प्रोफेशनल सफलता के साथ-साथ एक खुशहाल लव रिलेशनशिप का आनंद लेंगे। आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन अच्छी है। हालांकि, इस हफ़्ते स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

सिंह राशि के लिए 8 से 14 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा? सिंह राशि के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह के 7 दिन रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। आपको अपने लवर के साथ समय बिताते समय रोमांटिक रहना चाहिए और अपने पार्टनर की पसंद को भी महत्व देना चाहिए। पास्ट के बारे में बात करते समय सावधान रहें, क्योंकि पार्टनर को यह पसंद नहीं आ सकता है। आप दोनों एक साथ छुट्टी पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं, जहां आप शादी के बारे में फैसला ले सकते हैं। मैरिड महिलाओं को पति के रिश्तेदारों के दखल देने से दिक्कत हो सकती है। इस मुद्दे पर बात करें और इस मैटर को सुलझाएं।

सिंह राशि के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह काम पर अपना कमिटमेंट बनाए रखें। आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य रखें और सीनियर्स और बॉस के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाए रखें। नई जिम्मेदारियां लेना अच्छा रहेगा। जो लोग ऑफिस में जूनियर पद पर हैं, उन्हें टीम में सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने के लिए डिप्लोमेटिक और मिलनसार रहने की जरूरत है। आर्किटेक्ट, टेक्नीशियन, फोटोग्राफर, हेल्थकेयर प्रोफेशनल, शेफ, कॉपीराइटर, और शिक्षकों को ऑफिस में अपनी काबिलियत साबित करने के भरपूर मौके मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स इस सप्ताह परीक्षा पास कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में एडमिशन मिलने में भी सफलता मिलेगी।

सिंह राशि के लिए इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह धन में वृद्धि के योग हैं। आपकी प्राथमिकता मुश्किल समय के लिए सेविंग्स करना होना चाहिए। कुछ लोगों को लोन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ पुरुष जातकों को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आप चैरिटी में पैसे दान कर सकते हैं, जबकि कुछ जातक किसी रिश्तेदार के मेडिकल मामलों पर भी खर्च कर सकते हैं। कुछ महिलाएं इस सप्ताह के पहले हिस्से में चैरिटी में पैसे दान करना पसंद करेंगी।

सिंह राशि के लिए इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। फेफड़ों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ उम्रदराज लोगों को सप्ताह के दूसरे हिस्से में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और उन्हें मेडिकल मदद की जरूरत पड़ सकती है। पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। जंक फूड्स का सेवं न करें और इसके बजाय ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं। गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।