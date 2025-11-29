सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Leo Weekly Horoscope 30 November-6 December 2025 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। काम पर बड़े डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हैं। खुशहाली का आनंद लें, जो जरूरी फैसले लेने में भी मदद करेगी। इस हफ्ते सेहत भी अच्छी रहेगी।

सिंह राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? इस सप्ताह का सिंह लव राशिफल: अपने पार्टनर के साथ खुशियों को शेयर करें। उन एक्टिविटीज में भी शामिल हों, जो आप दोनों को पसंद हैं। लव अफेयर में आपको अच्छे मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इस सप्ताह का दूसरा हिस्सा नए प्रेमियों के लिए बहुत जरूरी रहेगा। आप इस सप्ताह साथ में वेकेशन का प्लान भी बना सकते हैं। कुछ रिश्तों में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जरूरत होती है। सिंगल लोग प्यार में पड़ सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक पाने का प्रस्ताव भी रखेंगे। आपको अपने पार्टनर के पर्सनल स्पेस में दखल न देने का भी ध्यान रखना चाहिए।

इस सप्ताह का सिंह करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर ईगो से बचें। आपको प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। डेडलाइन से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, मीडिया वालों और वकीलों का शेड्यूल टाइट रहेगा। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव खबर मिल सकती है। कोई बड़ा काम आपको बिजी नहीं रखेगा, लेकिन पक्का करें कि आप हर दिया गया काम पूरा करें। बिजनेस में सावधानी रखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लापरवाही करने पर रिस्क भी हो सकता है। स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा।

इस सप्ताह सिंह राशि की फाइनेंशियल लाइफ: आज के दिन धन का लाभ हो सकता है। कुछ लोगों को घर पर शादी में खर्च करने जैसी जरूरतें होंगी। पिछले इन्वेस्टमेंट से खुशहाली आएगी। पैसे से जुड़े गलत फैसले लेने से बचें और पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको डिसीजन लेने में गाइड कर सकता है। आप कोई कानूनी लड़ाई जीत सकते हैं या आपको पैतृक प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। बिजनेसमैन इस हफ्ते प्रमोटर के जरिए फंड जुटाने में सफल होंगे।

इस सप्ताह का सिंह सेहत राशिफल: पक्का करें कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में सही बैलेंस हो। अपनी डाइट पर ध्यान दें। पक्का करें कि आप हेल्दी खा रहे हैं। कुछ लोगों को आंखों से जुड़ी दिक्कतों के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो लोग ब्लड शुगर और फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतों से परेशान हैं, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। भारी चीजें उठाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

