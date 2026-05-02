सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 3 से 9 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Leo Weekly Horoscope 3-9 May 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह रिश्तों को एक बार फिर से परखने का समय आ गया है। इस हफ्ते आपके आपसी रिश्तों को एक ईमानदार रिव्यू की जरूरत पड़ सकती है। आपका ध्यान अपनी पार्टनरशिप, क्लाइंट्स, एग्रीमेंट्स और उन लोगों पर जाएगा, जो आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं। हफ्ते की शुरुआत में गौर करें कि कहीं किसी और का मूड, उनकी रजामंदी या उनकी राय आपके कॉन्फिडेंस को जरूरत से ज्यादा तो कंट्रोल नहीं कर रही? यह एहसास आपको वापस अपने सेंटर में लौटने में मदद करेगा। हफ्ते के बीच में कोई सीरियस बात हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कोई विवाद बन जाए। इस समय अपने ईगो से ज्यादा बैलेंस पर ध्यान देना आपको मजबूती देगा। पावरफुल महसूस करने के लिए आपको कोई बहस जीतने की जरूरत नहीं है, ये सप्ताह आपको समझाएगा कि किस रिलेशन में ज्यादा रिस्पेक्ट, क्लियर शर्तों या शांति से सुनने की जरूरत है।

सिंह राशि के लिए 3 से 9 मई तक का समय कैसा रहेगा? सिंह राशि का साप्ताहिक लव राशिफल कैसा रहेगा? रिश्ता बराबरी कि मांग सकता है, सिर्फ रजामंदी नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो दिल की बात कहने से पहले अपने ईगो को बीच में न आने दें। हो सकता है सामने वाले को आपकी बात सुनने की जरूरत हो, लेकिन आपको भी रिस्पेक्ट महसूस होनी चाहिए। शांति से की गई बातचीत दोनों की जरूरतों को सामने ला सकती है। बिना किसी ड्रामे के रिश्तों में गर्माहट वापस लाने का यही तरीका है। सिंगल्स को कोई ऐसा मिल सकता है जो अट्रैक्शन के उनके पुराने अंदाज को चुनौती दे। सिर्फ इसलिए किसी कनेक्शन को रिजेक्ट न करें क्योंकि वो आपके सोचे हुए 'स्क्रिप्ट' के हिसाब से नहीं है। प्यार तब उम्मीद जगाता है जब दोनों लोग बिना एक-दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश किए ईमानदार रह सकें। सामने वाले को आप वैसे ही मिलें जैसे आप असल में हैं, न कि वैसे जैसा आप दिखने की कोशिश करते हैं। सही इंसान आपको 'परफॉर्म' करने को नहीं कहेगा, वो आपको सादगी और ईमानदारी से रहने देगा।

सिंह राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल कैसा रहेगा? क्लाइंट्स, सीनियर्स या साथ काम करने वालों के साथ डील करते वक्त थोड़ी समझदारी की जरूरत होगी। अगर आप जॉब में हैं, तो किसी दूसरे इंसान का रिस्पॉन्स आपके प्रोग्रेस को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, पर उन्हें अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल न करने दें। अपनी भूमिका, उम्मीदें और अगले स्टेप्स एकदम क्लियर रखें। एक सीधा लेकिन रिस्पेक्टफुल तरीका आपकी गरिमा और आपके काम दोनों को बचाएगा। बिजनेस करने वाले जातकों को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, मोल-भाव या कस्टमर हैंडलिंग को रिव्यू करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए किसी शोर-शराबे वाले ग्रुप के बजाय किसी एक फोकस्ड गाइड या स्टडी पार्टनर के साथ काम करना बेहतर रहेगा। ये सप्ताह मैच्योर होकर एक-दूसरे का साथ देने का है। जब आप यह समझ जाते हैं कि क्या आपकी जिम्मेदारी है और क्या किसी और की, तो काम आसान हो जाता है। बाउंड्रीज क्लियर होने पर ही मिलकर कामयाबी पाना मुमकिन है।

सिंह राशि का साप्ताहिक फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? साझा खर्चों, बिजनेस की शर्तों, पार्टनर के खर्चों या पेमेंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए किसी बात के लिए 'हां' न कहें क्योंकि आप रिश्ते को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं। पैसों को लेकर बनाई गई बाउंड्री भी रिस्पेक्टफुल हो सकती है अगर उसे क्लियर तौर कहा जाए। यह भविष्य की कड़वाहट को भी रोकता है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग से जुड़े फैसले किसी दूसरे के दबाव में आकर न लें। सलाह लें, लेकिन आखिरी फैसला फैक्ट्स के आधार पर ही करें। धन का मामला तब ज्यादा स्टेबल रहता है जब आप प्राइड, कम्पेरिजन या दूसरों की वाह-वाही के चक्कर में नहीं पड़ते। एक शांत रिव्यू आपके कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी दोनों को बचाएगा। अगर पैसे के मामले में कोई दूसरा शामिल है, तो एग्रीमेंट को सिंपल रखें और लिखित रखें।

सिंह राशि का साप्ताहिक हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा? रिश्तों का प्रेशर आपकी पीठ, नींद या सामान्य थकान के रूप में दिख सकता है। हो सकता है आप बाहर से शांत दिखने की कोशिश में अंदर ही अंदर तनाव पाल रहे हों। ध्यान दें कि दूसरों के सामने अच्छा दिखने की कोशिश कहीं आपकी फिजिकल एनर्जी तो नहीं सोख रही। मूवमेंट, अच्छी नींद और डिमांडिंग बातों से थोड़ा दूर रहना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक आपको किसी भी बहस से ज्यादा सुकून देगा।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)