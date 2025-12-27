Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal 28 December-3 January 2026
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Leo Weekly Horoscope 28 December-3 January 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Dec 27, 2025 08:02 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Leo Weekly Horoscope 28 December-3 January 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह प्यार से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए खुलकर अपने पार्टनर से बात करें। प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगी। फाइनेंशियल रूप से, आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस सप्ताह में कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। प्यार का जश्न मनाएं और काम की जगह पर नई जिम्मेदारियां लेने पर विचार करें। पैसे के लेन-देन में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जानें 28 दिसंबर से 3 जनवरी के सप्ताह का राशिफल डिटेल में-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह राशि के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

सिंह राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: आपको अपनी लव लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपका जिद्दीपन आपके रिश्ते को खत्म कर सकता है, और आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। जब आप गलत हों तो माफी मांगने में संकोच न करें। कुछ प्रेम संबंधों में अहंकार को लेकर भी समस्याएं आएंगी। इस सप्ताह सपोर्ट के लिए माता-पिता के साथ अपने रिश्ते पर बात करने पर विचार करें। इस सप्ताह का पहला भाग प्रपोज करने के लिए अच्छा है, और दूसरा भाग सगाई के लिए अच्छा है। एक रोमांटिक डिनर प्लान करें। शादीशुदा महिला जातक इस सप्ताह परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

सिंह राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: आपका पेशेवर जीवन इस सप्ताह उत्पादक रहेगा। आपको सावधान रहना चाहिए कि ऑफिस की राजनीति में न फंसें। इस सप्ताह का दूसरा भाग आईटी, वास्तुकला, हेल्थ केयर, मीडिया और शैक्षणिक पेशेवरों के लिए कुछ समस्याएं ला सकता है। नए असाइनमेंट के लिए मना न करें क्योंकि वे करियर में तरक्की का वादा करते हैं। इस सप्ताह आईटी पेशेवरों को कुछ कामों पर फिर से काम करना पड़ सकता है। इसके साथ ही बैंकरों को अंतिम गणना करते समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स इस सप्ताह परीक्षा पास कर सकते हैं। उद्यमियों को कानूनी मुद्दों के बारे में सावधान रहना चाहिए, जो व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:शनि राशिफल 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर शनि का असर
ये भी पढ़ें:पापी ग्रह राहु की चाल से बदलेंगे इन 3 राशियों के दिन, 2026 देगा अच्छी खबर

सिंह राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियलराशिफल: धन के मामले में आप इस सप्ताह भाग्यशाली हैं। कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, और आप जरूरत के हिसाब से लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। ये सप्ताह म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अच्छा है, और इस सप्ताह कुछ लोग संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई भी जीत सकते हैं। कुछ महिला जातक ज्वेलरी में निवेश करेंगी। कोई भाई-बहन आर्थिक मदद मांगेगा, जो आप दे सकते हैं। इस सप्ताह व्यवसायी सभी बकाया चुकाने और भुगतान प्राप्त करने में सफल होंगे।

सिंह राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: बुजुर्गों को बार-बार चेकअप की जरूरत है। इस सप्ताह कुछ लोगों को पैरों में दर्द हो सकता है। आपको नींद से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस सप्ताह व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच सही संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस सप्ताह का दूसरा भाग शराब और तंबाकू दोनों का सेवन छोड़ने के लिए अच्छा है। कुछ बच्चों को मुंह और त्वचा से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें:12 राशियों के लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी का सप्ताह कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:28 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Leo Rashifal Singh Rashi horoscope 2026 अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने