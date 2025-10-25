सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Leo Weekly Horoscope 26 October-1 November 2025 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल: लव से जुड़ी समस्याओं को कॉन्फिडेंस से सुलझाएं। फाइनेंशियल रूप से आप अच्छे हैं। प्रोफेशनल जीवन आपको आगे बढ़ने के मौके प्रदान करेगा। सेहत संबंधी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं।

सिंह राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? सिंह लव लाइफ: अपनी राय अपने साथी पर न थोपें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। जिद करना रिश्ते को खराब कर सकता है। गलती होने पर माफी मांगने में संकोच न करें। सिंगल जातकों को जीवनसाथी मिल सकता है, लेकिन व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही वादे करें। कुछ प्रेम के मामले बिगड़ सकते हैं और आपको इससे बाहर निकलने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है।

करियर राशिफल: समस्याओं को डिप्लोमेटिक तरीके से संभालें। हमेशा ध्यान रखें कि आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों को लगन से पूरा करें। ऑफिस में कई बार आप अपना कंट्रोल खो सकते हैं, लेकिन इसे काबू करने की जरूरत है। आपको डेडलाइन के साथ नए टास्क को करने की पहल भी दिखानी चाहिए, जो आने वाले दिनों में आपके पक्ष में काम करेगा। व्यवसायी जातक नए पार्टनर पाकर खुश होंगे, खासकर सप्ताह के पहले भाग में। व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर होने चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको पिछले इंवेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इससे आपको बकाया रकम चुकाने में मदद मिलेगी और आपको शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा। आप घर के रिनोवेशन या सोने या हीरे के ज्वेलरी खरीदने जैसे लंबे समय से लंबित काम कर सकते हैं। सप्ताह का दूसरा भाग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नया घर खरीदने के लिए भी अच्छा है। पार्टनरशिप करने के इच्छुक व्यवसायी व्यापार में निवेश करने के इच्छुक नए लोगों से मिलकर खुश होंगे।

सेहत राशिफल: आपको अपनी लाइफस्टाइल के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। ऑफिस और पर्सनल जीवन में बैलेंस बनाए रखें। फैट और तेल का सेवन कम करें। इसके बजाय, अधिक फल और पत्तेदार सब्जियां खाएं। माउंटेन बाइकिंग और पानी के नीचे की एक्टिविटी सहित साहसिक खेलों में भाग लेते समय सावधान रहें। जातकों को सलाह दी जाती है कि वे बाहर खेलते समय या कैंपिंग ट्रिप पर जाते समय सावधान रहें, क्योंकि छोटी-मोटी चोट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ