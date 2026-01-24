Hindustan Hindi News
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 25 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Leo Weekly Horoscope 25-31 January 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Jan 24, 2026 10:22 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Leo Weekly Horoscope 25-31 January 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: आपकी एनर्जी अच्छी है और लोग आपके प्रयासों पर ध्यान देंगे। क्लियर तौर पर बात करें और कॉन्फिडेंस के साथ लेकिन प्यार से काम करें। नए छोटे काम आजमाएं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। दोस्तों को आपका साथ देने दें और इस सप्ताह आसान लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक पक्का प्लान बनाएं। लगातार प्यार भरे कदम उठाते रहें और आज दोस्तों के साथ उम्मीद बांटें, सीखें बढ़ें, मुस्कुराएं, रुकें, प्लान बनाएं और आराम करें। इस आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए नए मौके लेकर आएगा। दोस्ताना सपोर्ट, क्लियर बातचीत और छोटे-छोटे जरूरी फैसले आज ग्रोथ और कनेक्शन के लिए नए रास्ते बनाएंगे।

सिंह राशि के लिए 25 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

सिंह राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

रिश्तों में प्यार भरे पल आएंगे क्योंकि आप ईमानदारी और रोमांस महसूस करेंगे। रिश्ते को मजबूत करने और साथ में हंसने के लिए छोटी आउटिंग या दिल से दिल की बातचीत का प्लान बनाएं। अगर सिंगल हैं, तो दोस्ताना इवेंट्स में खुलकर बात करें और अपना रियल रूप दिखाएं। धैर्य और दया किसी अच्छे इंसान को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। वादे निभाएं और प्यार में छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं।

सिंह राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

करियर के मामले में आपके क्लियर डीसीजन से काम आसान हो जाएगा। छोटे प्रोजेक्ट्स में लीड लें और टीम के साथियों को प्लान आसान तरीके से समझाएं ताकि सभी समझ सकें। छोटे लक्ष्य पूरे करें और सुपरवाइजर के साथ प्रोग्रेस शेयर करें। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नोट्स अपडेट करें और इंटरव्यू के लिए छोटे जवाबों की प्रैक्टिस करें। एक्टिव और विनम्र रहें। लगातार अपनी स्पीड बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर प्यार से मदद मांगें अपने कदमों पर भरोसा करें और आज दोस्तों के साथ उम्मीद बांटें, और सीखें भी।

सिंह राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

जब आप छोटे-छोटे स्मार्ट प्लान बनाते हैं तो पैसे का मामला स्टेबल महसूस होता है। आने वाले बिल चेक करें और रोज के खर्चों में से थोड़ा बचाएं। इस सप्ताह जरूरत न हो तो बड़ी खरीदारी से बचें। कुछ भी साइन करने से पहले सलाह लें और रिकॉर्ड के लिए रसीदें रखें। सिंपल बजटिंग और सावधानी भरे डीसीजन आपकी सेविंग्स की रक्षा करते हैं और चिंता कम करते हैं। जरूरत पड़ने पर प्यार से मदद मांगें। अपने कदमों पर भरोसा करें और आज दोस्तों के साथ सीखें।

सिंह राशि का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

लगातार एक्टिविटी और आराम से आपका शरीर और मन अच्छा रहेगा। छोटी सैर, बेसिक स्ट्रेचिंग, और संतुलित भोजन का सेवन करें, जो आपको अच्छा महसूस कराए। सोने से पहले भारी चीजें खाने से बचें और स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। तनाव होने पर गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें और अपना मूड अच्छा करने के लिए प्रियजनों के साथ प्यार भरे पल बिताएं। लगातार स्पीड बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर प्यार से मदद मांगें। अपने फैसलों पर भरोसा करें और आज दोस्तों के साथ वक्त बिताएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
