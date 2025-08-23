Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal 24-30 August 2025 सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 24-30 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 24-30 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Leo Weekly Horoscope 24-30 August 2025 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 10:09 PM
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल: मजबूत और उज्ज्वल सप्ताह करियर और सामाजिक दायरे में नए अवसर लेकर आएगा। विश्वास हासिल करने के लिए क्लियर शब्दों और एक्शन का प्रयोग करें। दूसरों के साथ क्रेडिट बांटें, और मिल रहा ऑफर स्वीकार करें, जो आगे चलकर आपके लिए नए मौके ला सकता है। ईगो को दूर रखें और अपनी स्किल्स को बोलने दें। लिस्ट बनाएं। अपने आइडिया और पॉइंट्स को कॉन्फिडेंस से सामने रखें।

सिंह राशि के लिए 24-30 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

सिंह लव लाइफ: इस सप्ताह रोमांस का अनुभव होगा। रुचि दिखाएं और अपने साथी के साथ छोटे-छोटे पलों का जश्न मनाएं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हों, जहां आप आपकी मुस्कान खिलकर सामने आएं। कोई आप पर ध्यान दे सकता है। एक्सपेक्टेशन बढ़ाने से बचें। धैर्य संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। सच्ची तारीफ या छोटा सा सरप्राइज आपके मूड को बेहतर बनाएगा और प्रेम को गहरा करेगा। इस सप्ताह अपने कार्यों को दिल का मार्गदर्शन करने दें और करीबीयों के साथ समय का आनंद लें। आज एक प्यारा सा नोट अपने पार्टनर को भेजें।

करियर राशिफल: ऑफिस में लीड या प्रेजेंटेशन के अवसर मिल सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ विचारों को साझा करने के लिए नोट्स तैयार करें। टीम के साथियों को सफल होने में मदद करें और आप पर ध्यान दिया जाएगा। एक अच्छी योजना बनाना जल्दबाजी और दिखावटी भरे कदमों से बेहतर है। ऐसे काम करने, जिन्हें आप अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। सुधार के लिए फीडबैक मांगें। छोटी-छोटी उपलब्धियां समय के साथ आपकी भूमिका को मजबूत बना सकती हैं और साथियों से सम्मान दिला सकती हैं। टास्क या डिटेल्स लिस्ट बनाएं और उसे शेयर करें।

फाइनेंशियल लाइफ: जब आप सोच-समझकर चुनाव करते हैं तो स्थिति संतुलित लगता है। बड़ी खरीदारी टाल सकते हैं और मूल्य पर ध्यान दें। सब्सक्रिप्शन की जांच करें। छोटी-छोटी बचत की योजना बनाएं, जो बढ़ती जाए। ऐसी स्किल्स या उपकरणों में थोड़ा निवेश करने पर विचार करें, जो आपके काम में मददगार हों। अगर कोई प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है, तो फैसला लेने से पहले डिटेल्स पढ़ें और जरूरी सवाल पूछें। एक छोटा सा साइड जॉब या पेड आइडिया अतिरिक्त धन जोड़ सकता है। हर तनख्वाह से थोड़ी बचत करें।

सेहत राशिफल: एनर्जी अच्छी है, लेकिन इसके लिए देखभाल की आवश्यकता है। नियमित स्लीप शेड्यूल बनाए रखें और एक छोटा व्यायाम कार्यक्रम शामिल करें, जो मजेदार लगे। ऐसा खाना खाएं, जो आपको पूरे दिन भरा हुआ महसूस कराए। अगर तनाव बढ़ता है, तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए थोड़ी देर टहलने या स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें। पानी पिएं और स्क्रीन से ब्रेक लें। छोटी-छोटी दैनिक आदतें एनर्जी को हाई रखेंगी और आपको बिना थके सप्ताह का आनंद लेने में मदद करेंगी। व्यस्त काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

