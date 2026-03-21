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सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?

Mar 21, 2026 10:51 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Leo Weekly Horoscope 22-28 March 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?

Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपकी एनर्जी उज्ज्वल और स्टेबल रहेगी। क्रिएटिव लक्ष्यों की ओर साहसिक लेकिन सावधानी के साथ कदम उठाएं, विश्वसनीय दोस्तों के साथ अपने आइडिया शेयर करें। टाइम का मैनेजमेंट इस प्रकार करें कि टास्क जल्दबाजी के बिना पूरे हो सकें। आपके सिनीयर्स निरंतर प्रयास पर गौर कर सकते हैं। एक आसान रूटीन बनाए रखें, पर्याप्त आराम करें और छोटी-छोटी जीत का आनंद लें। इस सप्ताह एनर्जी का संचार बना रहेगा। नए क्रिएटिव कार्यों को आजमाएं। विनम्रता के साथ साहस दिखाएं और दोस्तों से सपोर्ट लें। इस सप्ताह छोटी-छोटी जीतें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। इस सप्ताह निरंतर प्रगति पर फोकस करें।

सिंह राशि के लिए 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?

सिंह राशि वालों का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

अपने स्नेह और ईमानदार भावों को जाहिर करें। इस सप्ताह तारीफ के प्रति खुले रहें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं और उनकी छोटी-छोटी दिक्कतों को सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या शौक के माध्यम से नए लोगों से मिलें। प्यार भरी बातचीत से आपका रिलेशन मजबूत हो सकता है। रिश्तों में, एक छोटी सी साझा एक्टिविटी की योजना बनाएं, जो आनंद दे सके। बड़े बदलावों के लिए प्रेशर न डालें। इस सप्ताह धैर्य और निरंतर देखभाल पर फोकस करें।

सिंह राशि वालों का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह ऑफिस में बेहतर फैसले लेने के निरंतर मौके मिल सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग छोटी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करें, क्लियर लिसत्व बनाएं और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। मीटिंग्स में शांत भाव से बोलें और आसान उदाहरणों के साथ अपने आइडिया शेयर करें। सिनीयर्स को निरंतर प्रयास और क्लियर परिणाम पसंद आ सकते हैं। जल्दबाजी न दिखाएं। अगर आपको उचित लगे तो कोई नया छोटा कार्य हाथ में लें, लेकिन पहले जरूरी सवाल पूछें। फाइलों को ऑर्गनाइज रखें और टीम के साथियों की मदद करें। एक स्टेबल स्पीड से चलने से विश्वास और छोटे-छोटे पुरस्कार मिल सकते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करें।

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सिंह राशि वालों का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

अगर आप आसान और क्लियर कदम उठा सकते हैं, तो धन के मामले में सिचूऐशन अनुकूल रहेगी। इस सप्ताह एक छोटा बजट बनाएं, नियमित बिलों का हिसाब रखें और एक सेविंग्स गोल्स निर्धारित करें। अनावश्यक वस्तुओं पर अधिक खर्च करने से बचें। अगर परिवार के साथ धन साझा कर रहे हैं, तो ईमानदार रहें और डिटेल्स नोट करें। अपनी स्किल्स या काम के माध्यम से एक्स्ट्रा कमाई करने के छोटे-छोटे तरीके खोजें। रसीदें संभाल कर रखें और सप्ताह में एक बार खातों की जांच करें। सोच-समझकर लिए गए फैसले कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं।

सिंह राशि वालों का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

अगर आप छोटी और क्लियर आदतों का पालन करते हैं, तो सेहत का मामला स्टेबल रहेगा। समय पर सोएं और नियमित रूप से पानी पिएं। टहलना या हल्का योग जैसी हल्की-फुल्की एक्टिविटी आपके मूड और पाचन में सुधार करेगी। अधिक सब्जियां, फल, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें और भोजन को नियमित रखें। मीठे और तले हुए फूड्स के सेवन से बचें। काम के दौरान आंखों को आराम देने और गहरी सांस लेने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। एक शांत रूटीन, थोड़ी देर टहलना और दोस्ताना बातचीत से आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। दोस्तों के साथ अक्सर मुस्कुराएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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