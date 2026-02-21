सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 22 से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?
Leo Weekly Horoscope 22-28 February 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal 22-28 February 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह जब आप नई सिचूऐशन आजमाएंगे और आइडिया शेयर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बोल्ड लेकिन विनम्र रहने की कोशिश करें। दूसरों को क्लियर प्लान पसंद आ सकते हैं। छोटे, समझदारी भरे रिस्क लें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। वीकेंड तक आप प्रोग्रेस देखेंगे और दोस्तों और ऑफिस में अपने समय का मजा लेंगे। इस सप्ताह क्लियर फोकस, दोस्ताना मदद और अपनी ताकत दिखाने के नए मौके लाएगा। इस सप्ताह छोटी-छोटी गलतियों से शांति और खुशी के साथ आप सीख सकते हैं।
सिंह राशि के लिए 22 से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा- पढ़ें पूरा राशिफल
इस सप्ताह का सिंह राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा?
ये सप्ताह आपके लिए रोमांस भरा साबित होगा। छोटी-छोटी बातें और सच्ची मुस्कान अच्छे पलों की शुरुआत करती हैं। अगर सिंगल हैं, तो किसी ऐसे ग्रुप या क्लास में शामिल हों, जहां आप अपना असली रूप दिखा सकें। इस सप्ताह लोग आपके दोस्ताना स्पार्क को नोटिस करेंगे। अगर आपका पार्टनर हैं, तो हंसने और कनेक्ट करने के लिए कोई सिंपल आउटिंग या शेयर्ड टास्क प्लान करें। अपनी भावनाओं को प्यार भरे शब्दों में जाहिर करें। अपने पार्टनर की बात सुनें। लव लाइफ में ईमानदारी सम्मान बढ़ाती है और सप्ताह के आखिर तक जल्द ही करीबी रिश्ते बना सकते हैं।
इस सप्ताह का सिंह राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपके काम करने की एनर्जी बढ़ेगी। आप थोड़े समय के लिए फोकस करके और डिटेल्स चेक करके कोई ऐसा काम पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपका समय रुका हुआ था। मीटिंग में क्लियर बोलें और बिना हिचकिचाए अपने मददगार आइडिया दिखाएं। कोई सीनियर या टीममेट आपके लगातार काम को नोटिस कर सकता है। आपकी तारीफ कर सकता है या कोई नई जिम्मेदारी दे सकता है।
इस सप्ताह का सिंह राशि का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह छोटी-मोटी जीत के साथ आपके फाइनेंस ठीक दिख रहे हैं। तीन दिनों तक अपने खर्च पर नजर रखें ताकि छोटी-मोटी कमियां दिख सकें और उन्हें ठीक किया जा सके। अगर आपको बचत या निवेश करने का कोई ऑफर मिलता है, तो डिटेल्स पढ़ें। इस सप्ताह किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। ऐसे जल्दबाजी वाले वादे करने से बचें, जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लग सकते हैं।
इस सप्ताह का सिंह राशि का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह एक्टिव कामों के लिए एनर्जी ज्यादा लग सकती है। काम को शांति से आराम के साथ बैलेंस करें ताकि आप बर्न आउट न हों। अपने काम पर फोकस करने के लिए काम से पहले थोड़ी देर सुबह की वॉक या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई करें। हल्का खाना खाएं। जब भी हो सके फ्रेश फल और सब्जियों का सेवन करें। अगर आपको थकान महसूस हो, तो धीरे-धीरे खाएं और हो सके तो झपकी लें। अगर चिंता बढ़े तो परिवार के किसी सदस्य से बात करें। शेयर करने से स्ट्रेस कम होता है और दिन अच्छे लगते हैं।
