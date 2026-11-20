Leo, Saptahik rashifal:छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने से बचें। आपको काम और परिवार दोनों में फायदा तब होगा जब उत्साह के साथ संयम भी रहेगा।

सप्ताह की शुरुआत उत्साह के साथ हो सकती है। चंद्रमा मकर राशि में आपके छठे भाव में रहेगा। इसलिए रोजमर्रा का काम, समय पर जिम्मेदारी और छोटी समस्याओं को सुलझाना मुख्य विषय बनेंगे। आपकी अपनी राशि सिंह में मंगल, गुरु और केतु मौजूद हैं। इससे आगे बढ़ने की इच्छा और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत भी तेज हो सकती है। शुरुआत में कोई रुका काम पूरा करने या घरेलू जिम्मेदारी संभालने का मन बनेगा। सूर्य तुला के तीसरे भाव से वृश्चिक के चौथे भाव में जाएगा। इसलिए धीरे धीरे बाहर की भागदौड़ से ध्यान घर, आराम और पारिवारिक व्यवस्था पर भी आएगा। मध्य में चंद्रमा कुंभ राशि के सातवें भाव में आएगा। राहु भी यहीं है। साझेदार, जीवनसाथी, ग्राहकों और सीधे संवाद की भूमिका बढ़ेगी। किसी व्यक्ति से उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया न मिले तो बात को तुरंत खराब न मानें। कुछ लोगों की राय आपके काम से अलग हो सकती है। अपनी योजना सबके सामने खोल देने के बजाय जरूरी जानकारी उचित लोगों तक रखें। इसी हिस्से में जीवनसाथी या भरोसेमंद साथी का समर्थन आपको संतुलित रख सकता है। बुध तुला में तीसरे भाव में है, इसलिए स्पष्ट बातचीत, समय पर जवाब और लिखित पुष्टि उपयोगी रहेगी। जितना काम का भरोसा जरूरी है, उतना ही अपने मन को शांत रखना भी जरूरी होगा। अंतिम हिस्से में चंद्रमा मीन के आठवें भाव में पहुंचेगा और वहां वक्री शनि है। मन थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। कोई काम अपनी गति से न चले तो निराशा महसूस होगी। परिवार से जुड़ी कोई मदद या साझा व्यवस्था पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसे तय लाभ नहीं मानें। सिंह का मंगल आपको जल्दी फैसला लेने को कहेगा, जबकि केतु भीतर संशय पैदा कर सकता है। यही समय है जब ठहरकर विचार करना बेहतर होगा।

सिंह वीकली लव राशिफल कैसा है शुरुआत में आपका व्यवहार गर्मजोशी भरा रह सकता है। घर के किसी छोटे काम या सामाजिक मुलाकात में साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंध में भी पहल करने की इच्छा बढ़ेगी। लेकिन अपनी राशि में मंगल होने से आपकी भाषा कभी आदेश जैसी सुनाई दे सकती है। साथी से पूछकर योजना बनाएं। शुक्र कन्या में दूसरे भाव में है। इसलिए परिवार की जरूरत, भोजन और पैसों की बातचीत रिश्ते में जगह लेगी। सहयोग को सिर्फ भावनात्मक शब्दों से न मापें। कभी समय पर किया गया काम प्यार को ज्यादा साफ दिखाता है। मध्य में सातवें भाव का चंद्रमा और राहु निकट संबंधों को केंद्र में लाएंगे। जीवनसाथी के साथ कोई पुरानी बात सुलझाने का मौका मिल सकता है, लेकिन बीच में गलत अनुमान लगा तो उलझन भी बनेगी। किसी तीसरे व्यक्ति की राय तुरंत सच न मानें। अंतिम हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा भावनाओं को तीखा बना सकता है। साथी की एक टिप्पणी से दुख हो तो कुछ देर बाद शांत स्वर में अपनी बात कहें। परिवार या ससुराल की ओर से सहयोग की चर्चा संभव है, पर अपेक्षा का बोझ न बनाएं। रिश्ते में भरोसे के लिए धैर्य और साफ संवाद दोनों चाहिए। जो लोग परिवार और काम के बीच समय बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह साफ प्राथमिकता बनानी होगी। शुरुआत में आप सक्रिय होकर सबकी मदद करना चाहेंगे। मध्य में दूसरे लोग आपसे उतना ही समय मांग सकते हैं जितना देना संभव नहीं। इसलिए सहमति का मतलब हर मांग स्वीकार करना नहीं है। किसी निमंत्रण, पारिवारिक खर्च या साथ यात्रा की योजना पर पहले चर्चा करें। राहु सातवें भाव में होने से कभी सामने वाले की बात बहुत बड़ी लग सकती है। ऐसी स्थिति में पूछें कि उन्हें वास्तव में किस मदद की जरूरत है। सुनने पर समाधान अक्सर उतना कठिन नहीं रहता जितना पहले लगता है।

सिंह वीकली करियर राशिफल कैसा है पढ़ाई में शुरुआत अच्छा ध्यान देने वाली हो सकती है। छठे भाव का चंद्रमा आपको नियमित अभ्यास, प्रतियोगिता की तैयारी और कठिन काम पूरा करने की प्रेरणा देगा। जो विषय लंबे समय से टल रहा है, उसे छोटे लक्ष्य में बांटकर आगे बढ़ाएं। नौकरीपेशा लोगों को भी जिम्मेदारी लेने का अवसर मिल सकता है। मंगल, गुरु और केतु आपकी राशि में हैं, इसलिए नेतृत्व का भाव मजबूत होगा। इसके साथ अपना काम दूसरे पर थोपने से बचें। योजना बनाकर काम करेंगे तो वरिष्ठ आपकी विश्वसनीयता समझ सकते हैं। कारोबार में नया अवसर आकर्षक लगे, फिर भी लागत और समय की जांच आवश्यक रहेगी। मध्य में सातवें भाव का चंद्रमा ग्राहक, सहयोगी या व्यापारिक पार्टनर से बातचीत बढ़ाएगा। कोई नई साझेदारी या यात्रा का प्रस्ताव उठे तो पहले उद्देश्य स्पष्ट करें। राहु कभी अनोखे अवसर को जरूरत से ज्यादा चमकदार बना सकता है। किसी दस्तावेज को बिना पढ़े स्वीकार न करें। अंतिम हिस्से में आठवें भाव का शनि पुराने अटके काम का हिसाब मांग सकता है। छात्रों को रिवीजन में सावधानी रखनी होगी। आत्मविश्वास अच्छा है, पर तैयारी के बिना परीक्षा या प्रस्तुति में उतरना ठीक नहीं। काम की गति कुछ धीमी हो तो उसके कारण को समझें। यह सप्ताह आपको जल्दबाजी से ज्यादा व्यवस्थित मेहनत का लाभ समझाएगा। आर्थिक मामलों में शुरुआत में व्यापार, यात्रा या किसी नई योजना पर चर्चा हो सकती है। छठे भाव का चंद्रमा नियमित खर्च और उधारी को भी सामने लाएगा। कोई नया काम लाभदायक लगे तो उसकी लागत लिखना न भूलें। दूसरे भाव में शुक्र होने से सुविधा, परिवार या सुंदर चीजों पर खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है। यह जरूरी नहीं कि हर पसंद तुरंत खरीद में बदल जाए। अपने पास मौजूद साधन पहले देखें। किसी बकाया भुगतान की जानकारी आए तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखें। पैसा कमाने की योजना के साथ उसे सुरक्षित रखने की योजना भी जरूरी होगी।मध्य में जीवनसाथी या परिवार से आर्थिक सहयोग की बात हो सकती है। साझा संपत्ति, पुराने भुगतान या कागजी काम में हलचल की संभावना भी बन सकती है। इसे किसी विवाद के निश्चित परिणाम की तरह न देखें। सही दस्तावेज और सलाह जरूरी होंगे। अंतिम हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा और वक्री शनि अप्रत्याशित खर्च या साझा पैसे की चिंता बढ़ा सकते हैं। बाजार में तेज लाभ के लालच से बचें। यदि कोई प्रस्ताव आपको तत्काल भुगतान के लिए दबाव दे रहा है तो उसे रोककर जांचें। खर्च बचाने और लंबी अवधि की जरूरतों को प्राथमिकता देने से सप्ताह ज्यादा स्थिर रहेगा।

सिंह हेल्थ राशिफल इस वीक कैसा है शुरुआत में ऊर्जा अच्छी रह सकती है। काम पूरा करने का मन होगा और दिनचर्या में सुधार करने की इच्छा भी बढ़ेगी। फिर भी शरीर की क्षमता से अधिक काम न लें। सिंह में मंगल आपको सक्रिय बनाएगा, लेकिन थकान को अनदेखा करने से लाभ कम होगा। बाहर के तले खाने या अनियमित भोजन से असहजता हो तो आदत बदलें। लंबे समय बैठकर काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में उठें। किसी पुराने स्वास्थ्य विषय पर चिकित्सा सलाह मिली है तो उसे नियमित रखें। ज्योतिषीय संकेत को जांच या इलाज का विकल्प नहीं मानें। मध्य में सामाजिक या पारिवारिक गतिविधि बढ़ने से आराम कम मिल सकता है। किसी बात पर मन खिन्न हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी दूरी लें। अंतिम हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा और शनि अधिक सावधानी की मांग करेंगे। वाहन चलाते समय फोन से दूरी रखें। सीढ़ी, सड़क या औजार के काम में जल्दी न करें। नींद कम होने पर भारी शारीरिक काम टालना ठीक रहेगा। अगर किसी से मतभेद हो तो शांत समय चुनें। सप्ताह का अंत सबसे अच्छा तब रहेगा जब आप अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। मजबूत होना और हर काम अकेले करना एक ही बात नहीं है।