सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 21-27 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Leo Weekly Horoscope 21-27 September 2025 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह आपको लक्ष्यों पर साहस और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। प्रगति करने के लिए रचनात्मकता और निरंतर प्रयास जरूरी है। सोशल कनेक्शन नए मौके प्रदान कर सकते हैं। स्किल्स दिखाते हुए शांत रहें, और विचारों के साथ टास्क को बैलेंस करें। जरूरत पड़ने पर आराम करें। परंपराओं और कर्तव्यों का सम्मान करें।

सिंह राशि के लिए 21-27 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? सिंह लव लाइफ: इस सप्ताह आपका आकर्षण ध्यान आकर्षित करेगा। रोमांस बॉन्ड को मजबूत करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो इवेंट या सोशल मेलजोल, मुलाकातों का कारण बन सकते हैं। पार्टनरशिप में, अपनी परवाह दिखाने के लिए तारीफ और देखभाल करें। दिखावा करने से बचें। ईमानदारी को प्राथमिकता दें। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। योजनाओं को शांति से शेयर करें, और हंसी-मजाक और शांत पलों के लिए समय निकालें। वादों को सावधानी से निभाएं।

करियर राशिफल: इस सप्ताह आप सोच-समझकर योजना बनाकर दफ्तर में साहसिक कदम उठा सकते हैं। विचारों को क्लियर रूप से शेयर करें। लोग आपके निरंतर प्रयास को नोटिस करेंगे। आपका स्मार्ट सुझाव नए प्रोजेक्ट्स के द्वार खोल सकता है। अपने कारणों को समझाने के लिए समय निकालें। छोटी-छोटी असफलताओं से सीखें। धीरे-धीरे बदलाव करें। अपने कार्यों का रिकॉर्ड रखें और सहकर्मियों की तारीफ करें। आपकी एनर्जी आपको सम्मान और चमकने के नए अवसर दिलाएगी। मदद स्वीकार करें।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक रूप से, इस सप्ताह समझदारी भरे फैसले लेने और रिकॉर्ड साफ रखने की जरूरत है। जोखिम भरे दांव लगाने से बचें। पैसे भेजने से पहले फैक्ट्स की जांच कर लें। लगातार प्रयास और सोच-समझकर खर्च करने से छोटे-मोटे लाभ हो सकते हैं। अपनी एक्स्ट्रा इन्कम में से थोड़ा-थोड़ा बचाकर रखें और रसीदें संभाल कर रखें। अगर खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो तब तक इंतजार करें जब तक आप क्लियर न हो जाएं और विकल्पों की तुलना करें। विश्वसनीय लोगों से सलाह लें। योजना बनाते समय और सावधानी आपकी बचत को बढ़ाएगी। हर वीकेंड लक्ष्यों की जांच करें।

सेहत राशिफल: अगर आप नियमित आदतें अपनाते हैं तो एनर्जी का लेवल अच्छा बना रहता है। नियमित नींद और हल्के व्यायाम का लक्ष्य रखें। शक्ति बढ़ाने के लिए योग या तेज चलने का प्रयास करें। ताजे फल और पौष्टिक अनाज खाएं और देर रात भारी भोजन करने से बचें। व्यस्त दिनों में सांस लेने और अपने मन को शांत करने के लिए ब्रेक लें। अगर आप बहुत पढ़ते हैं तो अपनी आंखों की जांच करें और अच्छा पॉश्चर बनाए रखें। छोटी-छोटी आदतें आपको मजबूत और शांत रखेंगी। हाइड्रेटेड रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com