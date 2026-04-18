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सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 19 से 25 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?

Apr 18, 2026 11:13 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Leo Weekly Horoscope 19-25 April 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 19 से 25 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?

Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal 19-25 April 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: जिस प्लान की आपको परवाह है, उसे इस बार केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि प्रमाण की भी आवश्यकता हो सकती है। शुरुआती कुछ दिन आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि किस पर अभी भी काम करने की आवश्यकता है। यह शुरुआत में सिरियस लग सकता है, खासकर अगर आपने तेज प्रगति की उम्मीद की थी। जैसे-जैसे स्पीड स्टेबल होती है, वास्तविक प्रगति कहां से आ सकती है, यह देखना आसान हो जाता है। जो चीज स्लो लग रही थी, वह ठोस लगने लग सकती है। कोई डीसीजन लेना आसान लग सकता है।

सिंह राशि के लिए 19 से 25 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?

इस सप्ताह का सिंह लव राशिफल कैसा रहेगा?

ईगो एक छोटी सी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना सकता है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो आप में से कोई एक दूसरे से पहले बोलने, या पहले समझाने का इंतजार कर सकता है। इससे एक नॉर्मल सा मोमेंट जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक रोमांस भरा लहजा मददगार साबित होगा। अपनी बात जल्दी कह देना भी मददगार होगा।

इस सप्ताह का सिंह करियर राशिफल कैसा रहेगा?

इस समय पहचान से अधिक परिणाम मायने रख सकते हैं। एक प्लान, भूमिका या जिम्मेदारी यह सवाल उठा सकती है कि क्या यह वास्तव में जरूरी है। यह कोई बुरी बात नहीं है। यह आपको केवल आशाजनक दिखने वाली चीजों और वास्तव में विकसित होने वाली चीजों के बीच अंतर करने में मदद करता है। यह शुरुआत कमजोरियों को दूर करने, बेहतर योजनाएं बनाने और एक्टिविटी को रोकने के लिए उपयोगी है। इसके बाद बेहतर फीडबैक मिलने की संभावना है। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, तो निरंतर प्रदर्शन करना हर चीज को उसकी रियलिटी से बड़ा दिखाने से बेहतर होगा। स्टूडेंट्स भी तब अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जब वे स्पीड के बजाय अन्डर्स्टैन्डिंग पर ध्यान केंद्रित करें। बुनियाद मजबूत होने पर, कॉन्फिडेंस अधिक महसूस होता है।

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इस सप्ताह का सिंह फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

वैलिडिटी पर खर्च करने से पहले दोबारा सोचने की जरूरत हो सकती है। कोई खरीदारी, सैर-सपाटा या चुनाव भले ही उस समय सही लगे क्योंकि वह आपकी कोशिश, मूड या छवि से मेल खाता हो। पैसे को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इस बात को लेकर ईमानदार रहने की जरूरत है कि आप वास्तव में किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। कोई खर्च आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक आसान लग सकता है। अगर आप योजना बनाने या सेविंग्स करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक रियल कदम ड्रामे से कहीं अधिक मददगार होगा। एक शांत फैसला आपको अधिक मजबूत महसूस करा सकता है।

इस सप्ताह का सिंह हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

दिक्कतें थकावट के रूप में प्रकट होने से पहले चिड़चिड़ापन के रूप में प्रकट हो सकती है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपका धैर्य कम हो जाता है, नींद हल्की लगती है, या शाम तक आपका शरीर तनाव महसूस होता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप जितना स्वीकार करते हैं उससे कहीं अधिक दबाव झेल रहे हैं। थोड़ा सा आराम अतिरिक्त दबाव से कहीं अधिक मददगार हो सकता है। आगे बढ़ें। दिन की शुरुआत जल्दी करने से पहले खाना खा लें। शाम को शांत और कम तनावपूर्ण रहने दें। इस सप्ताह के अंत में, अगर आप आराम को ऐसी चीज मानना ​​बंद कर दें, जिससे आपकी एनर्जी में सुधार होने की संभावना है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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