सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 18 से 24 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Leo Weekly Horoscope 18-24 January 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Leo Horoscope This Week 18 January 2026 : आज इमोशंस को कोशिश करें कि वो आपके ऊपर रूल ना करें। आज लवलाइफ सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं। आपको काम में अपना डेडिकेशन खासतौर पर रखना चाहिए। इस वीक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको अपनी वेल्थ बढ़ाने के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। आपको प्रोफेशनल लाइफ को इंगेज रखना है और प्रॉडक्टिव भी रखना है। आपक यह वीक रोमांस से पैक्ड रहेगा। इस वीक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी आपके लिए नही है। आपके पास पैसा एक नहीं, बहुत जगहों से आ रहा है।

सिंह लव राशिफल सिंह राशि वालों को अपने लवरको बहुत अधिक प्यार करना है। यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशन लाइफ में दिखना भी चाहिए। कुछ लव अफेयर में ब्रैक अप का कारण शुरू हो सकता है, लेकिन सप्ताह के मिडिल में आते-आते आपके लिए फि से चीजें ठीक हो जाएंगी। शादीशुदा महिलाओंको खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बाही तत्व हावी हो सकते हैं। आपको प्यार से जुड़ी हर समस्या को प्यार और पॉजिटिव एटीट्यूड से हल करना है। आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना है, इसलिए कोशिश करें कि उनके साथ रहकर उन्हें समझें। आपके लव अफेयर को पैरेंट्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा।

सिंह करियर राशिफल आपको अपने काम में सभी लक्ष्यों पर खास ध्यान देना होगा। आपको नए जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको जॉब ऑफर भी मिल सकते है, आपके लिए यह फैसला करना है, कि आपको क्या सही लगता है। आज किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना आपके करियर के लिए फायदेमंद रह सकता है। आपको अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अधिक से अधिक समय मिलेगा। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, वो आज पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे। आज टीम मीटिंग्स में आपके सामने छोटे इश्यूज आ सकते हैं और आपकी पर्फोर्मेंस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं।

सिंह धन राशिफल मामूली आर्थिक समस्याओं के बावजूद, आपका रुटीन इस समय प्रभावित नहीं होगा। यह वीक निवेश के लिए अच्छा है, खासकर अगर आप जमीन, शेयर और बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी जोखिम भरे बिजनेस में अगर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले आप मार्केट में बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, क्योंकि आपको अंधाधुंध निवेश करके पैसा गंवाने की जरूरत नहीं है। किसी भाई या बहन को पैसों की जरूरत होगी, और आप उनकी मदद कर सकते हैं। वीक के पहले भाग में बिजनेस को टैक्स से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह हेल्थ राशिफल आप इस वीक हेल्दी रहेंगे। आपके सामने कोई बड़ी हेल्थ समस्या नहीं है, इससे आपका रुटीन इफेक्ट नहीं होगा। इस समय आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना है। कोशिश करें कि सुबह और शाम को करीब 20 मिनट टहलने की कोशिश करें।एरेटेड ड्रिंक्स से बचें और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर बैलेंस खाना खाने की कोशिश करें। कुछ बुजुर्गों को नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खेलते समय बच्चों को मामूली चोटें लग सकती हैं।