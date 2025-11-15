Hindustan Hindi News
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 16-22 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Leo Weekly Horoscope 16-22 November 2025 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Sat, 15 Nov 2025 09:04 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल: एक खुशहाल रोमांटिक जीवन के लिए पास्ट में उलझने से बचें। अतीत के मुद्दे न उठायें। प्रोफेशनल रूप से फलदायी सप्ताह साबित हो सकता है। इस सप्ताह आप बड़े वित्तीय निवेश की योजना बना सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

सिंह राशि के लिए 16-22 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

सिंह लव लाइफ: आपको सपोर्टिव होना चाहिए। अहंकार से जुड़ी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के प्रेम संबंध शायद सफल न हों। सप्ताह के मध्य तक एक नया रिलेशन शुरू होगा। यह आपकी किस्मत बदल सकता है। वैवाहिक जीवन में अहंकार से जुड़े टकराव से सावधान रहें, जिनमें माता-पिता के हस्तक्षेप की जरूरत होती है। कुछ रिलेशन टॉक्सिक हो सकते हैं। इस सप्ताह ऐसे रिलेशन से बाहर आना ही बुद्धिमानी है। मैरिड कपल्स अपने साथी के प्रति अपनी इमोशनल भावनाओं को सामने रख सकते हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस के दिन आपको एक नई चुनौती लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑफिस की पॉलिटिक्स से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आपको इसे सुलझाने की जरूरत है। कला, म्यूजिक, प्रकाशन, कानून, वास्तु, कॉपीराइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, फिल्म और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकते हैं। उद्यमी नए विस्तार की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं क्योंकि यह सप्ताह व्यापार और धन दोनों के लिहाज से अच्छा है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। कुछ महिला जातक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकती हैं। जबकि सप्ताह का पहला भाग नई संपत्ति खरीदने के लिए भी अच्छा है। आप निवेश पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर भविष्य के लिए यह एक अच्छा समय है। कुछ पुरुष जातकों को कानूनी मामलों में पैसा खर्च करना पड़ सकता है और इसके लिए तैयार रहें।

सेहत राशिफल: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। साहसिक खेलों में भाग लेते समय सभी सावधानियां बरतें। इस सप्ताह कुछ छोटी-मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में समस्या और वायरल बुखार आपको परेशान कर सकता है। सुबह योग और कुछ हल्के व्यायाम करना बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यह शरीर को एनर्जी देता है। इस सप्ताह हल्की-फुल्की चोटें लग सकती हैं। महिलाओं को त्वचा पर चकत्ते की भी शिकायत होती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
