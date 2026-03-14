सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 15 से 21 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Leo Weekly Horoscope 15-21 March 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: आपकी एनर्जी में वृद्धि होगी और दूसरे इसे महसूस करेंगे। प्रगति करने के लिए आसान योजनाएं बनाएं। अपने विचार प्रेम से साझा करें और मदद भी स्वीकार करें। नए कार्य धैर्य की परीक्षा लेंगे लेकिन सावधानी के साथ किए गए कार्य फल देंगे। मुस्कुराते रहें और कर्तव्य के साथ-साथ आनंद भी बनाए रखें। आपके क्लियर फैसले सुखद परिणाम और आनंद ला सकते हैं। सहायकों का धन्यवाद करें। यह सप्ताह साहसिक अवसरों से भरपूर साबित होगा। साफ दिल से बात करें, एक नया मार्ग अपनाएं और मित्रवत सपोर्ट पर भरोसा रखें। छोटे-छोटे कदम जल्द ही उज्ज्वल परिणाम ला सकते हैं।
सिंह राशि के लिए 15 से 21 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
सिंह राशि वालों का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने पार्टनर के प्रति स्नेह बनाए रखें और उनकी छोटी-छोटी जरूरतों पर गौर करें। ऊंची आवाज में बोलने के बजाय गर्व के साथ बोलें। इस सप्ताह आपका दयालु स्वभाव सबका दिल जीत लेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों और दूसरों को अपनी सच्ची मुस्कान दिखाएं। कपल्स इस सप्ताह शांत होकर बातचीत करने की योजना बनाएं और बोलने से अधिक सुनें। हाथ से लिखा हुआ मैसेज या शांत सैर जैसे छोटे-छोटे सरप्राइज विश्वास को गहरा करेंगे। धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से किए गए प्रयासों की तारीफ करें और धन्यवाद जाहिर करें।
सिंह राशि वालों का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
हर रोज सुबह पूरा करने के लिए एक टास्क चुनें और एक छोटी डेडलाइन निर्धारित करें। टीम के साथियों के साथ क्लियर अपडेट साझा करें और अटक जाने पर मदद भी मांगें। छोटे प्रोजेक्टों को लीड करने के नए मौके मिल सकते हैं, अगर आपका मन दृढ़ है तो उन्हें स्वीकार करें। अपने रिकॉर्ड को मैनेज करें और हर शाम योजनाओं की जांच करें। बड़े बदलावों के बारे में जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। मन को तरोताजा करने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। हर छोटी प्रगति का जश्न मनाएं और अपने सहयोगियों को धन्यवाद दें। साथ ही हर कदम से सीखते रहें।
सिंह राशि वालों का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
अगर आप आसान योजना बनाते हैं, तो धन का मामला स्टेबल अवसर लेकर आएगा। अपनी जरूरतों और इच्छाओं की एक छोटी लिस्ट बनाएं, फिर जरूरतों को प्राथमिकता दें। जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें और भुगतान करने से पहले बिलों की दो बार जांच करें। छोटी-छोटी सेविंग्स की आदतें भविष्य की योजनाओं को पूरा करने में मदद करेगी। जेब खर्च के लिए ट्यूशन या कोई छोटी मदद देने पर विचार करें। बड़ी खरीदारी के बारे में परिवार से बात करें। सुरक्षित महसूस करने के लिए एक छोटे जार में खुले पैसे रखें और साप्ताहिक रूप से कुल राशि का हिसाब रखें। परिवार के साथ सेविंग्स करने के हर कदम का जश्न मनाएं।
सिंह राशि वालों का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
एनर्जेटिक सिंह राशि के जातकों बिजी कार्यों के बीच आराम के लिए समय निकालें। एनर्जी का सदुपयोग करने के लिए कूदने या हल्की दौड़ जैसी छोटी-छोटी एक्टिव गतिविधियां करें। ताकत बनाए रखने के लिए सब्जियों, फलों और अनाज से युक्त सादा भोजन करें। बार-बार पानी का सेवन करें और रात में भारी नाश्ता करने से बचें। मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए हर सुबह थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो किसी दोस्त से बात करें या अपने आइडिया नोट करें। समय पर सोएं, छोटी-छोटी खुशियों पर मुस्कुराएं और धीरे-धीरे सांस लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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