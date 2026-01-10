Hindustan Hindi News
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 11 से 17 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Leo Weekly Horoscope 11-17 January 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Jan 10, 2026 11:08 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Leo Weekly Horoscope 11-17 January 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: ये सप्ताह शांत हिम्मत की मांग करता है। एक नए मौके को क्लियर सोच के साथ संभालें, जहां जरूरत हो मदद मांगें, और लगातार मोमेंटम बनाने के लिए छोटी जीत का जश्न मनाएं। क्लियर सोचने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। आइडिया और आसान प्लान के लिए एक छोटी नोटबुक रखें। छोटी सफलताओं को अपने अगले शांत फैसले में गाइड करने दें और कदम दर कदम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। इस सप्ताह आप कॉन्फिडेंट और तैयार महसूस करेंगे, शांत और हिम्मत देने वाले कदम उठाएं, साफ-साफ बोलें, नए ऑफर स्वीकार करें, और दोस्तों से लगातार सपोर्ट बनाए रखें।

सिंह राशि के लिए 11 से 17 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

सिंह राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: आपके ईमानदार शब्द और प्यार भरी तारीफ आपके करीबी रिश्तों में मदद करेगी। अपने पार्टनर की तारीफ करें और बिना जल्दबाजी के सुनें। साथ में करने वाली रोमांचक एक्टिविटी प्लान करें। इस सप्ताह छोटे-मोटे कामों में लगातार मदद दिखाएं। यह दिखाने के लिए कि आप परवाह करते हैं, सोच-समझकर सवाल पूछें। पिछली बातचीत की छोटी-मोटी बातें याद रखें। इस सप्ताह एक हल्की सैर या साथ में शांत समय विश्वास को गहरा करेगा। ये सप्ताह मुस्कुराने वाले पल लाएगा।

सिंह राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह काम के मामले में क्लियर प्लान शेयर करें और एक समय में एक नए आइडिया पर ध्यान दें। मीटिंग में शांति से बोलें और अपना नजरिया समझाने के लिए छोटे नोट्स लिखें। इस सप्ताह बड़े प्रोजेक्ट को क्लियर स्टेप्स में बांटें और छोटी-छोटी प्रगति पर फोकस करें। किसी भरोसेमंद सहकर्मी से एक आसान टिप मांगें। अपने टास्क में तेजी लाने के लिए अपने वर्कस्पेस को साफ-सुथरा रखें। इस सप्ताह शांत प्रयास नए मौके खोलेगा।

सिंह राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें। इस सप्ताह एक स्मार्ट सेविंग्स का लक्ष्य तय करें। बिलों को ध्यान से देखें और इस हफ्ते बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें। पेमेंट करने से पहले ऑप्शन की तुलना करें और प्राथमिकताओं की एक लिस्ट बनाएं। हर दिन थोड़ी मात्रा में सेविंग्स करें। गैर-जरूरी खरीदारी को तब तक के लिए टाल दें, जब तक आप उनकी जांच न कर लें। एक आसान प्लान का इस्तेमाल करने से पैसे का मामला स्टेबल रहेगा और तनाव कम होगा।

सिंह राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस सप्ताह पर्याप्त नींद और हल्के व्यायाम के साथ एक नियमित दिनचर्या बनाए रखें। हर सुबह छोटे स्ट्रेचिंग सेशन आजमाएं और खाने के बाद छोटी सैर करें। इस सप्ताह सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और इसके बजाय शांत रीडिंग या आराम चुनें। नियमित रूप से पानी पिएं और हल्का, नियमित भोजन करें। अगर तनाव में हैं तो किसी दोस्त के साथ भावनाएं शेयर करें। आपके छोटे कदम मूड और एनर्जी को बेहतर करेंगे।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
