सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 10 से 16 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Leo Weekly Horoscope 10-16 May 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal 10-16 May 2026, सिंह साप्ताहिक राशिफल: करियर से जुड़ा कोई मामला इस सप्ताह नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। इसलिए ईमानदारी से अपनी दिशा चुनें। इस हफ्ते आपका ध्यान किसी सीनियर, क्लाइंट, डेडलाइन या आपकी इमेज (लोग आपको कैसे देखते हैं) पर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत मोटिवेशन के साथ हो सकती है। वृषभ राशि में सूर्य और बुध का होना आपको एक प्रैक्टिकल एहसास कराएगा। आपको समझ आएगा कि किस काम को बेहतर प्लानिंग की जरूरत है और कहां आप सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। खुद को साबित करने की जल्दबाजी न करें। अगर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो पूछें कि क्या ये आपके भविष्य में काम आएंगी या सिर्फ आपको बिजी दिखाने के लिए हैं। किसी भी बात का अंदाजा लगाने के बजाय सीधा सवाल पूछें। वीकेंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लक्ष्य काम का है और कौन सा दबाव कम किया जा सकता है।

सिंह राशि के लिए 10 से 16 मई तक का समय कैसा रहेगा? सिंह राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल काम की व्यस्तता के बीच प्यार को थोड़ा रोमांस की जरूरत होगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर को बता दें कि आपका दिमाग काम में उलझा है। करियर के प्रेशर से लहजे में रूखापन न लाने दे। एक छोटी सी बात दूरी बढ़ने से रोक सकती है। सिंगल्स का झुकाव किसी मैच्योर या गंभीर इंसान की तरफ हो सकता है। सिर्फ इसलिए किसी को न चुनें क्योंकि वे प्रभावशाली दिखते हैं। देखें कि क्या वे आपके समय और भावनाओं की कद्र करते हैं।

सिंह राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल यह सप्ताह प्रोफेशनली बहुत महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉइज को अपनी पहचान, नई जिम्मेदारी या सीनियर की उम्मीदों का सामना करना पड़ सकता है। कोई बातचीत यह क्लियर कर देगी कि आपसे क्या अपेक्षा है और कहां बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। बिजनेस करने वाले जातकों को अपनी ब्रांडिंग, सर्विस की क्वालिटी और क्लाइंट्स के भरोसे पर गौर करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा कि वे बहुत सारी चीजों में हाथ डालने के बजाय एक लक्ष्य चुनें।

सिंह राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल पैसों के संबंध में इस सप्ताह आपके करियर, टूल्स या काम से जुड़ा खर्च हो सकता है। सिर्फ कामयाब दिखने के लिए पैसे खर्च न करें। पूछें कि क्या यह खर्चा वाकई क्वालिटी बढ़ा रहा है। अपनी सेविंग्स को ईगो या दिखावे के चक्कर में न खर्च करें। इन्वेस्टमेंट्स के लिए सब्र रखें और ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। अगर सैलरी या पेमेंट पर बात हो, तो फैक्ट्स पर टिके रहें। आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत बेहतर रिटर्न की हकदार है, पर बातचीत को नॉर्मल रखें। दिखावे के लिए किया गया खर्चा सिर्फ कुछ पल की खुशी देगा, जबकि बुनियादी काम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।

सिंह राशि का इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल करियर का दबाव आपकी पीठ, दिल के हिस्से, नींद या ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकता है। शांत दिखने की कोशिश में आप अंदर ही अंदर तनाव पाल सकते हैं। जब कॉन्फिडेंस एक परफॉरमेंस बन जाता है, तो शरीर जल्दी थकने लगता है। काम के बाद आराम जरूर करें। पीठ को स्ट्रेच करें, टहलें और देर रात तक प्लानिंग करना बंद करें। सिर्फ इसलिए अपनी थकान को नजरअंदाज न करें क्योंकि लोग आपसे लीड करने की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी ताकत तभी बनी रहेगी, जब शरीर का ध्यान रखा जाएगा। सोने से पहले खुद को शांत करने के लिए एक रूटीन बनाएं।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)