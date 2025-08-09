सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि के लिए 10-16 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Leo Weekly Horoscope 10-16 August 2025 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल: लव के मामले में छोटी-मोटी समस्याओं को सॉल्व करें, इससे पहले कि वे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। आपकी कमिटमेंट और अनुशासन पेशेवर सफलता हासिल कर सकते हैं। वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं, फिर भी आपको इस सप्ताह अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।

सिंह लव लाइफ: अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं। आप अपने साथी की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से मदद करें। आप रिश्ते में माता-पिता की मंजूरी पाने में सफल हो सकते हैं। विवाह संबंधी बातचीत में आपकी कमिटमेंट काम आएगी। जबकि कुछ सिंगल महिला जातक प्रोफेशनल इवेंट या पार्टियों में ध्यान आकर्षित करेंगी, जहां से प्रस्ताव भी आ सकते हैं। मैरिड महिलाओं को अपने एक्स लवर के साथ बातचीत करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे उनके पारिवारिक जीवन में परेशानी आ सकती है।

करियर राशिफल: काम से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको डेडलाइन के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। क्लाइंट्स के साथ कुछ बातचीत अपेक्षा के अनुसार नहीं हो सकेगी। अगर आपने अभी-अभी कोई ऑफिस ज्वाइन किया है, तो इस सप्ताह सिचुएशन मुश्किल लग सकती है। सीनियर्स को शिकायत करने का मौका न दें। सप्ताह का दूसरा भाग किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने या नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा करने के लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, जबकि कुछ को विदेशी विश्वविद्यालयों में एडमिशन भी मिल सकता है।

फाइनेंशियल राशिफल: फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी लाइफस्टाइल पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। खर्च कम करें और शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचें। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने में अच्छी स्थिति में रहेंगे। स्टूडेंट्स को किसी विदेशी विश्वविद्यालय में ट्यूशन फीस देनी पड़ सकती है। इस सप्ताह कुछ दोस्त या रिश्तेदार भी आर्थिक मदद मांग सकते हैं। व्यवसायी भी व्यापार विस्तार के लिए धन पा सकेंगे।

सेहत राशिफल: नियमित रूप से एक्सरसाइज करें क्योंकि फिटनेस कार्यक्रम आपकी एनर्जी को अगले लेवल तक ले जाएंगे। आपको गले में खराश का अनुभव हो सकता है। शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। साहसिक खेलों से बचें और नकारात्मक विचारों वाले लोगों से भी दूरी बनाए रखें। जो लोग शराब और तंबाकू दोनों छोड़ना चाहते हैं, वे सप्ताह के दूसरे भाग का चुनाव कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com