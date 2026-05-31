सिंह साप्ताहिक राशिफल 2026: 31 मई से 6 जून ग्रहों के कारण कैसा रहेगा यह सप्ताह, पढ़ें राशिफल

Leo Weekly Horoscope 31 May- 6 june 2026 Singh Rashi ka Rashifal Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। leo-weekly-horoscope-singh-saptahik-rashifal-17-23-may-2026-future-predictions

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है। इस वीक लवलाइफ भी ठीकठाक है, लेकिन मामलों में आज इस वीक अपने पार्टनर से सहमत नहीं होंगे, और आप दोनों में विवाद हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा धैर्य रखें, बात को बढ़ाएं नहीं, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। आपके लिए समय थोड़ा बचकर चलने वाला है। आपके लिए चीजें उतनी आसान नहीं है, जितना आप समझ रहे हैं, इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ें।

Leo Weekly Love Horoscope, सिंह साप्तिहक लव राशिफल लव के मामले में ओवरऑल बड़ी शुभता बनी हुई है और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यह पूरा सप्ताह प्रेम के लिए थोड़ा मध्यम दिख रहा है।सप्ताह की शुरुआत में थोड़े कलहकारी सृष्टि का सृजन होगा, इसलिए आपस में कलह और विवाद से बचिएगा। कोशिश करें कि ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम ना करें, जो आगे चलकर आपको परेशानी में डाल दें. इस समय चुप रह जाएंगे, तो चीजें आपके लिए सुधर सकती हैं। वीक के मध्य के समय में आपको अपनी भावनाओं पर काबू रख कर के चलना पड़ेगा, अदर वाइज (अन्यथा) आप परेशानी में आ जाएंगे। सप्ताह के अंत में आपको बहुत ध्यान देकर के चलना पड़ेगा, ताकि संबंध ठीक बने रहें।

Leo Weekly career Horoscope, सिंह करियर साप्तिहक राशिफल सिंह राशि वालों के लिए समय मिलाजुला है, आपको अधिक काम इस वीक रहेगा, हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान ना दें पाएं, पर्सनल और प्रोफेशनला लाइफ को अलग रखें और एक का तनाव दूसरे में ना लाएं। आपके विरोधी भी एक्टिव हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दें और अलर्ट रहकर काम करें। आपके लिए समय मध्यम है।

Leo Weekly money Horoscope, सिंह मनी राशिफल निवेश के मामले में आपके लिए अच्छा समय है, आप निवेश करिए। आप इस दौरान भूमि, भवन और वाहन में भी निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी व्यावसायिक स्थिति अच्छी चल रही है और व्यापार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में आप जरूर निवेश करिए, लेकिन पैसा सोच समझकर लगाएं, जितनी चादर है, उतने पैर पसारें।मध्य में निवेश करते समय थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिएगा जो चीजें हो सकती है, उसको लेकर चलें, सिर्फ भरोसा करके चलेंगे, तो पैसा डूब सकता है। सप्ताह के अंत में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, इस समय निवेश मत करिएगा। यह समय आपके लिए थोड़ा सही रिजल्च देने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि इसमें बचें।