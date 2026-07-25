सिंह साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त:कुंभ का चंद्रमा जीवनसाथी से नए सहयोग को मजबूत करेगा
singh Saptahik rashifal:आपकी मौजूदगी लोगों को प्रभावित करेगी, पर आत्मविश्वास को दिखावा न बनने दें। मंगलवार शाम करीब पौने आठ बजे चंद्रमा मकर में जाएगा।
Leo Horoscope weekly: रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तक वृश्चिक का चंद्रमा घर और परिवार की तरफ ध्यान रखेगा। इसके बाद धनु में आते ही पढ़ाई, प्रेम, बच्चों और रचनात्मक कामों में उत्साह बढ़ेगा। द्वादशी से त्रयोदशी का समय किसी कार्यक्रम, प्रस्तुति या अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। काम, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य और छिपे विरोध पर सावधानी बढ़ेगी। पूर्णिमा के दौरान योजनाएं सीमित लोगों तक रखें और उधार से बचें। शुक्रवार सुबह कुंभ का चंद्रमा जीवनसाथी, पार्टनर और नए सहयोग को मजबूत करेगा। सप्ताहांत में परिवार, भोजन और छोटी आउटिंग मन को राहत देंगे।
सिंह साप्ताहिक लव राशिफल
पहले भाग में प्रेम सहज रहेगा। बातचीत, संदेश और छोटी मुलाकात अच्छा असर करेगी। अविवाहित लोग मित्र या परिवार के परिचित दायरे में किसी संभावना पर विचार कर सकते हैं। बड़ी घोषणा की जरूरत नहीं है। सच्ची रुचि नियमित व्यवहार से दिखेगी। मध्य सप्ताह में गॉसिप, दखल या गलत सुनी बात रिश्ते में तनाव ला सकती है। निजी विषय निजी रखें और सीधे पार्टनर से बात करें। शुक्रवार के बाद जीवनसाथी का व्यावहारिक सहयोग मजबूत होगा। साथ भोजन, छोटा उपहार या घर के काम में मदद रोमांस से कम नहीं है। महिलाओं से बात करते समय सम्मान और नरमी खास जरूरी रहेगी।
सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए रविवार से मंगलवार शाम तक मजबूत समय है। परीक्षा, प्रस्तुति, इंटरव्यू और प्रतियोगी तैयारी में फोकस रहेगा। खिलाड़ी और परफॉर्मेंस से जुड़े लोग अभ्यास का अच्छा असर महसूस कर सकते हैं। नौकरी में आत्मविश्वास आपकी पहचान बनेगा। मंगलवार शाम के बाद ऑफिस की राजनीति और प्रतिस्पर्धा पर नजर रखें। हर योजना साझा न करें। कागज, पासवर्ड और समय सीमा सुरक्षित रखें। कारोबार में यात्रा या विस्तार उपयोगी हो सकता है। शुक्रवार और शनिवार नई साझेदारी या पेशकश सामने आए तो शर्तें पढ़ें। विकास से डरें नहीं, पर जल्द सहमति भी न दें।
सिंह साप्ताहिक धन राशिफल
शुरुआत में जोखिम लेने का मन तेज हो सकता है। पहले से समझी हुई योजना पर सीमित रकम ही लगाएं। केवल आत्मविश्वास के कारण बड़ा दांव ठीक नहीं है। बच्चों, पढ़ाई या किसी रचनात्मक जरूरत पर खर्च संतोष दे सकता है। मध्य सप्ताह उधार और अनौपचारिक कर्ज से बचने का है। आसानी से मिला पैसा बाद में संबंध और बजट दोनों पर बोझ बन सकता है। कारोबार यात्रा पर खर्च तभी करें जब उद्देश्य साफ हो। शुक्रवार के बाद बचत को प्राथमिकता दें। परिवार के साथ आनंद लें, लेकिन अच्छे मूड में सीमा से ज्यादा खर्च न करें। उपयोगी चीज खरीदें, दिखावे की नहीं।
सिंह साप्ताहिक हेल्थ राशिफल
ऊर्जा और उत्साह अच्छे रहेंगे। व्यायाम, खेल या सुबह की चाल फिर शुरू कर सकते हैं। काम में उद्देश्य रहेगा तो शरीर भी बेहतर साथ देगा। फिर भी पानी और समय पर भोजन को हल्का न लें। मंगलवार शाम से थकान, शरीर में गर्मी, अनियमित भोजन या संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र में असुविधा हो सकती है। बाहर का बहुत मसालेदार और बासी भोजन कम रखें। बहस और शक नसों को थका देंगे। सप्ताहांत में आउटिंग हो तो भोजन सीमित रखें। कोई तकलीफ बार बार लौटे तो योग्य डॉक्टर से सलाह लें।
सप्ताह की सलाह
रचनात्मक ऊर्जा का पूरा उपयोग करें, मध्य सप्ताह में योजनाएं बचाकर रखें और शुक्रवार के बाद साझेदारी तथा बचत को मजबूत करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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