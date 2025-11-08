Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Weekly Horoscope Singh Rashi ka Saptahik Rashifal 9- 15 November 2025 future predictions
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 से 15 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 9 से 15 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sat, 8 Nov 2025 10:08 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (9-15 नवंबर 2025): इस हफ्ते प्यार में खुशनुमा पल तलाशें और काम पर ध्यान दें। ऑफिस में मेहनत का फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैसों से जुड़े कुछ अच्छे मौके आएंगे, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। सेहत सामान्य और स्थिर रहेगी। बस दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में बाहरी दखलंदाजी से सावधान रहें। आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हो सकते हो, लेकिन कुछ लोग बीच में खटास डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे किसी व्यक्ति की बातों में न आएं और अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ ज्यादा वक्त बिताएं और उनकी उपलब्धियों की तारीफ करना न भूलें। इससे रिश्ता और गहरा होगा। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फ्लर्टिंग जैसी बातों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। कुल मिलाकर, प्यार में भरोसा और ईमानदारी ही इस हफ्ते की कुंजी है।

करियर राशिफल: कामकाज के मोर्चे पर हफ्ता प्रोडक्टिव रहेगा। डेडलाइन्स पूरी होंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप टीम लीडर या मैनेजर हैं तो आपके फैसले कंपनी को अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। नए लोग अपने काम से सीनियर्स और क्लाइंट्स दोनों का ध्यान आकर्षित करेंगे, जिससे आने वाले महीनों में प्रमोशन या अपरेजल का रास्ता खुलेगा। इस हफ्ते कर्म पर भरोसा रखें। आपकी मेहनत आपको पहचान दिलाएगी। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। नए प्रोजेक्ट या वेंचर शुरू करने के लिए ग्रह अनुकूल हैं।

आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते धन की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन प्लानिंग जरूरी है। पैसे आएंगे, मगर बिना सोचे निवेश करने से बचें। शेयर मार्केट में निवेश करने के मौके मिलेंगे। सोच-समझकर फैसला लें। रियल एस्टेट यानी जमीन-जायदाद में पैसा लगाना फिलहाल सही समय नहीं है। परिवार में किसी खास मौके या उत्सव पर खर्च होगा। घर में किसी कानूनी या पारिवारिक मामले में किसी रिश्तेदार को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है, इसलिए फाइनेंशियल बैलेंस बनाए रखें। कुल मिलाकर, समझदारी से खर्च और सेविंग दोनों ही जरूरी रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिहाज से हफ्ता ठीक रहेगा। कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही, लेकिन लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। जो महिलाएं किचन में ज्यादा समय बिताती हैं, उन्हें गैस जलाते या सब्जी काटते वक्त सावधान रहना चाहिए। बच्चों को स्किन पर रैशेज या खुजली जैसी छोटी परेशानी हो सकती है। मुंह या दांत से जुड़ी तकलीफ भी आ सकती है, इसलिए ओरल हेल्थ पर ध्यान दें। हफ्ते के बीच में योग या जिम जॉइन करने से एनर्जी और फिटनेस दोनों बढ़ेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
