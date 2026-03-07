सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 8 से 14 मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (8-14, मार्च 2026): इस हफ्ते सिंह राशि के लोगों को निजी जीवन और कामकाज के बीच संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी। रिश्तों में कुछ अच्छे पल मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेना जरूरी रहेगा। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य और शांत स्वभाव से काम करना फायदेमंद रहेगा। पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी होगी और सेहत को लेकर भी लापरवाही से बचना बेहतर रहेगा।
सिंह प्रेम राशिफल- रिश्तों में भरोसा बनाए रखें
इस हफ्ते प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी से थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करना जरूरी रहेगा। रिश्ते को समय देना और एक-दूसरे की बात समझना गलतफहमियों को दूर कर सकता है। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उनके लिए सप्ताह का दूसरा हिस्सा थोड़ा अहम हो सकता है। वहीं कुछ पुराने रिश्तों में मतभेद बढ़ने की वजह से दूरी भी आ सकती है। शादीशुदा महिलाओं को पुराने रिश्तों से जुड़ने या बातचीत करने में सावधानी बरतनी चाहिए।
सिंह करियर राशिफल- नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं
कामकाज के मामले में यह हफ्ता व्यस्त रह सकता है। ऑफिस में नए काम या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिन्हें स्वीकार करना आपके करियर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। कुछ लोगों को अपनी क्षमता साबित करने के लिए ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। फैशन, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को इस सप्ताह पहली नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोग नए प्रोडक्ट या आइडिया पर काम शुरू करने का विचार बना सकते हैं।
सिंह आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में सावधानी रखें
इस हफ्ते आर्थिक मामलों में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसलिए बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा। हालांकि इस दौरान आप किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझा सकते हैं। परिवार में संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद भी सामने आ सकता है, जिसे समझदारी से संभालना जरूरी होगा। अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन लेन-देन करने से बचना बेहतर रहेगा। कुछ व्यापारियों को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है।
सिंह स्वास्थ्य राशिफल- सेहत पर ध्यान देने की जरूरत
सेहत के मामले में इस हफ्ते कुछ छोटी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत या एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। त्वचा और बालों से जुड़ी परेशानी भी परेशान कर सकती है।महिलाओं को हल्की चोट या थकान से जुड़ी समस्या हो सकती है, खासकर जो लोग खेल या शारीरिक गतिविधियों से जुड़े हैं उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। ऑफिस का तनाव घर तक न लाने की कोशिश करें। सप्ताह की शुरुआत बुरी आदतों जैसे तंबाकू या शराब छोड़ने के लिए अच्छा समय हो सकता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि