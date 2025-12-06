Hindustan Hindi News
Leo Weekly Horoscope Singh Rashi ka Saptahik Rashifal 7- 13 December 2025 future predictions
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 7 से 13 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 06, 2025 08:19 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (7-13 दिसंबर 2025): इस हफ्ते आप बिना किसी शर्त प्यार जाहिर करें। आपका पार्टनर भी आपको पूरा सहयोग देगा और इसका पॉजिटिव असर आपके काम पर भी दिखेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएं और सोच-समझकर फैसले लें। सेहत सामान्य रहेगी और कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। आपका रिश्ता रचनात्मक और खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस में मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरना जरूरी होगा। धन को संभालकर खर्च करें और अपनी स्वास्थ्य दिनचर्या को सामान्य रखते हुए आगे बढ़ें।

लव राशिफल: इस हफ्ते रोमांटिक जीवन अच्छा रहेगा। किसी पुराने प्यार से मुलाकात होने की संभावना है, लेकिन आपको यह सोच-समझकर तय करना होगा कि यह आपके वर्तमान रिश्ते को कैसे प्रभावित करेगा। पार्टनर से अनावश्यक बहस से बचें और अपने भावों को खुलेपन से व्यक्त करें। सिंगल महिलाएं ऑफिस, कॉलेज या किसी पारिवारिक समारोह में किसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हैं। कुछ महिलाएं अपने पुराने प्यार की ओर वापस लौटने का विचार भी कर सकती हैं, लेकिन इसका असर मौजूदा रिश्ते पर पड़ सकता है।

करियर राशिफल: काम में अहम क्लाइंट्स को संभालते समय समझदारी और शांत स्वभाव दिखाना जरूरी है। ऑफिस की राजनीति में न पड़ें और उत्पादक कामों पर ध्यान दें। हफ्ते के दूसरे भाग में नए काम और जिम्मेदारियां मिलेंगी। मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, कुकिंग और बैंकिंग से जुड़े लोग इस हफ्ते नौकरी बदलने या नई जगह जुड़ने का अवसर पा सकते हैं। टीम मीटिंग्स में आपका सकारात्मक रवैया टीम का उत्साह बढ़ाएगा। बिजनेस करने वालों के लिए नए पार्टनरशिप डील्स आएंगी, जिससे फंडिंग और व्यापार दोनों बढ़ेंगे।

आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और पैसा आएगा। कुछ लोग नया वाहन खरीदकर खुश होंगे। निवेश से पहले बाजार को समझना जरूरी है, ताकि गलत फैसले से नुकसान न हो। कुछ महिलाओं को घर या ऑफिस में किसी छोटे आयोजन पर खर्च करना पड़ सकता है। विदेशी शिक्षा ले रहे छात्रों को फीस का भुगतान करना होगा। कारोबारियों के लिए नए फाइनेंशियल डील्स फायदेमंद साबित होंगी और व्यापार विस्तार में मदद करेंगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते स्वास्थ्य से समझौता न करें। बुज़ुर्ग लोगों को नियमित दवाइयां और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी चाहिए। जोड़ों में दर्द और नींद से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जिन पर ध्यान देना होगा। कुछ महिलाओं को हफ्ते की शुरुआत में आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। बच्चों को वायरल फीवर या दांतों की परेशानी हो सकती है, इसलिए अतिरिक्त देखभाल जरूरी है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
