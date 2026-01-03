Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Weekly Horoscope Singh Rashi ka Saptahik Rashifal 4-10 January 2026 future predictions
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 4 से 10 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Jan 03, 2026 11:20 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (4-10, जनवरी 2026): इस हफ्ते आपकी ऊर्जा अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। अपने आइडिया खुलकर साझा करें, लोगों के बुलावे स्वीकार करें और दोस्तों व अपनों के सहयोग को अपनाएं। यही सहारा आपको खुशी और भरोसे के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपका नेचुरल चार्म इस समय काम आएगा और सही लोगों से जुड़ाव बनेगा। नए मौके सामने आ सकते हैं। रचनात्मक कामों के लिए साफ़ प्लान बनाएं और हल्के-फुल्के सामाजिक पलों का आनंद लें, जो आपको प्रेरणा देंगे। बस इतना ध्यान रखें कि मस्ती के चक्कर में जरूरी काम पीछे न छूटें। किसी साफ लक्ष्य की ओर छोटे-छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे, तो आसपास से हौसला भी मिलेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह राशि का लव राशिफल: प्यार के मामले में यह हफ्ता हल्का-फुल्का और खुशहाल रहेगा। छोटे-छोटे अपनापन भरे इशारे और सच्ची तारीफ सामने वाले को खास महसूस कराएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी सोशल इवेंट या किसी साझा शौक के जरिए अच्छी जान-पहचान हो सकती है। रिश्ते में हैं तो थोड़ा खेल-खिलाड़ वाला प्लान और ज़रूरतों पर साफ़ बातचीत फायदेमंद रहेगी। बेवजह का ड्रामा करने से बचें। भरोसेमंद रहना, ध्यान से सुनना और हल्का हास्य रिश्ते को और करीब लाएगा।

ये भी पढ़ें:2026 में बृहस्पति का कर्क राशि में होगा गोचर, इन 5 राशियों का बदलेगा जीवन

सिंह राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आत्मविश्वास और क्रिएटिव सोच का फायदा मिलेगा। नए आइडिया रखें, लेकिन उन्हें साफ़ उदाहरणों के साथ समझाएं ताकि सबको उनकी अहमियत समझ आए। जिन प्रोजेक्ट्स पर भरोसा है, उनमें सोच-समझकर रिस्क ले सकते हैं, बस डेडलाइन और फैक्ट्स साफ़ रखें। टीमवर्क तब बेहतर चलेगा जब आप सबको बराबर महत्व देंगे और काम सही तरीके से बांटेंगे। खुद पर ज्यादा बोझ न डालें। छोटे लेकिन दिखने वाले नतीजे आगे बड़े मौकों की राह खोल सकते हैं, इसलिए अपनी प्रगति को नोट करते रहें और शांत तरीके से सबको बताएं।

ये भी पढ़ें:कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय?

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आमदनी ठीक-ठाक बनी रहेगी और थोड़ी बचत का भी मौका मिलेगा। अचानक खर्च करने से बचें और गैर-जरूरी चीजों पर पैसा लगाने से पहले तुलना कर लें। अगर बजट तंग लग रहा है, तो रोजमर्रा की छोटी आदतों पर नजर डालें, जैसे सब्सक्रिप्शन या छोटे खर्च—यहीं से पैसा बचेगा। किसी छोटे लक्ष्य के लिए आसान-सी सेविंग प्लान बनाएं और हर छोटी उपलब्धि को सराहें। अगर पैसों का मामला किसी के साथ साझा है, तो साफ़ और प्यार से बात करें। लगातार समझदारी से चलेंगे तो भविष्य के लिए मजबूत आधार बनेगा।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय?

सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी, बस रोज की आदतों को संतुलित रखें। एक तय समय पर सोना, हल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना या योग, और बीच-बीच में गहरी सांसें लेना मन को शांत रखेगा। फल, अनाज और दालों वाला संतुलित शाकाहारी भोजन ऊर्जा बनाए रखेगा। सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और थोड़ी देर खुली हवा में समय बिताएं। अगर तनाव बढ़े, तो छोटे-छोटे आराम के तरीके अपनाएं और खुद को आराम दें। छोटी आदतें ही इस हफ्ते आपकी ताकत और मूड दोनों बढ़ाएंगी। पानी पीते रहना न भूलें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Leo Rashifal leo Singh Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने