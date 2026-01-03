सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 4 से 10 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (4-10, जनवरी 2026): इस हफ्ते आपकी ऊर्जा अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। अपने आइडिया खुलकर साझा करें, लोगों के बुलावे स्वीकार करें और दोस्तों व अपनों के सहयोग को अपनाएं। यही सहारा आपको खुशी और भरोसे के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपका नेचुरल चार्म इस समय काम आएगा और सही लोगों से जुड़ाव बनेगा। नए मौके सामने आ सकते हैं। रचनात्मक कामों के लिए साफ़ प्लान बनाएं और हल्के-फुल्के सामाजिक पलों का आनंद लें, जो आपको प्रेरणा देंगे। बस इतना ध्यान रखें कि मस्ती के चक्कर में जरूरी काम पीछे न छूटें। किसी साफ लक्ष्य की ओर छोटे-छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे, तो आसपास से हौसला भी मिलेगा।

सिंह राशि का लव राशिफल: प्यार के मामले में यह हफ्ता हल्का-फुल्का और खुशहाल रहेगा। छोटे-छोटे अपनापन भरे इशारे और सच्ची तारीफ सामने वाले को खास महसूस कराएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी सोशल इवेंट या किसी साझा शौक के जरिए अच्छी जान-पहचान हो सकती है। रिश्ते में हैं तो थोड़ा खेल-खिलाड़ वाला प्लान और ज़रूरतों पर साफ़ बातचीत फायदेमंद रहेगी। बेवजह का ड्रामा करने से बचें। भरोसेमंद रहना, ध्यान से सुनना और हल्का हास्य रिश्ते को और करीब लाएगा।

सिंह राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आत्मविश्वास और क्रिएटिव सोच का फायदा मिलेगा। नए आइडिया रखें, लेकिन उन्हें साफ़ उदाहरणों के साथ समझाएं ताकि सबको उनकी अहमियत समझ आए। जिन प्रोजेक्ट्स पर भरोसा है, उनमें सोच-समझकर रिस्क ले सकते हैं, बस डेडलाइन और फैक्ट्स साफ़ रखें। टीमवर्क तब बेहतर चलेगा जब आप सबको बराबर महत्व देंगे और काम सही तरीके से बांटेंगे। खुद पर ज्यादा बोझ न डालें। छोटे लेकिन दिखने वाले नतीजे आगे बड़े मौकों की राह खोल सकते हैं, इसलिए अपनी प्रगति को नोट करते रहें और शांत तरीके से सबको बताएं।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आमदनी ठीक-ठाक बनी रहेगी और थोड़ी बचत का भी मौका मिलेगा। अचानक खर्च करने से बचें और गैर-जरूरी चीजों पर पैसा लगाने से पहले तुलना कर लें। अगर बजट तंग लग रहा है, तो रोजमर्रा की छोटी आदतों पर नजर डालें, जैसे सब्सक्रिप्शन या छोटे खर्च—यहीं से पैसा बचेगा। किसी छोटे लक्ष्य के लिए आसान-सी सेविंग प्लान बनाएं और हर छोटी उपलब्धि को सराहें। अगर पैसों का मामला किसी के साथ साझा है, तो साफ़ और प्यार से बात करें। लगातार समझदारी से चलेंगे तो भविष्य के लिए मजबूत आधार बनेगा।

सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी, बस रोज की आदतों को संतुलित रखें। एक तय समय पर सोना, हल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना या योग, और बीच-बीच में गहरी सांसें लेना मन को शांत रखेगा। फल, अनाज और दालों वाला संतुलित शाकाहारी भोजन ऊर्जा बनाए रखेगा। सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और थोड़ी देर खुली हवा में समय बिताएं। अगर तनाव बढ़े, तो छोटे-छोटे आराम के तरीके अपनाएं और खुद को आराम दें। छोटी आदतें ही इस हफ्ते आपकी ताकत और मूड दोनों बढ़ाएंगी। पानी पीते रहना न भूलें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com