सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (31 अगस्त- 6 सितंबर, 2025): रिलेशनशिप में इगो को त्याग दें। प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन पर ध्यान दें ताकी क्लाइंट की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके। फाइनेंशियल दिक्कते होंगी जिस वजह से आंख बंद कर निवेश नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप में प्रेमी की भावनाओं की कद्र करें। काम में प्रोडेक्टिव बन रहने के लिए क्लाइंट के सुझावों पर भी ध्यान दें। धन से संबंधित समस्याएं हो सकत हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा।

लव राशिफल- प्रेमी के प्रति अपना प्यार दिखाएं। वाद-विवाद होने पर भी शांत रहें। प्रेमी के सुझावों पर ध्यान दें और प्रेमी को उसका पर्सनल स्पेस भी जरूर दें। इस सप्ताह आपक कहीं घूमने का प्लान बनाएं और लवर को परिवार से भी मिलाएं। जो रिलेशनशिप ब्रेकअप की स्थिति तक पहुंच गए हैं वो इस सप्ताह के मध्य तक सही हो जाएंगे। किसी भी तरह की प्रेम से संबंधित समस्या हो उसे सकारात्मक तरह से ही सुलझाएं।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप बेहतरीन कम्यूनिकेशन के जरिए क्लाइंट की छोटी समस्याओं को सुलझाने में भी सफल होंगे। इस बात का ध्यान रखें मैनेजमेंट आपको कम न आकें। इस बात को साबित करें कि आप नौकरी के प्रति ईमानदार हैं। कुछ टास्क की वजह से आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आप नौकरी बदलने का प्लान भी कर सकते हैं। आपको नए अवसर मिलेंगे। सही विकल्प का चयन करें और फिर देखें आपकी लाइफ कैसे बदलती है। व्यापार में खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले मार्केट को लेकर अच्छी तरह रिसर्च कर लें। प्रतियोगी परीक्षाओं वाले स्टूडेंट्स आज सफलता हासिल करेंगे।

आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। हालांकि आपकी इनकम अच्छी रहेगी लेकिन खर्चे भी होंगे। स्टॅाक मार्केट में आंख बंदकर निवेश न करें और इस बात का ध्यान रखें कि म्यूचल फंड में निवेश करने से पहले आपने आर्थिक सलाह लेनी ही है। व्यापारी टैक्स संबंधित समस्याओं को सुलझाएंगे और कुछ व्यापारियों को विदेशी पार्टनर से भी फंड मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल- इस सप्ताह आप स्वस्थ रहेंगे। मानिसक तनाव की वजह से परेशानी हो सकती है। सप्ताह का दूसरा भाग उन बुर्जों के लिए महत्वपूर्ण है जो अस्थमा और जोड़ो में दर्द से परेशान हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में ही महिलाओं को अनिद्रा, एसिडिटी और पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस सप्ताह पर्सनल और प्रोफेशनल दिक्कतों की वजह से मानसिक तनाव अधिक हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com