सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (28 सितंबर- 4 अक्टूबर 2025): इस सप्ताह प्यार के रिश्ते में चल रही परेशानियां सुलझाएं और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को पूरा करें। परिवार की किसी आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए यह सप्ताह अच्छा है। रिश्तों के विवाद सुलझाकर प्यार और प्रोफेशनल लाइफ को खुशहाल बनाए रखें। सुरक्षित निवेशों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य इस सप्ताह बिलकुल ठीक रहेगा।

लव राशिफल: रिश्ते में सुखद पल आएxगे। पार्टनर के पर्सनल और प्रोफेशनल कामों में सपोर्ट करते रहो। पार्टनर के साथ समय बिताते समय अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी से दूर रहें। कुछ प्रेम संबंध शादी में बदल सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं अपने एक्स-लवर से दूरी बनाए रखें, नहीं तो इस सप्ताह हलचल हो सकती है।

करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर प्रोफेशनल अवसर तलाशें। सप्ताह के पहले भाग में को-वर्कर्स के साथ किसी विवाद को सुलझाने का समय अच्छा है। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनीमेशन, डिजाइनिंग, फाइनेंस, बैंकिंग और सेल्स में काम करने वाले लोगों के लिए विदेश में अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस करने वाले इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और मल्टीपल वेंचर्स में निवेश कर सकते हैं। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन मिलने में सफलता मिल सकती है।

लव राशिफल : परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर छोटे विवाद हो सकते हैं, जिन्हें तुम्हें सुलझाना होगा। सप्ताह के मध्य में वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। सप्ताह के पहले हिस्से में नया घर खरीदने के लिए अच्छा समय है। अगर तुम ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो यह सप्ताह मुनाफा बढ़ाने वाला रहेगा। बिजनेसमेन को नए क्षेत्र में बड़े निवेश करते समय सतर्क रहना चाहिए।

करियर राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी इसलिए एडवेंचर एक्टिविटीज में भाग ले सकेंगे। महिला जातकों को जोड़ों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और माइग्रेन के प्रति सतर्क रहना होगा। आंख, कान और हड्डियों से जुड़ी हल्की इंफेक्शन हो सकती है, लेकिन गंभीर नहीं होगी। तेल, तले-भुने भोजन और शुगर का सेवन कम करना फायदेमंद रहेगा, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com