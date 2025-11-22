Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Weekly Horoscope Singh Rashi ka Saptahik Rashifal 23- 29 November 2025 future predictions
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 23 से 29 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sat, 22 Nov 2025 09:23 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (23-29 नवंबर 2025): इस हफ्ते सिंह राशि की ऊर्जा तेज रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, और दिमाग में रचनात्मकता लगातार चमकती रहेगी। लोग आपकी मौजूदगी और काम दोनों को नोटिस करेंगे। सोशल लाइफ में तारीफें मिलेंगी, काम के मोर्चे पर साफ-सुथरी प्रगति दिखेगी और पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी।दैनिक कामों में फिटनेस और हल्की दिनचर्या आपका साथ देगी। कुल मिलाकर यह हफ्ता आगे बढ़ने, खुद को दिखाने और नए मौके पकड़ने वाला रहेगा।

लव राशिफल: इस हफ्ते लव लाइफ अच्छी रहेगी। रिश्ते में हैं तो आप दोनों के बीच प्यार भरा माहौल बनेगा। छोटे-छोटे सरप्राइज, तारीफें और पहल करने से पार्टनर का मूड बहुत अच्छा होगा। सिंगल लोगों के लिए भी यह समय रोमांचक है। किसी की तरफ से आकर्षक संदेश, कॉल या अचानक मिला निमंत्रण आपका ध्यान खींच सकता है। आत्मविश्वास के साथ जवाब दें, लेकिन दिखावा करने से बचें। सीधी और सच्ची बात ज्यादा असर करेगी। परिवार के साथ भी हंसी-मजाक और छोटी खुशियां आपके दिल को हल्का करेंगी।

करियर राशिफल: कामकाज में इस हफ्ते आपकी चमक पूरी तरह दिखेगी। आपके आइडिया और आपकी बात कहने का तरीका- दोनों लोगों को प्रभावित करेंगे। अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट के सामने रखना है, तो इस हफ्ते बिल्कुल सही समय है। किसी क्रिएटिव काम की वजह से आपकी सराहना हो सकती है। टीम के बीच या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी। डेडलाइन पर ध्यान दें और बेकार की मीटिंग्स या उलझनें खुद से दूर रखें। छोटी-छोटी रिमाइंडर लिस्ट बनाकर काम करें, इससे आपका समय बचेगा। किसी साथी की थोड़ी मदद करना आगे चलकर आपके लिए नए मौके और भरोसा बनाएगा।

ये भी पढ़ें:कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय?

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी। अचानक बड़े खर्च या निवेश से बचें। दो बार सोचकर ही फैसला लें। थोड़ी-सी बचत इस हफ्ते आपको सुरक्षित महसूस कराएगी।किसी छोटे काम, ओवरटाइम या साइड-टास्क से थोड़ा अतिरिक्त पैसा आने की संभावना भी बन रही है। किसी बड़े सदस्य या समझदार परिवारजन से आर्थिक सलाह लेना उपयोगी रहेगा। बिल संभालकर रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी ऊर्जा इस हफ्ते मजबूत रहेगी, लेकिन उसे सही दिशा देना जरूरी है। नींद का समय नियमित रखें और छोटी-सी एक्सरसाइज- जैसे तेज वॉक या हल्का योग आपको फिट रखेगा। ज्यादा तला-भुना या भारी खाना छोड़कर घर का हल्का भोजन करें। काम के बीच थोड़ी-सी गहरी सांसें या दो मिनट का ब्रेक तनाव कम करेगा। अगर शरीर में अकड़न या थकान लगे तो हल्की स्ट्रेचिंग या गर्म पानी से स्नान आराम देगा। कुल मिलाकर, जितना सरल रूटीन रखेंगे, उतना ही शरीर आपका साथ देगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
