सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 21 से 27 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 21, 2025 12:58 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (21-27 दिसंबर 2025): इस हफ्ते आपमें आत्मविश्वास भरपूर रहेगा और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपको इस सप्ताह नए मौके मिल सकते हैं। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। इस सप्ताह प्रेम से काम करें दूसरों की बात ध्यान से सुनें और जब कोई मदद करे तो उसे खुले दिल से स्वीकार करें। यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए नेतृत्व और आगे बढ़ने का है। अगर आप अपने विचार क्लियर तरीके से रखेंगे तो छोटे लक्ष्य भी पूरे होंगे। दोस्त आपकी हिम्मत और सोच की तारीफ करेंगे। काम के क्षेत्र में लगातार मेहनत से खूब मान-सम्मान मिलेगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बस आपको सही योजना की आवश्यकता है। इस सप्ताह आराम भी करें और हल्की मस्ती के लिए भी समय निकालें, इससे मूड अच्छा रहेगा।

लव राशिफल: इस हफ्ते लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शांति से बात करें और बिना टोके प्रेमी की बातों की सुनें, इससे भरोसा मजबूत होगा। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी सामाजिक या ग्रुप एक्टिविटी में किसी अच्छे इंसान से हो सकती है। दिखावे से बचें, सच्ची केयर ज्यादा जरूरी है। छोटा-सा काम, जैसे मदद करना या प्यारा सा मैसेज, रिश्ते को और गहरा करेगा। एक-दूसरे का सम्मान प्यार को मजबूत बनाएगा और रिश्ते में सुकून रहेगा।

करियर राशिफल: काम में आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। हर काम का नेतृत्व करें, लेकिन आखिरी फैसला लेने से पहले सलाह अवश्य लें। टीम के साथ काम करने से सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। ध्यान से काम करने और बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेने से थकान नहीं होगी। सही समय पर दी गई एक छोटी सलाह आपको नई जिम्मेदारी दिला सकती है। कागजात और फाइलें क्लियर रखें और आखिरी समय की जल्दबाजी से बचें। साथियों की तारीफ करें, इससे मिलकर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बस समझदारी जरूरी है। अचानक बड़े खर्च से बचें और बिल ठीक से चेक कर लें। इस हफ्ते थोड़ा-सा पैसा बचाने का लक्ष्य बनाएं और खर्च का पूरा हिसाब रखें। परिवार से जुड़ा कोई खर्च हो तो परिवार के सदस्यों से खुलकर बात करें और मिल-जुलकर समाधान निकालें। भविष्य के किसी खर्च की छोटी योजना अभी बना लें। इससे तनाव कम करेगा। कोई छोटा साइड काम अतिरिक्त कमाई दे सकता है। छोटी सफलता पर भी खुश रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर आप रोज की अच्छी आदतें अपना लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समय पर सोएं और हल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना या स्ट्रेचिंग करें। ताजे फल, सब्जियां और सादा खाना खाएं और रात में भारी खाने से बचें। पर्याप्त पानी पिएं और थकान लगे तो आराम करें। तनाव बढ़े तो गहरी सांस लें और किसी भरोसेमंद दोस्त या बड़े से बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
