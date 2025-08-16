Leo Weekly Horoscope Singh Rashi ka Saptahik Rashifal 17-23 August 2025 future predictions सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना, मेडिकल इमरजेंसी पर हो सकता है धन खर्च, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Leo Weekly Horoscope Singh Rashi ka Saptahik Rashifal 17-23 August 2025 future predictions

सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना, मेडिकल इमरजेंसी पर हो सकता है धन खर्च

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 17 से 23 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 16 Aug 2025 10:42 PM
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (17-23 अगस्त, 2025): रिलेशनशिप की परेशानियों को खत्म करने के लिए खुलकर बात करें। करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर में ध्यान दें। फाइनेंस को लेकर भी सावधान रहें। रिलेशनशिप में सहनशील और धैर्यवान बने रहें। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। आर्थिक रूप से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। प्रोफेशनल चुनौतियों के लिए भी तैयार रहें।

लव राशिफल- लव लाइफ में परेशानियां हो सकती हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर दिक्कतें होंगी। हालांकि आज कम्यूनिकेशन अच्छा रहेगा और प्रेमी के साथ आप काफी समय व्यतीत करेंगे। इससे रिलेशनशिप में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। सिंगल महिला जातकों को क्लासरूम या कार्यक्षेत्र या किसी पार्टी में प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं पारिवारिक जीवन पर विचार करेंगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि रिलेशनशिप में किसी तीसरे व्यक्ति का दखल न हो।

करियर राशिफल- सप्ताह के पहले भाग में चुनौतियों के बावजूद ऑफिस लाइफ में आप सकारात्मक चीजों का अनुभव करेंगे। अपने विचारों को व्यक्त करें। आपको विचारों पर विचार किया जाएगा और आप टीम में लोकप्रिय हो जाएंगे। फाइनेंस, बैंकिंग और अकाउंट्स से जुड़े लोग आज सावधान रहें। विद्यार्थियों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। आपको विदेशों से भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं इसलिए लग्जरी पर खर्च सोच-समझर ही करें। घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है जिसके लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। स्टॅाक, ट्रेडिंग और बिजनेस में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह किसी सलाहकार से सलाह ले लें। इस सप्ताह आप किसी मित्र या रिश्तेदार की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। सप्ताह का दूसरा भाग गाड़ी लेने के लिए अच्छा है।

स्वास्थ्य राशिफल- इस सप्ताह कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हालांकि लाइफस्टाइल पर पूरी नजर रखें। डाइट को लेकर सर्तक रहें और सब्जी और फल का सेवन अधिक करें। ये सप्ताह जिम और योगा जॅाइन करने के लिए भी अच्छा है। जिन महिलाओं को स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें। बच्चों को बुखार या पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

