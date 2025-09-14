Leo Weekly Horoscope Singh Rashi ka Saptahik Rashifal 14- 20 September 2025 future predictions सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
Leo Weekly Horoscope Singh Rashi ka Saptahik Rashifal 14- 20 September 2025 future predictions

सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 14 से 20 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 12:17 AM
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (14- 20 सितंबर, 2025): इस सप्ताह लाभ होगा। दयालु रहें, ईमानदारी से काम करें और सरल योजनाओं पर भरोसा करें। नए मिलनसार लोग मदद और मुस्कान लेकर आएंगे। आप लोगों का दिल जीतने में सफल होंगे। छोटे कामों की साफ योजना बनाएं और उन्हें पूरा करें। नए लोगों से विनम्रता से पेश आएं। आराम के लिए समय निकालें।

लव राशिफल- इस सप्ताह ओपन और प्रसन्न रहें। छोटे-छोटे प्रयासों की तारीफ करें और पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग हंसी-मजाक से छोटी-मोटी चिंताएं दूर कर पाएंगे। अविवाहित जातक की किसी खास से मुलाकात हो सकती है। प्रेमी पर किसी भी प्रकार का दबाव न डालें। कोई साधारण मुलाकात या बातचीत अच्छी रहेगी। प्रेमी से कोई भी समस्या होने पर ईमानदारी से कहें। प्रेमी की प्रशंसा करें।

करियर राशिफल- कार्यस्थल पर छोटे कार्यों का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। स्पष्ट बोलें और टीम को सरल स्टेप्स में समझाएं। कोई नया आइडिया बार-बार की समस्याओं को सुलझा सकता है। किसी भी कार्य में जल्दी न करें। अंतिम निर्णय से पहले अच्छी तरह जांच कर लें। अगर सिखाने को कहा जाए तो शांतिपूर्वक और सरल उदाहरण देकर समझाएं। समय को ध्यान में रखते हुए काम करें। काम के साथ आराम भी करें।

आर्थिक राशिफल- सावधानी से चलेंगे तो धन की स्थिति सकारात्मक रहेगी। खर्चों का हिसाब रखें और इस सप्ताह एक छोटा बचत लक्ष्य भी तय करें। ऐसे सौदे से बचें जो बहुत आकर्षक लगें। बिल हों तो तारीखें स्पष्ट करके इन बिल्स को व्यवस्थित करें। घर के खर्च पर शांतिपूर्वक बात करें। सुरक्षित बचत या अतिरिक्त आमदनी के बारे में सोच सकते हैं। हिसाब रखें और मदद करने वालों का आभार मानें। रोजाना थोड़ा-थोड़ा सेविंग करें।

स्वास्थ्य राशिफल- स्वस्थ रहने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। पर्याप्त पानी पिएं और काम के बाद छोटी सैर करें। सुबह एक्सरसाइज करें। समय पर सोएं और देर रात स्क्रीन से बचें। फल और अनाज सहित हल्का, नियमित भोजन करें। तनाव होने पर कुछ मिनट गहरी सांस लें। थकान में काम को बांट लें या किसी की मदद लें। शांत दिनचर्या और हल्का संगीत आराम देगा और इससे नींद में सुधार होगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)