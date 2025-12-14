Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 14 से 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 14, 2025 06:05 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (14-20 दिसंबर 2025): इस हफ्ते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। नए काम शुरू करने का मन बनेगा और लोगों से तारीफ भी मिल सकती है। सोशल लाइफ में मौके मिलेंगे, लेकिन काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। शांत तरीके से बात करेंगे तो हर चीज आसान बनेगी। इस सप्ताह आपकी पर्सनैलिटी लोगों का ध्यान खींचेगी। नए मौके मिल सकते हैं, बस जरूरी है कि आप साफ बात करें और जो वादा करें, उसे पूरा करें। रिश्तों में अपनापन बनाए रखने के लिए सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचें। वही काम चुनें, जिसमें आपकी ताकत है। रोजमर्रा की छोटी आदतें आपको एनर्जी देंगी और स्ट्रेस कम रखेंगी।

लव राशिफल: प्यार के मामले में यह हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। आपकी गर्मजोशी लोगों को अपनी ओर खींचेगी। सिंगल लोग किसी क्रिएटिव या सोशल एक्टिविटी के जरिए किसी खास से मिल सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे छोटे-छोटे प्यार भरे इशारों से रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। किसी बात पर अनबोला गुस्सा न रखें, बल्कि शांति से अपनी बात रखें। साथ में कोई हॉबी अपनाना या छोटा सा सरप्राइज देना फायदेमंद रहेगा। पार्टनर की जरूरतों को समझें और सपोर्ट दें।

करियर राशिफल: कामकाज में इस हफ्ते आपको आगे बढ़कर लीड लेने का मौका मिल सकता है। अपने आइडियाज को क्लियर फैक्ट्स और आसान प्लान के साथ रखें। टीम के लोग आपकी ईमानदार तारीफ और सही गाइडेंस को पसंद करेंगे। अगर कोई धीरे सीख रहा है तो चिड़चिड़ापन न दिखाएं। बड़े फैसलों से पहले सही लोगों से बात करें और अपने कमिटमेंट लिखकर रखें। इस हफ्ते छोटी प्रेजेंटेशन या प्रपोजल आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति बेहतर होती दिख रही है। पहले किए गए काम का फायदा या कोई छोटा एक्स्ट्रा इनकम मिल सकता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट या जल्दी पैसा बनाने वाले प्लान से दूरी रखें। बड़े फैसलों के लिए किसी भरोसेमंद एडवाइजर से सलाह लें। जरूरी खर्चों को पहले रखें और थोड़ी सेविंग जरूर करें। दान या गिफ्ट देने का मन होगा, लेकिन बजट देखकर ही खर्च करें। साफ खर्च प्लान आपको आगे राहत देगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते एनर्जी कभी ज्यादा तो कभी कम महसूस हो सकती है, इसे नॉर्मल मानें। हल्की एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉक या सॉफ्ट योगा फायदेमंद रहेगा। खाने में हल्का, पौष्टिक और समय पर भोजन रखें। देर रात भारी खाना अवॉइड करें और पानी पर्याप्त पिएं। स्क्रीन से थोड़ी दूरी और तय समय पर नींद लेना जरूरी है। अगर मन पर दबाव महसूस हो तो किसी भरोसेमंद दोस्त या प्रैक्टिशनर से बात करें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें आपको मानसिक शांति देंगी।

