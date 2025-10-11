सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 12 से 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (12- 18 अक्टूबर 2025): इस हफ्ते सिंह राशि वालों के लिए समय उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। आपकी सोच और रचनात्मकता मजबूत होगी और नए आइडियाज को शेयर करना आसान रहेगा। छोटे जोखिम लेने से काम में अच्छा फायदा मिल सकता है। इस हफ्ते खुद के साथ-साथ दूसरों के प्रति भी दया और समझ बनाए रखें। आपकी हिम्मत नई चीजें आजमाने और टैलेंट दिखाने में मदद करेगी। टीम में काम बेहतर होगा जब आप अपने विचार साफ और सरल तरीके से समझाएं। खर्चों में जल्दबाजी से बचें और दिनचर्या को नियमित रखें। दूसरों की तारीफ करें, नम्र रहें और सरल योजना बनाकर काम करें। इससे रचनात्मक प्रगति स्थिर और खुशहाल बनेगी।

लव राशिफल : इस हफ्ते रोमांस में खुशी और गर्मजोशी रहेगी। अपने प्रियजन को प्यार और ध्यान दें, छोटे-छोटे कामों का जवाब आपको भी मिलेगा। सिंगल लोग दोस्तों या सोशल इवेंट्स में किसी खास इंसान से मिल सकते हैं। अपने व्यवहार में विनम्र और धैर्य रखें। बड़े वादे करने से बचें, ईमानदारी और स्थिर उपस्थिति पर ध्यान दें। अपनी जरूरतों को बताएं, लेकिन पहले सुनना जरूरी है। हंसी-मजाक, तारीफ और छोटे इशारे रिश्तों को मजबूत करेंगे और प्यार धीरे-धीरे बढ़ेगा।

करियर राशिफल: काम में आत्मविश्वास और रचनात्मकता दिखाई देगी। अपने आइडियाज साफ और आसान उदाहरणों के साथ पेश करें। टीम में मदद करने से आपकी मेहनत सबको दिखेगी। जल्दबाजी से काम न करें और जरूरी संदेशों को दोबारा चेक करें। अगर नया काम या जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो बताएं कि इससे टीम को कैसे फायदा होगा। छोटे ब्रेक लें ताकि ऊर्जा और ध्यान स्थिर रहे। सोच-समझकर और शांतिपूर्ण तरीके से काम करना नई पहचान और मददगार संपर्क दिला सकता है।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी। छोटे खर्चों पर ध्यान दें। जल्दबाजी में खरीदारी न करें और किसी भी दस्तावेज या ऑफर को ध्यान से पढ़ें। रोजाना थोड़ी बचत करें, इससे भविष्य सुरक्षित रहेगा। बड़ी रकम उधार देने से बचें और तब तक इंतजार करें जब तक पूरी तरह सुनिश्चित न हों।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी अगर आप छोटे स्वस्थ कदम अपनाएं। नियमित नींद लें, हल्की एक्सरसाइज करें और पर्याप्त पानी पिएं। टास्क के बीच हल्की सैर या स्ट्रेचिंग मूड और ध्यान दोनों के लिए अच्छी रहेगी। देर रात भारी खाना न खाएं और स्क्रीन टाइम कम रखें। अगर थकान लगे तो आराम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com