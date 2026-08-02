सिंह साप्ताहिक राशिफल 2-8 अगस्त: मंगल गोचर से लक्ष्य स्पीड पकड़ेंगे, रिस्क, तनाव से बचें, पढ़ें और क्या बदलेगा?

singh saptahik rashifal:सफलता के बीच आराम को न भूलें। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी की ओर बढ़ता पंचांग मेहनत के परिणाम को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। शनिवार दोपहर बाद एकादशी भोजन और गति में संयम रखेगी।

Leo Horoscope, Singh Saptahik Rashifal: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके सातवें भाव से गुजरेगा। जीवनसाथी, पार्टनर, क्लाइंट और करीबी संबंधों की बात सामने रहेगी। सुबह किसी मतभेद को अहं का विषय न बनाएं। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन में आपके आठवें भाव में आएगा। सोमवार और मंगलवार दिन तक रास्ते, वाहन, मशीन, अचानक बदलती स्थिति और मन के उतार चढ़ाव पर सावधानी जरूरी होगी। किसी संदेश या देरी से मन भारी हो सकता है। एक खराब घंटा पूरे सप्ताह का रंग तय नहीं करता। रविवार रात का नक्षत्र बदलाव अंदर दबे डर या निराशा को बढ़ा सकता है। तथ्य जांचें और अनुमान कम करें। रविवार देर रात मंगल मिथुन में प्रवेश करके आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय करेगा। मित्र, नेटवर्क, कमाई और बड़े लक्ष्य को गति मिल सकती है। अधिक वादा और कम तैयारी से बचें। कृष्ण चतुर्थी और पंचमी का शुरुआती भाग पुराने तनाव और जोखिम को पहचानने का है। सोमवार और मंगलवार जल्दबाजी कम रखें। मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष में आपके नौवें भाव में आएगा। बुधवार और गुरुवार भाग्य, सीख, बच्चों और विश्वास का चित्र बेहतर करेंगे। रुका विषय उम्मीद से अधिक गति ले सकता है। गुरुवार प्रार्थना, मंदिर, शांत पढ़ाई या किसी समझदार व्यक्ति की सलाह मन को स्थिर करेगी। बुधवार रात के नक्षत्र बदलाव के बाद नया विचार उत्साह देगा, लेकिन एक समय में एक लक्ष्य रखें। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ में आपके दसवें भाव में आएगा। शुक्रवार और शनिवार काम, प्रतिष्ठा और वरिष्ठ लोगों की सहायता के लिए मजबूत रहेंगे। अधिकारी आपके प्रयास को नोटिस कर सकते हैं। व्यवसाय में विस्तार की चर्चा हो सकती है। परिवार में एक अभिभावक की स्थिति सुधरेगी, जबकि दूसरे की सुविधा पर ध्यान देना होगा।

सिंह लव राशिफल प्रेम की शुरुआत थोड़ी अस्थिर रहेगी। विवाहित लोगों में छोटी राय का अंतर जल्दी बड़ा हो सकता है। आप अपनी बात पूरी ताकत से रखेंगे, लेकिन जीवनसाथी भी तनाव में हो सकता है। हर चर्चा को अदालत न बनाएं। डेटिंग में संकेत मिश्रित रह सकते हैं। सामनेवाला ठंडा लगे तो तुरंत निष्कर्ष न निकालें। काम या यात्रा का दबाव भी कारण हो सकता है। सोमवार और मंगलवार कम शब्द और ज्यादा संवेदनशीलता मांगेंगे। बुधवार विवाह के लिए नाजुक हो सकता है। बाहर से सब सामान्य दिखे, फिर भी कोई अनकही बात भीतर जमा हो सकती है। कड़वा वाक्य लंबे समय तक असर करेगा। गुरुवार से गर्माहट लौटेगी। छोटा माफीनामा, साथ चाय या बिना फोन की बातचीत रिश्ते को जल्दी संभाल सकती है। शुक्रवार और शनिवार प्रेम में हंसी, आराम और निकटता बढ़ेगी। जीवनसाथी ज्यादा संतुष्ट और सहयोगी दिखेगा। बच्चों की अच्छी खबर दोनों को करीब ला सकती है। शुक्रवार को बच्चे के व्यवहार से नाराज हों तो उसे अपमानित करने के बजाय समझाएं। अविवाहित लोगों के लिए मित्र या नेटवर्क के माध्यम से संपर्क संभव है। दिखावे से ज्यादा नियमितता देखें।

सिंह करियर राशिफल सोमवार और मंगलवार काम में देरी, छोटी रुकावट और कागजी उलझन दे सकते हैं। मीटिंग, क्लाइंट कॉल, फील्डवर्क और समय सीमा दोबारा जांचें। इस दौरान जोखिम वाला लॉन्च या बहस से अपनी क्षमता साबित करने की कोशिश न करें। स्वर संभालें। कारोबार में वर्तमान काम को स्थिर करना नए प्रयोग से बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को शुरुआत में मन भारी लग सकता है। छोटे लक्ष्य तय करें। जो विषय कठिन है, उसे सुबह पढ़ें। बुधवार से पहिया आपके पक्ष में घूमेगा। कमाई, प्रशंसा या लंबित काम में गति मिल सकती है। कारोबार करने वाले नई योजना और विस्तार पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। गुरुवार पहले से तैयार नए काम के लिए सहायक है। फिर भी बेचैनी के कारण बहुत सारी दिशा न पकड़ें। शुक्रवार और शनिवार पद, पहचान और प्रगति के लिए अच्छे हैं। बॉस, मैनेजर या वरिष्ठ खुलकर सहयोग दे सकते हैं। नेटवर्क में हुई एक बातचीत लंबी अवधि में उपयोगी होगी। विद्यार्थी शुक्रवार को सुस्त रह सकते हैं, लेकिन शनिवार एकाग्रता लौटाएगा। खेल और प्रदर्शन से जुड़े लोगों को अभ्यास का परिणाम दिख सकता है। सफलता की तैयारी शांत मेहनत से करें।

सिंह धन राशिफल सोमवार निवेश के लिए लाल संकेत जैसा है। किसी की ऊंची बात या जल्दी लाभ की कहानी पर पैसा न लगाएं। मंगलवार भी जोखिम सीमित रखें। निराशाजनक संदेश या अचानक खर्च मूड प्रभावित कर सकता है। इस समय केवल बिल, घर की जरूरत, फीस और पहले से तय जिम्मेदारी पर खर्च करें। मंगल का ग्यारहवें भाव में प्रवेश कमाई के नए रास्ते दिखा सकता है, लेकिन मित्रों की सलाह को जांचे बिना वित्तीय निर्णय न लें। बुधवार वित्तीय राहत दे सकता है। उम्मीद से अधिक कमाई, रुका भुगतान या पुराने प्रयास का परिणाम मिलेगा। गुरुवार कारोबार विस्तार, साइड काम या नई आय दिशा पर सोचने के लिए अच्छा है। बच्चों की खुशी पर खर्च करें, लेकिन अनुपात बनाए रखें। शुक्रवार और शनिवार दूसरे स्रोत, लंबित रिफंड, संपर्क या परिवार की व्यवस्था से अतिरिक्त मदद मिल सकती है। जीवनसाथी की संपत्ति या साझा साधन से जुड़ी उपयोगी बात सामने आएगी। साथ में माता पिता या बच्चे की देखभाल पर खर्च भी हो सकता है। लाभ का कुछ हिस्सा अलग रखें। पैसा तालाब की तरह है। भरने के साथ रिसाव रोकना भी जरूरी है।

सिंह हेल्थ राशिफल शुरुआती दो दिन शरीर छोटे संकेत देगा। सड़क सुरक्षा, सीढ़ी, उपकरण और जल्दी चलने में सावधानी रखें। मंगलवार पैर में भारीपन, थकान या कम ऊर्जा महसूस हो सकती है। इसे नजरअंदाज न करें। हल्की स्ट्रेचिंग और आराम करें। नींद कम और भोजन की जगह चाय या स्नैक लेने से शरीर विरोध करेगा। मन का निराश होना भाषा को तेज कर सकता है। बहस आपकी ऊर्जा जलाएगी। कुछ देर मौन रहना शरीर को भी बचाएगा। गुरुवार से शारीरिक और भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी। शांत स्थान, प्रार्थना, प्रकृति या परिवार के साथ समय मदद करेगा। शुक्रवार चिंता कम होगी।

पिता या वरिष्ठ पुरुष सदस्य की स्थिति में सुधार से राहत मिल सकती है। माता की सुविधा और बच्चे की छोटी स्वास्थ्य जरूरत पर ध्यान दें। सप्ताहांत में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम और खुशी भी थका सकते हैं। पानी, नींद और घर का भोजन बनाए रखें। आंख, पैर या कोई असुविधा बार बार लौटे तो योग्य डॉक्टर की सलाह लें। आराम को कमजोरी नहीं, अपनी ऊर्जा की सुरक्षा समझें।