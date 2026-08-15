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सिंह साप्ताहिक राशिफल 15 -21 अगस्त: कैसा रहेगा आपके लिए ये वीक, क्या होंगे बदलाव

By Anita Baranwal
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Singh Saptahik Rashifal: शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके पांचवें भाव में आएगा। इसके बाद बच्चों, प्रेम, पढ़ाई और रचनात्मकता से खुशी मिलेगी। सप्ताह का अंत हल्का और ज्यादा आशावादी हो सकता है।

Weekly Singh Rashifal 15 -21August 2026, सिंह राशिफल 15 -21 अगस्त
सिंह राशिफल 15 -21 अगस्त

रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके दूसरे भाव में रहेगा। कमाई, परिवार, भोजन, वाणी और बचत का विषय सप्ताह की शुरुआत से सामने रहेगा। काम का दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि पैसा और जिम्मेदारी दोनों एक दूसरे से जुड़े दिखेंगे। किसी लंबित काम को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर भी यही मेहनत आपको नियंत्रण देगी। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव हिसाब और बारीकियों पर ध्यान बढ़ाएगा। बैंक बैलेंस, बिल और परिवार की जरूरत को एक बार देख लें। घर में बातचीत करते समय स्वर संभालें। थके हुए मन से बोली गई तेज बात दिन भर का माहौल खराब कर सकती है। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। भोजन और खर्च में सादगी रखें। सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट पर नक्षत्र बदलाव के बाद किसी आर्थिक या पारिवारिक विषय पर ज्यादा सोच हो सकती है। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके तीसरे भाव में आएगा। इसके बाद साहस, संवाद, छोटी यात्रा, भाई बहन और नेटवर्किंग सक्रिय होंगे। किसी छोटे भाई बहन, जूनियर या करीबी सहयोगी से मदद मिल सकती है। नए लोगों से संपर्क बनेगा। पुराने दोस्त या पड़ोसी से फिर बात हो सकती है। सोमवारशाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव संवाद में संतुलन की जरूरत बढ़ाएगा। ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो हर बात को वादा न बनाएं। मंगलवार और बुधवार में दौड़भाग बढ़ सकती है। मीटिंग, कॉल, फॉलोअप और छोटी यात्रा एक साथ आ सकती है। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। रास्ते में फोन पर उलझे न रहें। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट के नक्षत्र बदलाव के बाद सामाजिकता बढ़ेगी। किसी समारोह, पड़ोसी या परिचित से उपयोगी संपर्क हो सकता है। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। शाम तक थकान हो तो आराम लें। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके चौथे भाव में आएगा। घर, माता, संपत्ति और मानसिक शांति का विषय मजबूत होगा। सप्ताह की भागदौड़ के बाद घर राहत देगा। कोई घर की खरीद, मरम्मत, सजावट या संपत्ति से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव घरेलू भावनाओं को गहरा करेगा। परिवार में किसी की बात मन पर ज्यादा न लें। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार घर और परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव आराम और सुविधा की इच्छा बढ़ा सकता है। खर्च की सीमा रखें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी।

सिंह लव राशिफल साप्ताहिक

रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में प्रेम की भाषा व्यावहारिक रहेगी। बहुत रोमांटिक माहौल न भी बने, फिर भी जीवनसाथी का सहयोग काम आएगा। परिवार, खर्च या किसी जिम्मेदारी पर साथ बैठकर बात करना निकटता बढ़ाएगा। अपनी बात में सम्मान रखें। दूसरे भाव का चंद्रमा वाणी को प्रभावी बनाता है, लेकिन अहं भी जोड़ सकता है। पार्टनर की छोटी गलती पर तुरंत टिप्पणी न करें। कभी कभी शांत चाय साथ पीना लंबी बहस से ज्यादा उपयोगी होता है। सोमवार शाम से बुधवार तक सामाजिकता बढ़ेगी। नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है या पुराने मित्र से फिर संपर्क बनेगा। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोस, छोटी यात्रा, मित्र मंडली या किसी कार्यक्रम के जरिए सहज आकर्षण संभव है। इसे फिल्मी संकेत न बनाएं। सामान्य बातचीत को सामान्य गति से बढ़ने दें। रिश्ते में हैं तो दोस्ती और प्रेम की सीमाएं साफ रखें। किसी बाहरी व्यक्ति की ज्यादा तारीफ घर में अनावश्यक सवाल पैदा कर सकती है। गुरुवार और शुक्रवार में घर का माहौल रिश्तों को मजबूत करेगा। जीवनसाथी के साथ घरेलू योजना, परिवार या बच्चों से जुड़ा विषय संभालना आसान होगा। माता या मातृ पक्ष से भावनात्मक राहत मिल सकती है। सप्ताहांत में परिवार के साथ फिल्म, खाना या छोटी आउटिंग अच्छी रहेगी। शनिवार दोपहर के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा रोमांस और बच्चों की खुशी बढ़ाएगा। बच्चों की पढ़ाई या व्यक्तिगत लक्ष्य में प्रगति देखकर गर्व होगा। प्रेम में दिखावे के बजाय ध्यान दें। सामने वाला क्या कह रहा है, उसे पूरी तरह सुनें। यही बात सप्ताह को सुखद बनाएगी।

सिंह करियर राशिफल साप्ताहिक

काम की शुरुआत आसान नहीं है, लेकिन आप दबाव संभाल सकते हैं। रविवार में दूसरे भाव का चंद्रमा कमाई और परिणाम की चिंता बढ़ा सकता है। लक्ष्य बड़ा देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटें। रविवार और सोमवार में वित्त, बिक्री, प्रस्तुति या परिवार के कारोबार से जुड़े लोगों को भाषा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्राहक से कठोर स्वर में बात करके सही मुद्दा भी गलत हो सकता है। सोमवार शाम से बुधवार तक तीसरे भाव का चंद्रमा साहस बढ़ाएगा। लंबित मेल भेजें। फॉलोअप करें। मीटिंग तय करें। जिस निर्णय को टाल रहे थे, उसके तथ्य सामने रखकर आगे बढ़ें। जूनियर या भाई बहन जैसा सहयोगी उपयोगी मदद दे सकता है। टीम लीड करते हैं तो आदेश से ज्यादा स्पष्टता दें। ऑफिस में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन काम आगे बढ़ेगा। विद्यार्थी भी पहले हिस्से में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बुधवार तक लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करें। गुरुवार से घर की बातों के कारण ध्यान कुछ बंट सकता है। चौथे भाव का चंद्रमा काम और निजी जीवन के बीच संतुलन की जरूरत देगा। संपत्ति, कार्यालय स्थान, वाहन या किसी व्यावहारिक एसेट की चर्चा हो तो दस्तावेज देखें। वरिष्ठ आपकी मेहनत नोटिस करेंगे, भले खुलकर प्रशंसा कम मिले। शनिवार दोपहर के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा विद्यार्थियों और रचनात्मक पेशे वाले लोगों के लिए अच्छा है। प्रस्तुति, लेखन, डिजाइन, शिक्षण या बच्चों से जुड़े काम में आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक खराब घंटा पूरे सप्ताह की तैयारी खराब नहीं करता। लय बनाए रखें।

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सिंह धन राशिफल साप्ताहिक

पैसे का सीधा संबंध आपकी मेहनत से रहेगा। रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में कमाई और खर्च दोनों पर नजर रखें। किसी परिवार की जरूरत के लिए पैसा देना पड़ सकता है। बचत को पूरी तरह खाली न करें। दूसरे भाव का चंद्रमा धन जमा करने की प्रेरणा देता है, लेकिन परिवार के लिए खर्च भी बढ़ाता है। आय आते ही एक हिस्सा अलग रखें। फिर बाकी खर्च करें। सोमवार शाम से बुधवार तक कमाई बढ़ाने के लिए बातचीत, फॉलोअप और अतिरिक्त प्रयास उपयोगी होंगे। छोटे सौदे, बिक्री या यात्रा से फायदा बन सकता है। कोई रुका भुगतान या छिपा अवसर बाद के हिस्से में सामने आ सकता है। इसे सुनिश्चित पैसा मानकर खर्च पहले से न करें। गुरुवार और शुक्रवार में घर, संपत्ति, फर्नीचर या वाहन पर चर्चा बढ़ेगी। खरीद सही हो सकती है, लेकिन कुल लागत और भविष्य की किस्त देखें। माता पिता या परिवार से सहायता मिले तो उसे तय जरूरत में लगाएं। सप्ताहांत में बाहर घूमना, कार्यक्रम और घर की सजावट पर खर्च बढ़ सकता है। शनिवार दोपहर के बाद बच्चों, मनोरंजन या शिक्षा पर पैसा जा सकता है। पांचवें भाव का चंद्रमा निवेश की इच्छा भी बढ़ाएगा, लेकिन जानकारी के बिना जोखिम न लें। इस सप्ताह पैसा वहीं लगाएं जो लंबे समय काम आए। हर छोटी खुशी पर कार्ड निकालना जरूरी नहीं है। बड़ी योजना बन रही है तो छोटा खर्च रोकना बाद में राहत देगा।

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सिंह हेल्थ राशिफल

रविवार और सोमवार में तनाव शरीर पर बैठ सकता है। बहुत सारे काम, परिवार की चिंता और पैसे का हिसाब मन को लगातार सक्रिय रखेगा। इससे नींद पूरी होने के बाद भी थकान महसूस हो सकती है। सुबह की शुरुआत सरल रखें। खाली पेट काम पर न निकलें। भोजन समय पर करें। ज्यादा मसालेदार या सड़क का खाना कम रखें। दूसरे भाव का चंद्रमा भोजन की आदत पर ध्यान दिलाता है। सोमवार शाम से बुधवार तक दौड़भाग बढ़ेगी, इसलिए यात्रा में सुरक्षा जरूरी है। वाहन चलाते समय जल्दी न करें। फोन हाथ में लेकर सड़क पार न करें। शरीर पहले से थका है तो जिम या भारी काम में अतिरिक्त वजन उठाने की जरूरत नहीं है। कंधे, गर्दन या पेट में असुविधा हो तो थोड़ा आराम लें। कोई परेशानी लगातार बनी है तो डॉक्टर से सलाह लें। गुरुवार और शुक्रवार में घर का आराम तनाव कम करेगा। परिवार के साथ हंसी, शांत शाम या कमरे को व्यवस्थित करना भी मानसिक राहत देगा। नींद सुधारने का अच्छा समय है। शनिवार में ऊर्जा फिर बढ़ेगी। बच्चों या रचनात्मक काम से मन खुश होगा। फिर भी उत्साह में देर रात तक जागने से बचें। इस सप्ताह स्वास्थ्य के लिए किसी जटिल योजना की जरूरत नहीं है। नियमित भोजन, सुरक्षित यात्रा, पर्याप्त पानी और थोड़ा कम तनाव काफी मदद करेगा।

सप्ताह की सलाह

रविवार कमाई और भाषा को संभालें। सोमवार शाम से बुधवार तक साहस के साथ फॉलोअप करें और यात्रा में ध्यान रखें। गुरुवार और शुक्रवार घर की शांति और दीर्घकालीन खरीद पर सोचें। शनिवार दोपहर के बाद रचनात्मकता और बच्चों के साथ समय का आनंद लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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