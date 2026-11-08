सिंह साप्ताहिक राशिफल (8-14 नवंबर):इस वीक गुरु केतु और मंगल का खास असर, कैसा रहेगा सप्ताह

Leo Weekly Horoscope: पुराने संबंध से संदेश आए तो भावनाओं के साथ वर्तमान की वास्तविकता भी देखें।

सप्ताह का आरंभ मेहनत और लगातार संपर्कों के बीच होगा। चंद्रमा तुला राशि में आपके तीसरे भाव में है। फोन, छोटे काम, पड़ोस, भाई बहन और रोजमर्रा की यात्रा का दबाव बढ़ सकता है। आप खुद पहल करना चाहेंगे, लेकिन एक साथ बहुत काम लेने से थकान होगी। सूर्य और वक्री बुध भी तीसरे भाव में हैं। इसलिए पुराने संदेश, अधूरे फॉलोअप और किसी नजदीकी व्यक्ति से बिगड़ी बातचीत को ठीक करने का अवसर मिलेगा। हर संदेश पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय जरूरी बात पहले पूरी करें। 10 नवंबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक के चौथे भाव में आएगा। घर, आराम और परिवार पर ध्यान लौटेगा। दिन की भागदौड़ के बाद घर का शांत वातावरण राहत देगा। किसी घरेलू सुविधा, माता पिता की जरूरत या संपत्ति के कागज पर चर्चा हो सकती है। शुक्र दूसरे भाव में वक्री है। इसलिए परिवार के खर्च या पुरानी पसंद को लेकर विचार बदल सकते हैं। बचत के साथ सुविधा का संतुलन बनाए रखें। शनि आठवें भाव में वक्री है। किसी लंबित जिम्मेदारी को टालना मन की शांति कम कर सकता है। 12 नवंबर दोपहर बाद चंद्रमा धनु के पांचवें भाव में पहुंचेगा। सप्ताहांत में आत्मविश्वास, बच्चों और रचनात्मक गतिविधियों का विषय मजबूत होगा। उसी रात मंगल बारहवें से आपकी ही राशि सिंह में आएगा। गुरु और केतु भी सिंह में हैं। ऊर्जा बढ़ेगी और अपनी बात मनवाने की इच्छा भी। लेकिन इस सक्रियता को जल्दबाजी या अहंकार में न बदलें। किसी अच्छे अवसर को पहचानें, मगर उसे बिना जांचे बड़ी जीत न मानें। सड़क पर सावधानी पूरे सप्ताह जरूरी रहेगी।

सिंह लवलाइफ इस वीक कैसी रिश्तों में शुरुआत बातचीत और व्यावहारिक मदद वाली रहेगी। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको संपर्क बनाए रखने को कहेगा। काम ज्यादा होने पर भी जीवनसाथी के लिए थोड़ी देर निकालें। छोटा संदेश, घर लौटने के समय की सूचना या किसी काम में सहयोग अपनापन बढ़ाएगा। जो लोग नए परिचय में हैं, वे उत्साह के साथ दूसरे व्यक्ति की सहजता को भी समझें। सूर्य और बुध तीसरे भाव में हैं। इसलिए बात अच्छी बन सकती है, लेकिन गलत लहजे से मामूली बात बिगड़ सकती है। मध्य में चौथे भाव का चंद्रमा घर के संबंधों को केंद्र में लाएगा। परिवार का सहयोग तनाव कम कर सकता है। किसी बड़े की सलाह या साथ भोजन से मन हल्का होगा। शुक्र दूसरे भाव में वक्री है। इसलिए खर्च और परिवार की पुरानी आदतों पर फिर चर्चा हो सकती है। हर बार पुराने हिसाब को रिश्ते के बीच न लाएं। किसी प्रिय व्यक्ति को आपकी उपस्थिति चाहिए हो सकती है, उपदेश नहीं। बाद में पांचवें भाव का चंद्रमा स्नेह और खुशी बढ़ाएगा। बच्चों के साथ समय, बाहर घूमने की छोटी योजना या किसी प्रिय व्यक्ति की तारीफ वातावरण बेहतर करेगी। मंगल आपकी राशि में आएगा तो आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेंगे, पर बात मनवाने की जिद भी हो सकती है। गुरु आपको बड़े दिल से सोचने की प्रेरणा देगा और केतु याद दिलाएगा कि हर प्रशंसा स्थायी नहीं होती।

सिंह करियर इस वीक कैसा पढ़ाई और काम में शुरुआत थोड़ी व्यस्त रहेगी। तीसरे भाव का चंद्रमा असाइनमेंट, फोन, फील्ड वर्क और लिखित काम बढ़ाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई छोटे हिस्सों में बांटना ठीक रहेगा। केवल एक दिन बहुत मेहनत करके अगले दिन ढील न दें। बुध वक्री है। इसलिए नोट्स, तारीख और परीक्षा से जुड़ी सूचनाएं दोबारा देखें। भाषण, प्रस्तुति या लेखन का अभ्यास उपयोगी होगा। दूसरों की प्रशंसा पाने की जल्दी में तैयारी कम न करें। कामकाजी लोगों के लिए शुरुआती दबाव के बाद स्थितियां संभल सकती हैं। कोई रुका भुगतान या पुरानी चर्चा आगे बढ़े तो धैर्य रखें। चौथे भाव का चंद्रमा आने पर घर और ऑफिस में संतुलन बनाना जरूरी होगा। घरेलू संपत्ति, डिजाइन, सुविधा या सेवा से जुड़े कारोबारियों के लिए ग्राहक की जरूरत समझना महत्वपूर्ण रहेगा। कोई नया काम हाथ में लेने से पहले समय और लागत तय करें। बाद के हिस्से में पांचवें भाव का चंद्रमा रचनात्मक काम और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मंगल आपकी राशि में आकर पहल करने का साहस देगा। गुरु सीखने और मार्गदर्शन को सहारा देगा, लेकिन केतु का साथ आपको अपनी तैयारी का सच भी देखने को कहेगा। किसी बड़े प्रस्तुतीकरण या योजना के लिए शांत अभ्यास करें। राहु सातवें भाव में नए सहयोगियों का आकर्षण बढ़ाएगा। साझेदारी में प्रस्ताव अच्छा लगे तो शर्तें जरूर पढ़ें।

सिंह इस वीक धन कैसा आर्थिक रूप से सप्ताह में कुछ राहत का अनुभव हो सकता है, खासकर जब पुराने भुगतान या उपयोगी संपर्क की बात आगे बढ़े। तीसरे भाव का चंद्रमा फॉलोअप करने का साहस देगा। किसी ग्राहक को बिल याद दिलाएं या लंबे समय से लंबित काम का हिसाब साफ करें। शुक्र दूसरे भाव में वक्री है। इसलिए बचत और खर्च के पुराने तरीके फिर देखने पड़ सकते हैं। परिवार का सहयोग हो तो उसे भी सोच समझकर इस्तेमाल करें। मध्य में चौथे भाव का चंद्रमा घर और सुविधा पर खर्च बढ़ाने का मन करेगा। फर्नीचर, मरम्मत या कोई जरूरी उपकरण खरीदने की बात हो सकती है। केवल बेहतर दिखने के लिए खर्च न करें। शनि आठवें भाव में वक्री है। इसलिए बीमा, कर, साझा पैसे और पुरानी देनदारी को भी नजर में रखें। यदि किसी संपत्ति से जुड़ी चर्चा हो तो कागज पर भरोसा करें, अनुमान पर नहीं। सप्ताहांत में पांचवें भाव की सक्रियता नई योजना या निवेश की इच्छा बढ़ा सकती है। मंगल सिंह में आकर निर्णय तेज करेगा। लेकिन सिंह में गुरु और केतु के कारण उत्साह और संशय दोनों रहेंगे। बड़ा जोखिम उठाने के बजाय जानकारी और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। कोई अच्छी आय हो तो पूरी रकम तुरंत खर्च न करें। घर की सुविधा पर आवश्यक खर्च ठीक है, लेकिन दिखावे वाली खरीद बजट बिगाड़ सकती है।

सिंह इस वीक हेल्थ कैसी? सप्ताह की शुरुआत में तेज भागदौड़ से शरीर थका महसूस हो सकता है। गर्दन और कंधों में सामान्य खिंचाव या अनियमित भोजन से असहजता हो तो दिन की गति कम करें। तीसरे भाव का चंद्रमा कई काम एक साथ करवाना चाहेगा, लेकिन शरीर की अपनी सीमा होती है। यात्रा में समय का पर्याप्त अंतर रखें। वाहन चलाते समय फोन से दूरी बनाएं। मध्य में चौथे भाव का चंद्रमा आराम और घर के वातावरण की जरूरत बढ़ाएगा। पर्याप्त नींद और सामान्य भोजन आपको मदद कर सकते हैं। तनाव में बिना वजह नाश्ता करना या देर रात तक स्क्रीन देखना कम करें। किसी लगातार परेशानी के लिए डॉक्टर की राय लेना बेहतर है। अपने स्तर पर अनुमान लगाकर चिंता न बढ़ाएं। सप्ताहांत में मंगल आपकी राशि में आने से ऊर्जा और सक्रियता बढ़ेंगी। यह नई कसरत का बहुत कठोर लक्ष्य तय करने का कारण नहीं है। धीरे धीरे रूटीन बनाएं। चंद्रमा पांचवें भाव में हो तो मनोरंजन और परिवार के साथ समय मन को अच्छा रखेगा। लेकिन शरीर की थकान को उत्साह में दबाएं नहीं। नींद और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें।