सिंह साप्ताहिक राशिफल: 7 जून से 13 जून आने वाले 7 दिन सिंह राशि के लिए कैसे, पढ़ें पूरा राशिफल

Singh Saptahik Rashifal in hindi: सिंह राशि वालों के लिए 7 जून से 16 जून का समय क्या खास लेकर आ रहा है, ग्रहों का बदलाव आपकी राशि के लिए कैसा बैठेगा, यहां पढ़ें इस वीक का राशिफल

Singh Rashifal Saptahik: सिंह राशि के लोगों के लिए बहुत खास यह वीक नहीं कहा जाएगा। आपके लिए थोड़ी टेंशन होगी। आपकी हेल्थ में सुधार है। लवलाइफ में भी चीजें बेहतर हैं, बिजनेस आपका इस वीक अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर आपके लिए वीक शुभ लाभ वाला रहेगा। इस समय वीक में आपको कोई डर लग सकता है, समाज में अपमान को लेकर टेंशन रही। मध्य में अपमानित होने का भय रहेगा थोड़ा ध्यान रखिएगा और अंत में व्यापारिक सफलता कूट-कूट के मिलेगी, एक बहुत अच्छी स्थिति आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छी स्थिति है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह बिजनेस राशिफल बिजनेस के लिहाज से सिंह राशि का दिन अच्छा रहेगा। आपको बिजनेस में सफलता के योग हैं, बिजनेस के लिहाज से इस वीक आपकी अच्छी स्थिति कही जाएगी। कोई प्रोजेक्ट आपका सफल हो सकता है। लेकिन खर्च भी हो सकता है, खासकर किसी मांगलिक कार्यों को लेकर आपका खर्चा हो सकता है। नुकसान से बचने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लें। आपकी सेविंग भी इस समय बढ़ेंगीं। इनकम में खर्च के कारण कमी आ सकती है।

सिंह करियर राशिफल करियर के लिहाज से मिलाजुला दिन है। सिंह राशि वालों को करियर में अच्छे लाभ हो रहे हैं। आपको इस वीक ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चीजें अपने इस वीक सही हो जाएंगी। बॉस के साथ भी आपकी केमिस्ट्री इस वीक अच्छी है। आपको अपने काम को बड़ी बारिकी से देखकर करना होगा, इससे गलती की गुजाइंश नहीं होगी।

सिंह लव राशिफल लवलाइफ के मामले में परेशानी नहीं है। अपने लाइफ पार्टनर की केयर करें, उनके साथ टाइम बिताएं, इससे आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा। परिवार का भी फुल सपोर्ट आपके साथ है। जो लोग नए रिलेशनशिप में हैं उनके लिए चीजें अच्छी हैं, लेकिन आप नए रिलेशनशिप में जल्दबाजी से बचें। परिवार की मंजूरी के बाद इस वीक कुछ लोगों के लिए विवाह की तारीख तय की जा सकती है।