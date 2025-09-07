सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7-13 सितंबर तक का समय?

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 7-13 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (7-13 सितंबर, 2025): सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आपके लव अफेयर के लिए संतोषजनक रहने वाला है। प्रोफेशनल मेहनत साबित करने के लिए इस सप्ताह ऑफिस में मामलों को हल करें। लाइफस्टाइल पर नजर रखें और आप सुरक्षित आर्थिक फैसलों पर भी विचार कर सकते हैं।

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल- रिलेशनशिप को गंभीरता से संभालें। आप इस सप्ताह के अंत में वेकेशन की प्लानिंग बना सकते हैं या रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। पार्टनर को प्यार की कमी की शिकायत नहीं करने दें। इसके बजाए बिना शर्त प्यार लुटाएं। आप माता-पिता की हामी के लिए उनके साथ रिलेशनशिप पर बातचीत कर सकते हैं। अविवाहितों की अपने लवर से मुलाकात हो सकती है और प्रपोजल स्वीकार होने की संभावना है। कुछ महिलाएं लवर के टॉक्सिक व्यवहार के कारण भी लव अफेयर से बाहर आना पसंद कर सकती हैं।

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल- इस सप्ताह ऑफिस में ऐसे उदाहरण आएंगे जहां आप अपना आपा खो सकते हैं। कोई सीनियर या कलीग आपके कमिटमेंट पर उंगली उठा सकता है और कुछ महिलाओं को नेपोटिज्म से से जुड़े मामलों मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है। काम पर फोकस बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि आप जरूरतों को पूरा करें। आईटी, एनीमेशन, ऐड, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल और फाइनेंशियल प्रोफेशनल को किसी प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने की जरूरत हो सकती है क्योंकि क्लाइंट लास्ट टाइम पर बदलाव की मांग कर सकता है। टेक्स्टाइल, निर्माण, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट से जुड़े बिजनेसमैन को टैक्स से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

सिंह साप्ताहिक आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन रूटीन लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान और नई संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं। किसी मित्र या भाई-बहन से जुड़े आर्थिक मामले को सुलझाना भी अच्छा है। कुछ बड़े-बुजुर्गों को अपनी बेटी पर खर्च करना होगा। व्यापारी और ट्रेडर्स धन जुटाने और अपने व्यवसाय को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने में सफल होंगे।

सिंह साप्ताहिक सेहत राशिफल- लाइफस्टाइल पर नजर रखें। आप भारी वस्तुएं उठाने से बच सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस सप्ताह आप ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखें। अगर डॉक्टर ने आपको कुछ न खाने का सुझाव दिया है, तो उनसे दूर रहने की कोशिश करें और आपके लिए सेट डाइट को फॉलो करें। आपको किचन में सब्जियां काटते समय भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि छोटी-मोटी कट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com